Любимые женщины «майора Кудасова»: кто завоевал сердце звезды «Бандитского Петербурга» Евгения Сидихина

В боевиках Сидихин выглядит органично – ему довелось служить в Афганистане, и боевой опыт делает его роли правдивыми и искренними. Мало кто знает о том, что за пределами съемочной площадки жесткий и непреклонный герой тает от нежности, увидев своих «девочек».
Семейные драмы и потери
Евгений Сидихин в детстве. Фото: соцсети Андрея Андропова
Евгений Сидихин родился 2 октября 1964 года в Ленинграде. Впрочем, второй родиной для него стал поселок в Новосибирской области – там часто собиралась вся многочисленная родня: бабушка, дед, тети, дяди, братья и сестры… Кого-то маленький Женя даже не знал по имени, но чувствовал: здесь он – среди своих, здесь тепло и уютно.
В пять лет ему пришлось пережить первое настоящее горе: умерла мама. Они с отцом долго не могли прийти в себя, жизнь будто закончилось с уходом мамы. Только через два года отец вновь научился улыбаться. Вскоре в доме появилась мачеха – добрая и душевная женщина Алла Николаевна, о которой Сидихин вспоминает с большим теплом.
Но семью преследовал какой-то злой рок: через несколько лет скончалась и она. Убитый горем отец начал пить. К счастью, нашлась добросердечная соседка по даче – Людмила. Она вытащила мужчину из бездны отчаяния и подарила еще семь лет счастья. Евгений искренне радовался за отца.
Мечтал быть капитаном
Евгений Сидихин в молодости. Фото: кадр из фильма "За последней чертой"
Мальчик мечтал стать капитаном дальнего плавания и старательно занимался в Клубе юных моряков. Даже носил форму – почти как настоящий моряк.
Чуть позднее, в 10 лет, мальчик пришел в секцию вольной борьбы – и так же усердно стал добиваться успехов там. И добился: пять раз побеждал на соревнованиях и становился чемпионом Ленинграда. Но потом победила любовь к кино и театру. Евгений отказался от карьеры спортсмена и поступил в ЛГИТМиК.
Афганистан
Правда, после первого же курса его забрали в армию. Служба оказалась нелегкой. Для начала новобранца отправили в Туркмению, а потом он оказался в «горячей точке» - в Афганистане. О тех временах актер рассказывать не любит.
Ему приходилось участвовать в боях и видеть немало страшного и горького. Вернувшись, он понял: однокурсники ушли за два года далеко вперед. Что ж, он поступил заново – на первый курс.
«Вольный артист»
Евгений Сидихин в сериале "Бандитский Петербург". Фото: кадр из сериала
Успешно окончил ЛГИТМиК и поступил на работу в Театр имени Ленсовета. Потом последовал БДТ имени Товстоногова. В репертуаре Сидихина были роли в классических постановках: такие, как «Макбет» по пьесе Шекспира. Но с приходом нового века он решил уволиться и стал независимым артистом – участвовать в антрепризах.
Бандит, милиционер, летчик…
В первом же фильме Сидихин сыграл яркую роль – боксера, вынужденного «работать» на бандитов. Его герой в боевике «За последней чертой» убивает персонажа Игоря Талькова. Сидихин вспоминал: знаменитый певец ушел из жизни спустя ровно год после выхода фильма.
Следующие роли оказались близкими по типажу: он играл бандитов, милиционеров, военных. За работу в фильме «Барак» актер получил премию «Серебряный лев» и Гран-при фестиваля «Окно в Европу». Но настоящим прорывом стала роль подполковника милиции Кудасова в сериале «Бандитский Петербург».
Евгений Сидихин в сериале "Литейный". Фото: кадр из сериала
Не менее любимым у зрителей стал и другой его герой – генерал Шаламов в сериале «Литейный». Среди проектов, которые стали для Сидихина особенно дороги, - драмы «Безымянная: Женщина в Берлине» и «Семейный альбом».
