Скандальный блондин из нулевых и настоящий сердцеед: творчество и личная жизнь певца Данко

Биография звезды

Певец Данко или Александр Фадеев по паспорту, известен российскому слушателю как исполнитель хитов нулевых, актер и бизнесмен. Артист продолжает выступать с собственным репертуаром и даже выступает в роли композитора. Данко не раз был участником скандалов и неоднозначных слухов. С самого начала карьеры Данко имеет амплуа героя-любовника.

Детские годы будущего исполнителя

Александр Фадеев (настоящее имя певца) родился 20 марта 1969 года в интеллигентной московской семье. Отец мальчика — ученый, который занимался физикой, а мать — педагог по вокалу. Спустя несколько лет после рождения Саши родители разошлись. Отчимом Фадеева стал ученый-математик, известный бард Александр Суханов. Именно он и оказал большое влияние на пасынка в творческом плане.

Данко с детства мечтал о карьере певца. Родители не возражали, а только поддерживали. В пять лет мальчик уже пел в хоре, а дома занимался вокалом с мамой. Спустя несколько лет к пению добавились занятия по хореографии. В 1995 году на конкурсе, проходившем в Сан-Франциско, подростка наградили серебряной премией.