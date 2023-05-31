Образцовый семьянин и продолжатель дела Олега Табакова: творческий путь актера Сергея Угрюмова

Актер Сергей Угрюмов в обычной жизни не соответствует своей фамилии. Он веселый, обаятельный и жизнерадостный. Но на экране ему часто достаются роли бандитов, военных или правоохранителей – под стать суровой внешности мужчины.

Детство и юность

Сергей родился 24 января 1971 года в Хабаровске в семье военнослужащего. Когда отец будущего актера вышел в отставку, они переехали туда, где потеплее, — в Волгоградскую область.

В доме Угрюмовых царила военная дисциплина. По воспоминаниям артиста, суровый папа иногда перегибал со строгостью, но Сергей все равно остался благодарен отцу за воспитание. Ведь в школе он не особо любил учиться - игры с друзьями увлекали паренька куда больше учебников.