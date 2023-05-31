Роман с «шеф-поваром всея Руси» и молодой блогер: что известно об избраннице Константина Ивлева

Биография звездной жены

Имя молодой Валерии Куденковой прогремело на страну, когда она закрутила роман с женатым «шеф-поваром всея Руси» Константином Ивлевым. До поры до времени ресторатор казался образцовым семьянином. Однако в 2020 году мужчина изменил своей жене, а та не стала медлить и практически сразу подала на развод.

Детство и юность Валерии

Валерия Ивлева (девичья фамилия Куденкова) родилась 17 августа 1992 года в Краснодарском крае. Имя для дочери выбирал отец. Причем он сделал акцент на цвете волос дочки. Если бы девочка оказалась блондинкой, то ее бы звали Дарья. Сама девушка убеждена, что имя может влиять на судьбу человека.

Ивлева также верит в гороскопы. Она Лев по знаку зодиака. Поэтому считает себя эмоциональной, вспыльчивой, дерзкой, при этом нежной и ранимой. Как-то Лера призналась в соцсетях, что помнит и не прощает обиды. Также красотка признавалась, что не любит праздновать день рождения.

Родители Валерии живут в Тамани и поддерживают дочь во всех ее начинаниях. После окончания школы она пошла учиться на экономиста в профессиональный колледж. Чтобы получить высшее образование, переехала в Москву. В столице она стала студенткой журфака МГУ.