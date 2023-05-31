Стал актером вопреки родителям: творческий путь звезды сериала «Смерть в объективе» Петра Нестерова

Петр Нестеров (не путать с военным летчиком, впервые в практике авиации применившим боевой таран) – актер театра и кино. К 40 годам его карьера вышла в пик, мужчину без преувеличения можно назвать звездой сериалов. Хотя в юности ему определили совсем не творческую стезю.

Петр родился 30 ноября 1979 года в Москве. Родители видели в юноше представителя технической профессии и отправили получать инженерное и экономическое образование в столичный институт электроники и математики. Но мечта выйти на сцену не оставляла творческого парня.

В 2006 году он начал посещать актерские тренинги, в том числе театральную мастерскую «Открытие». В 2013-м Петр все-таки стал профессиональным драматическим актером, окончив Школу драмы Германа Сидакова, расположенную на Никитском бульваре. Одновременно прокачал свои знания английского языка, открывшие ему дорогу в западные проекты.