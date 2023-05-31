Образцовый семьянин и продолжатель дела Олега Табакова: творческий путь актера Сергея Угрюмова

Актер Сергей Угрюмов в обычной жизни не соответствует своей фамилии. Он веселый, обаятельный и жизнерадостный. Но на экране ему часто достаются роли бандитов, военных или правоохранителей – под стать суровой внешности мужчины.
Детство и юность
Сергей родился 24 января 1971 года в Хабаровске в семье военнослужащего. Когда отец будущего актера вышел в отставку, они переехали туда, где потеплее, — в Волгоградскую область.
В доме Угрюмовых царила военная дисциплина. По воспоминаниям артиста, суровый папа иногда перегибал со строгостью, но Сергей все равно остался благодарен отцу за воспитание. Ведь в школе он не особо любил учиться - игры с друзьями увлекали паренька куда больше учебников.
Сергей Угрюмов в детстве. Фото: соцсети
Но именно в веселой компании школьных приятелей Сережа впервые стал примерять на себя разные образы – когда пародировал одноклассников, учителей и общих знакомых. Юноша пробовал себя в музыке, но уже через год забросил игру на баяне. Зато увлекся школьной художественной самодеятельностью и присоединился к театральной студии «Романтик».
Мать мальчика работала посудомойкой в военном госпитале, но как зритель очень любила театр и кино. Поэтому она радовалась творческим начинаниям сына, мол, мальчик не болтается во дворе, а занят чем-то полезным. А вот отец прочил наследнику карьеру военного.
Сам Сергей в юности успел выучиться на токаря и поработать грузчиком на пороховом заводе. Но мечта стать актером накрепко засела в его душе. К счастью, суровый родитель не стал препятствовать сыну, хотя и был уверен, что актерство — это несерьезное занятие, не для настоящего мужчины.
Сергей Угрюмов. Фото: Global Look Press
Сначала Угрюмов поступил в казанское театральное училище, но затем понял, что в Москве у актеров больше шансов и возможностей. Студент дважды ездил в столицу и подавал документы в различные вузы, но везде пролетел. Однако во второй год удача все же улыбнулась ему - в Школе-студии МХАТ объявили дополнительный набор, и Сергея зачислили.
Да не к кому-нибудь, а к легендарному Олегу Табакову. Молодой актер окончил мастерскую известного артиста в 1994 году, и в дальнейшем его театральная судьба была прочно связана с учителем.
Театр
Дипломированного актера приняли в труппу знаменитой «Табакерки», где он сразу стал получать роли в постановках Табакова и его любимого ученика Владимира Машкова. Угрюмов сыграл бандита Грицко спектакле-долгожителе «Страсти по Бумбарашу» 233 раза, а Роя Сэлриджа в «Билокси-блюзе» вообще играл 15 лет подряд.
Также был задействован в постановках «Бег», «Волки и овцы», «Женитьба», «Смертельный номер», «Ревизор» и многих других. В «нулевых» его стали приглашать в МХТ имени Чехова. Там актер блеснул в спектаклях «Вишневый сад», «Примадонна», «№ 13» и прочих.
Сергей Угрюмов с Ириной Пеговой в спектакле «№ 13D» МХТ имени Чехова. Фото: Global Look Press
В 2005 году Угрюмов получил премии «Чайка» за лучший дуэт в постановке «Лунное чудовище», где он выступал в паре с Яниной Колесниченко. Тогда же его удостоили званием заслуженного артиста РФ.
Мужчина проявил себя еще и как педагог, преподавая актерское мастерство актера в театральной школе Олега Табакова. По собственному признанию, Сергей не очень любит эту сферу деятельности, но Олег Павлович настоял, чтобы он взял курс.
Кино
С 2000 года Угрюмов стал появляться в кино и за два десятилетия сыграл около 70 ролей. Началось со «Старых кляч» Эльдара Рязанова. Затем были «Дальнобойщики» с Владиславом Галкиным, «Каменская» с Еленой Яковлевой, «Марш Турецкого» с Александром Домогаровым.
Отдельно стоит выделить сериалы «Хиромант», «И все-таки я люблю…», «Ликвидация», «Атлантида», «Исаев», «Побег» (российская адаптация), «Григорий Р.», «Мосгаз», «Налет», «Доктор Рихтер». Они принесли Сергею народную любовь, хотя полный список его появлений на экране куда внушительнее.
Сергей Угрюмов в сериале «Время жестоких». Фото: кадр из сериала 2004 года
Есть в фильмографии актера и фэнтези-триллер «Темный мир», и киножурнал «Фитиль», и «Утомленные солнцем - 2» Никиты Михалкова, и «Одесский пароход» Сергея Урсуляка. Все эти работы показали Угрюмова разноплановым актером, одним из ведущих в современном российском кино. Хотя главными ролями в крупных проектах он отнюдь не избалован.
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Личная жизнь
Свою любовь артист нашел еще в юности. Сердце Сергея покорила однокурсница по казанскому театральному училищу Галина. На других девушек он даже не смотрел. Как только молодым людям исполнилось 18, они подали заявление в ЗАГС и поженились. С тех пор Угрюмов зарекомендовал себя непоколебимым семьянином.
Свадьба Сергея и Галины Угрюмовых. Фото: соцсети
Он вместе с женой отправился покорять Москву, вместе с ней учился в школе-студии МХАТ. Галина, кстати, поступила с первой попытки, поэтому училась на курс старше. На сцене, правда, артистка выступать не стала - поработала некоторое время на телевидении, а затем пошла преподавать сценическую речь студентам актерских вузов.
Супруги в браке уже больше четверти века, у них двое сыновей. Старшего назвали в честь Андрея Миронова, младший получил имя отца – Сергей. Актер гордится своими детьми и рад, что старший наследник не собирается идти по стопам родителей, а выбрал для себя точные науки.
Семья живет в Южном Чертаново, потому что там располагается Битцевский лесопарк, напоминающий главе семейства о природе его родного Дальнего Востока. Угрюмов любит покинуть Москву и отдохнуть подальше от большого города. Хоть и не часто получается, но ему нравится ездить на далекую родину, где у кино звезды осталось множество родственников.