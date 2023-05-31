Любимые женщины «майора Кудасова»: кто завоевал сердце звезды «Бандитского Петербурга» Евгения Сидихина

Евгений Сидихин родился 2 октября 1964 года в Ленинграде. Впрочем, второй родиной для него стал поселок в Новосибирской области – там часто собиралась вся многочисленная родня: бабушка, дед, тети, дяди, братья и сестры… Кого-то маленький Женя даже не знал по имени, но чувствовал: здесь он – среди своих, здесь тепло и уютно.

В пять лет ему пришлось пережить первое настоящее горе: умерла мама. Они с отцом долго не могли прийти в себя, жизнь будто закончилось с уходом мамы. Только через два года отец вновь научился улыбаться. Вскоре в доме появилась мачеха – добрая и душевная женщина Алла Николаевна, о которой Сидихин вспоминает с большим теплом.

Но семью преследовал какой-то злой рок: через несколько лет скончалась и она. Убитый горем отец начал пить. К счастью, нашлась добросердечная соседка по даче – Людмила. Она вытащила мужчину из бездны отчаяния и подарила еще семь лет счастья. Евгений искренне радовался за отца.

Мечтал быть капитаном

