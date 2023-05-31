Скандальный блондин из нулевых и настоящий сердцеед: творчество и личная жизнь певца Данко

Биография звезды
Певец Данко или Александр Фадеев по паспорту, известен российскому слушателю как исполнитель хитов нулевых, актер и бизнесмен. Артист продолжает выступать с собственным репертуаром и даже выступает в роли композитора. Данко не раз был участником скандалов и неоднозначных слухов. С самого начала карьеры Данко имеет амплуа героя-любовника.
Детские годы будущего исполнителя
Александр Фадеев (настоящее имя певца) родился 20 марта 1969 года в интеллигентной московской семье. Отец мальчика — ученый, который занимался физикой, а мать — педагог по вокалу. Спустя несколько лет после рождения Саши родители разошлись. Отчимом Фадеева стал ученый-математик, известный бард Александр Суханов. Именно он и оказал большое влияние на пасынка в творческом плане.
Данко с детства мечтал о карьере певца. Родители не возражали, а только поддерживали. В пять лет мальчик уже пел в хоре, а дома занимался вокалом с мамой. Спустя несколько лет к пению добавились занятия по хореографии. В 1995 году на конкурсе, проходившем в Сан-Франциско, подростка наградили серебряной премией.
Данко (блондин, крайний справа) вместе с другом и своей первой любовью, актрисой Верой Сотниковой. Фото: соцсети
В 19 лет начинающий певец получал центральные и главные роли в постановках Большого театра. Александр брал уроки у выдающихся педагогов по хореографии. Однако активному юноше этого было мало. Данко грезил эстрадой и сценой.
В 2000 году парень поступил на заочное отделение РАТИ (в прошлом ГИТИС), а через пять лет получил диплом менеджера-продюсера. Этот период был самым удачным и в его творческой карьере, певец сам неоднократно признавал это.
Начало музыкальной карьеры и первые хиты
Музыкальная карьера Данко началась с посещений творческих вечеров. Их регулярно организовывал отчим будущей звезды. Там же прошли первые сольные выступления. После одного из них к начинающему певцу подошел продюсер Леонид Гудкин и предложил сотрудничество. Первый хит юноши «Московская ночь» вышел в 1999 году и сразу возглавил российские хит-парады. Меньше чем через год вышел альбом «Данко-2000».
Молодой человек быстро стал популярным. В это время у Данко было много сольных и сборных концертов, фотосессий и гастролей. Вскоре у него вышли хиты «Малыш», «Первый снег декабря», «Ты меня разлюбила».
Молодой и подающий надежды Александр Фадеев (он же Данко). Фото: соцсети
К 2004 году популярность Данко достигла самого пика. Это самое счастливое и активное время для исполнителя. У артиста практически один за другим вышли два альбома. Затем последовал спад. Публика приняла новые композиции весьма прохладно.
В 2010 году певец записал сборник лучших песен и «Альбом № 5». И снова неудачно. Пластинку раскритиковали. Поклонники и хейтеры артиста в один голос заявляли, что композиция «Забыл» была единственной удачной.
Однако певец не отчаялся и в 2013 году выпустил новую пластинку. Диск получил название «Точка невозврата». Главной композицией альбома была песня под названием «Берег рай». Данко записал на нее два музыкальных клипа.
В следующем году Александр Фадеев выпустил сборник собственных песен под названием The Best. Выход пластинки снова привлек внимание к творчеству артиста. Кроме того, музыкант записал сингл «Венеция». На сегодня это последняя крупная работа артиста.
Сейчас Данко выступает на сборных концертах, участвует в корпоративах. Информация о выступлениях появляется на официальном сайте знаменитости.
Данко не устает эпатировать публику. Фото: соцсети
Театр и кинематограф в жизни певца
Данко некоторое время работал в театре «МОСТ». Однажды его пригласил туда режиссер Евгений Славутин. Певец был задействован в главных ролях в постановках «Аэропорт» и «Я с нею познакомлюсь». С успехом прошел и мюзикл «Мата Хари». Для исполнителя это стало ценным опытом.
Артист принял участие и в нескольких телепроектах. Он снимался в сериалах «Одноклассницы» и «Пуля-дура». Партнерами по съемочной площадке были Олеся Судзиловская и Сергей Горобченко. Работа в кадре не особо вдохновила эпатажного артиста, поэтому он решил в свободное время заниматься участием в театральных постановках.
Бурные романы, дети и семейные скандалы Данко
Александр Фадеев всегда пользовался популярностью у прекрасной половины человечества. Артист при своем росте 180 сантиметров и весе 82 килограмма постоянно в центре внимания у девушек. Кроме того, артист обладает отличной физической формой и харизмой.
Данко никогда не был обделен женским вниманием. Фото: соцсети
Как известно, у Александра был роман с Татьяной Воробьевой. Они встречались больше трех лет, но мужем и женой так и не стали. О еще одних серьезных отношениях с Верой Сотниковой стало известно спустя много лет. В 2021 году в передаче «Звезды сошлись» оба решили рассказать прессе об этом.
Сам Данко уверен, что Вера сделала правильный выбор, когда рассталась с ним. Он признался, что в то время был слишком молод и неопытен, поэтому мог тормозить ее карьеру в театре и кино. Однако певец честно признался, что Сотникова стала его первой большой любовью.