Снимался он и в комедиях – например, в 2018 году на экраны вышел сериал «Соседи», в котором он сыграл пилота в отставке, перебравшегося в деревню. Всего ж фильмография актера насчитывает больше сотни разнообразных ролей.
«Крутые нулевые» и другие проекты на ТВ
Евгений Сидихин в сериале "Семейный альбом". Фото: кадр из сериала
Первый опыт на телевидении оказался для Евгения Владимировича негативным: он вел программу «Двое» на НТВ, но проект оказался совсем не таким, как обещали артисту. Он возмутился и расторг договор.
Более интересным стал проект «Крутые нулевые» - документальные фильмы, рассказывающие об этом периоде в жизни страны. В качестве гостя популярный актер приходил на такие передачи, как «Судьба человека» и «Мой герой».
Занимался валютными махинациями
После рождения старшей дочери Сидихину пришлось работать уборщиком: тогда, в конце 80-х, все артисты оказались не у дел, а надо было кормить семью.
«Я пробовал убирать метро. Месяц я убирал станцию «Московские ворота», но потом понял, что это не мое. Я заработал деньги. Я пробовал даже заниматься валютными махинациями», - вспоминал Евгений Владимирович.
К счастью, времена изменились, и он стал востребованным актером.
Любовь с первого взгляда: ночь на раскладушке перевернула всю жизнь
Евгений Сидихин с женой Татьяной и дочками. Фото: соцсети
Симпатичная девушка Татьяна Борковская училась в одном институте с Евгением. Как-то раз он засиделся в гостях у Татьяны и ее подруги – они снимали квартиру, и девушки оставили парня ночевать. Постелили ему на раскладушке, пожелали спокойной ночи. А Таня вдруг подошла и подоткнула ему одеяло – совсем как мама в далеком детстве.
Сердце молодого человека обдало теплом, и он в ту же минуту решил: эта девушка станет его женой, с ней он будет счастлив. На следующий день Сидихин приехал снова – уже с чемоданом, подушкой и дембельским альбомом. Может быть, Татьяна его и не приняла бы, но он покорил ее сердце песней собственного сочинения и исполнения – написал ее ночью и посвятил любимой.
«В кровь стирал себе руки»
Евгений Сидихин с дочерью Полиной. Фото: соцсети
В 1988 году у супругов родилась дочь Полина, спустя 10 лет Татьяна родила вторую дочь – Аглаю, а еще через 9 лет на свет появилась третья девочка – Анфиса. Евгений Владимирович не раз повторял: семья для него – главное счастье в жизни, он с удовольствием заботится о своих девочках.
«Я приходил домой, где меня ждала гора подгузников. Памперсов не было, и это была моя священная обязанность: стирать. Таня после родов еще не полностью восстановилась, и я в два часа ночи после института приходил и буквально в кровь стирал себе руки», — рассказывал актер о том времени, когда у них – еще студентов – родилась старшая дочь.
Евгений Сидихин с семьей. Фото: соцсети
Полина Сидихина стала актрисой, зрители могут увидеть ее и в кино, и на сцене театра. В 2018 году она родила дочь Стефанию – Сидихин стал счастливым дедушкой.
Так получилось, что актер находится в «женском царстве»: кроме жены и дочек, с ними живет еще и теща. Это нисколько не напрягает Евгения Владимировича: он признается, что маму жены обожает, и шутит, что, если расстанется с Татьяной, тещу оставит у себя. Очень уж вкусные пельмени она готовит, да и привыкли друг к другу за много лет.
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Брутальный герой и нежный семьянин
Евгений Сидихин в сериале "Последняя неделя". Фото: кадр из сериала
В кино Сидихин – брутальный герой, несгибаемый супермен, которому все по плечу. Он выглядит спортивным и подтянутым: при росте 192 см весит 90 кг. А в жизни актер – нежный и заботливый муж и отец.
Он продолжает сниматься: среди последних проектов с участием актера можно отметить драму «Смычок», а также биографическую ленту «Десять жизней Медведя» - ему досталась роль спортсмена-борца Александра Медведя: вот когда пригодились его борцовские навыки, полученные в детстве!