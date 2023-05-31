Роман с «шеф-поваром всея Руси» и молодой блогер: что известно об избраннице Константина Ивлева

Биография звездной жены
Имя молодой Валерии Куденковой прогремело на страну, когда она закрутила роман с женатым «шеф-поваром всея Руси» Константином Ивлевым. До поры до времени ресторатор казался образцовым семьянином. Однако в 2020 году мужчина изменил своей жене, а та не стала медлить и практически сразу подала на развод.
Детство и юность Валерии
Валерия Ивлева (девичья фамилия Куденкова) родилась 17 августа 1992 года в Краснодарском крае. Имя для дочери выбирал отец. Причем он сделал акцент на цвете волос дочки. Если бы девочка оказалась блондинкой, то ее бы звали Дарья. Сама девушка убеждена, что имя может влиять на судьбу человека.
Ивлева также верит в гороскопы. Она Лев по знаку зодиака. Поэтому считает себя эмоциональной, вспыльчивой, дерзкой, при этом нежной и ранимой. Как-то Лера призналась в соцсетях, что помнит и не прощает обиды. Также красотка признавалась, что не любит праздновать день рождения.
Родители Валерии живут в Тамани и поддерживают дочь во всех ее начинаниях. После окончания школы она пошла учиться на экономиста в профессиональный колледж. Чтобы получить высшее образование, переехала в Москву. В столице она стала студенткой журфака МГУ.
Юная Валери до пластических операций. Фото: соцсети
Карьера и первые шаги в журналистике
Пока молодая избранница шеф-повара только на пути к карьере мечты. Девушка планирует стать журналисткой, но в крупных проектах еще не участвовала. Она брала интервью у участников проекта «Адская кухня» и у своего любимого мужа, выкладывая результаты в соцсети. Многим пришлось по вкусу то, как Валерия смотрится в кадре и общается со своими собеседниками. Другие профессиональные успехи Валерии остаются в тени. Известно, что она получила диплом о высшем образовании.
Знакомство со знаменитым шеф-поваром и рождение дочери
С Ивлевым Лера познакомилась на Даниловском рынке в Москве, где ела немытую черешню прямо из лотка. Милая брюнетка поразила сердце шеф-повара, и он влюбился в нее с первого взгляда. При том, что ресторатор к моменту встречи был в браке, который длился более 20 лет. У Константина во время этих отношений родился сын Матвей и дочь Маруся.
Жена Ивлева довольно быстро узнала о романе избранника на стороне. Женщине об этом рассказали ее доброжелатели. Мария не стала прощать предательство и подала на развод, который проходил шумно и с разногласиями. Бывшие супруги делили имущество и детей. В результате шеф-повар решил оставить все бывшей жене и начал жизнь с чистого листа.
В браке с Валерией Константин начал свою жизнь с чистого листа. Фото: соцсети
Возлюбленная звезды не стала скрывать подробностей личной жизни и щедро наполняла соцсети совместными фото. Вместе с любимым она переехала в новый дом в Подмосковье. В сентябре 2020 года шеф-повар пригласил съемочную группу программы «Однажды» к себе в гости. Во время эфира он признался, что недавно сделал предложение Валерии.
Девушка призналась, что Константин преподнес ей кольцо в максимально не романтичной атмосфере. Они занимались переездом, и девушка была одета в домашний костюм с Микки-Маусами.
К слову, мать Ивлева восприняла новую невестку настороженно. Она уличила девушку в меркантильных интересах. К тому же между влюбленными солидная разница в возрасте: Константин приходится ровесником родителям избранницы. Однако родители Леры радостно отреагировали на свадьбу своей дочери и ее немолодого избранника.
Лера и Константин счастливы вместе. Ресторатор заметно похудел в компании молодой жены, которая следит за здоровьем и фигурой и при росте 170 см весит 57 кг. Она занимается йогой, предпочитает растительную пищу, а мясо не употребляет вовсе.
Молодая избранница шеф-повара обладает точеной фигурой и красивой внешностью. Фото: соцсети
В ноябре 2020 года вместе с женихом Лера пришла в гости на передачу «Сегодня вечером». В выпуске обсуждалась тема неравного брака. Ивлев и его избранница поделились планами на будущее и рассказали, что мечтают о совместном ребенке, для которого в их доме уже обустроена комната.
В начале 2021 года Валерия и Константин поженились. В марте они устроили торжество в честь этого события, предварительно обвенчавшись в церкви. Свадьба прошла в казачьем стиле.
А уже в ноябре стало известно, что Валерия беременна. Ожидание малыша проходило не совсем спокойно. На позднем сроке во время обследования у будущей мамы диагностировали патологию глаза — отслоение сетчатки. Такое отклонение было опасным, ведь грозило полной потерей зрения. Лере провели операцию, которая никак не отобразилась на беременности.
И в апреле 2022 года Валерия родила Константину дочь, которую назвали Никой. Новоиспеченные родители поделились радостной новостью с поклонниками в соцсетях.
Свадьба Константина и Валерии прогремела на всю страну. Фото: соцсети
Валерия Ивлева сейчас
Во время беременности Лера активно занималась развитием своего блога. Жена шеф-повара делилась с подписчиками рекомендациями по поводу врачей, а также посвящала аудиторию в проблемы со своим здоровьем. Поклонники пары всячески поддерживали девушку.
Летом 2022 года Валерия пышно отметила свое 30-летие в кругу близких и друзей. В организации ей помог муж. Осенью знаменитость рассказала, что несколько лет назад у нее диагностировали опухоль. Тогда она вела неправильный образ жизни, однако теперь Лера изменилась и тщательно следит за здоровьем.
Валерия во время отдыха. Фото: соцсети
Интересные факты
— У девушки есть питомец — пес Ричи. Щенка помеси чихуа-хуа и шпица она приобрела в 2012 году за 30 тысяч рублей.
— Возлюбленная Ивлева обожает путешествовать и успела посетить более 20 стран.