О романе Данко с другой дивой, Даной Борисовой, тоже стало известно намного позже. Вместе пара снялась в откровенном клипе, после чего начались романтические отношения. Однако они довольно быстро закончились по инициативе мужчины.
Данко и Дана Борисова. Фото: соцсети
Следующие серьезные отношения у певца были с моделью Наталией Устюменко. В 2003 году стало известно, что Данко вскоре станет отцом. В январе 2004 года на свет появилась дочь София. Роды у Натальи были сложными, но девочка родилась здоровой.
В апреле 2014 года у пары родилась вторая дочь, Агата. Врачи поставили девочке диагноз ДЦП. Данко рассказал о своей трагедии в программе «Пусть говорят». По его словам, в преддверии Пасхи у Натальи открылось кровотечение. Женщину срочно госпитализировали.
Ребенок родился с множественными травмами головного мозга. Врачи рассказали шокированным родителям, что девочка никогда не сможет видеть и слышать, а также ходить. Однако пара решила оставить новорожденную в семье.
Наталью и Данко поддержали поклонники и часть знакомых среди звезд эстрады. Певец с гордостью говорил, что больной ребенок живет и радуется, несмотря на проблемы со здоровьем. В какой-то момент артист признался, что Агата практически не отличается от здоровых детей ее возраста.
Данко со своей семьей. Фото: соцсети
Чтобы денег на лечение дочери хватало, Данко занялся бизнесом вместе с другом. Кроме того, музыкант завел официальный сайт, где и сейчас предлагает свои услуги как в роли приглашенного музыканта на частном мероприятии.
Позже певец совместно с врачом, которая лечила Агату, открыл реабилитационный центр для особенных детей.
Болезнь ребенка стала переломным моментом в биографии Данко. По его словам, тяжелые проблемы со здоровьем дочери открыли певцу глаза на лицемерие звезд российского шоу-бизнеса.
Певец утверждает, что до проблем в семье Данко водил дружбу с Ольгой Бузовой, Жанной Фриске и даже с Филиппом Киркоровым. Но после того, как исполнитель начал терять позиции в чартах и окунулся с головой в лечение дочери, с ним перестали общаться на мероприятиях и всячески избегали диалога.
Не выдержав, Фадеев все-таки бросил жену с детьми. По словам экс-супруги, певец перестал общаться с семьей. Сам артист объяснил нежелание видеться с младшей дочерью тем, что она не понимает, кто такие мать и отец.
Позже женщина выступила истцом в суде, требуя от бывшего мужа выплатить ей миллион рублей. Сначала Александр посчитал требование необоснованным. Мосгорсуд в апреле 2021 года отменил взыскание финансовых средств с артиста. После этого артист перестал общаться со своей бывшей семьей.
Данко с Ольгой Бузовой. Фото: соцсети
Гражданский брак с диджеем
После судебных тяжб Данко завел роман с диджеем Марией Силуяновой. Вместе с новой избранницей артист поселился в загородном доме. Спустя несколько лет пара перебралась в Крым. Силуянова выставила на продажу загородный коттедж, находящийся в селе Озерецкое, а также речной катер.
Основное время артист проводит в Ливадии, где вместе с Силуяновой воспитывает ее ребенка от предыдущих отношений. Нередко Фадеева можно встретить на телевидении, где он снимается в различного вида шоу. В одном из последних интервью Александр негативно высказался о родных дочерях, сообщив, что они «вытирают об него ноги».
Данко и его избранница Мария Силуянова. Фото: соцсети
Скандал с участием Данко
В 2020 году разразился скандал с участием Данко и его избранницы Марии. В эфире программы «На самом деле» мать певца, Елена Леонидовна, рассказала о неуважительном к ней отношении со стороны Силуяновой. Невеста Данко неоднократно поднимала руку на пожилую женщину, а из-за желания завладеть шубой пожилой женщины, которую ей подарил сын.
В доказательство произошедшего мать звезды предъявила синяки под глазами, на лице и на шее. Позднее на полиграфе выяснилось, что все эти повреждения — всего лишь следствие косметологических процедур.
Выяснение внутрисемейного конфликта негативно отразилось на отношениях Данко с его возлюбленной. После жалобы Елены Леонидовны он в студии набросился на Марию с кулаками. По словам артиста, мама для него является главной женщиной на свете и он не собирается терпеть оскорбления в ее адрес от гражданских жен.
Данко сейчас
В мае 2022 года Александр выпустил цикл военных песен в собственном прочтении. Полностью композиции можно было прослушать в его соцсетях. В связи с этим артист получил множество положительных комментариев в интернете, но и количество хейта при этом не уменьшалось.
О проблемах в общении с младшей дочерью Данко рассказал в передаче «Секрет на миллион». В интервью Лере Кудрявцевой он также поведал о некой Злате, которой был многим обязан. Она всячески пыталась доказать Александру, что он ни на что не способен. Певец же сделал все, чтобы стать звездой.
Сейчас Данко продолжает поддерживать связь с поклонниками в соцсетях, но с детьми от союза с Натальей не общается. Фото: соцсети
Интересные факты
— 29 сентября 2011 года Фадеев появился в программе «Давай поженимся» в качестве жениха.
— В 2013 году артист стал участником телеигры «Кто хочет стать миллионером?». Вместе с Бари Алибасовым ему удалось выиграть приз, сумма которого составила три миллиона рублей. Деньги звезды передали на благотворительные цели.