Стал актером вопреки родителям: творческий путь звезды сериала «Смерть в объективе» Петра Нестерова

Петр Нестеров (не путать с военным летчиком, впервые в практике авиации применившим боевой таран) – актер театра и кино. К 40 годам его карьера вышла в пик, мужчину без преувеличения можно назвать звездой сериалов. Хотя в юности ему определили совсем не творческую стезю.
Петр родился 30 ноября 1979 года в Москве. Родители видели в юноше представителя технической профессии и отправили получать инженерное и экономическое образование в столичный институт электроники и математики. Но мечта выйти на сцену не оставляла творческого парня.
В 2006 году он начал посещать актерские тренинги, в том числе театральную мастерскую «Открытие». В 2013-м Петр все-таки стал профессиональным драматическим актером, окончив Школу драмы Германа Сидакова, расположенную на Никитском бульваре. Одновременно прокачал свои знания английского языка, открывшие ему дорогу в западные проекты.
Петр Нестеров, актерская фотосессия. Фото: kino-teatr.ru
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Карьера в кино
С 2010 года Нестеров стал мелькать в короткометражках и сериалах. Первыми многосерийными картинами с его участием стали «Столица греха», «Пятницкий», «Любовь за любовь», «Пасечник». В 2014-м на канале «Россия 1» вышла историческая драма «Екатерина», где молодой мужчина сыграл офицера лейб-гвардии.
Далее последовали сериалы «Поздние цветы», «Мамочки», «Исчезнувшая», российская версия «Менталиста». В 2017 году вышел проект «Мата Хари», в создании которого приняли участие киношники из Португалии. Также Петр снялся в седьмом сезоне «Московских тайн» и втором сезоне «Метода».
Петр Нестеров в сериале «Мата Хари». Фото: кадр из сериала 2017 года
С 2020 года его фильмография полонилась главными ролями: «Роман с детективом», «Сжигая за собой мосты», «Смерть в объективе», «Завтра будет всегда». Очевидно, симпатичный сероглазый шатен весьма приглянулся режиссерам.
Личная жизнь
На экране Петр покоряет дамские сердца, а вот что происходит в его личной жизни за кадром, предпочитает скрывать. В социальные сети он выкладывает ролики, в которых примеряет различные образы: то он подросток из 90-х, то шаолиньский монах, то ковбой из вестерна.
Петр Нестеров в мелодраме «Завтра будет всегда». Фото: кадр из сериала 2022 года
У артиста множество увлечений. Нестеров играет в футбол, волейбол и баскетбол, катается на велосипеде, роликах и сноуборде, занимается боксом, пишет картины, рассказы, стихи и даже сценарии. Параллельно овладевает итальянским языком.
Просто невозможно, чтобы такой яркий и разносторонний мужчина был одинок. Прессе явно следует к нему присмотреться.