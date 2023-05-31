Главный автоблогер России: как раскрутился Эрик Давидович и почему сидел в СИЗО

Сложно представить более известного российского блогера (среди непоющих), чем Эрик Давидович. Грузин, раскрутившийся на автомобильной тематике, считается ветераном рунета. Кроме своих обзоров, он известен рядом скандалов, а также уголовным делом, которое закончилось для автоэксперта длительным «отпуском» в СИЗО.
Начало карьеры
Эрик Китуашвили родился 8 июля 1981 года. Его родители, Давид Вахтангович и Алла Викторовна, работали в московском ГУВД, на Петровке, 38. У мальчика было вполне благополучное детство.
В конце 90-х будущий блогер отслужил в армии. Как раз в этот период его отец ушел со службы и занялся автомобильным бизнесом: ремонтом и обслуживанием элитных машин, установкой сигнализации на них. Эрик тоже окунулся в эту сферу, увлекся продажей, ремонтом и тюнингом дорогих авто.
Эрик Давидович в детстве. Фото: соцсети
Влившись в тусовку владельцев премиальных иномарок, автомобилист завел свою мечту и гордость — золотой BMW X5, который часто мелькает на видео блогера. Китуашвили увлекся гонками по городу и стал известен в среде московских стритрейсеров. Можно даже сказать, возглавил их.
В 2008 году Эрик с другом участвовали в одном интернет-проекте для автолюбителей, но у мужчины быстро появились собственные идеи, каким должен быть портал о машинах. В итоге он открыл сайт «Смотра», названный в честь Смотровой площадки на Воробьевых горах, где собирались любители быстрых и дорогих авто.
Гонщик очень активно взялся за развитие портала. Чтобы как можно больше людей узнало о сообществе «Смотра», были организованы автопробеги по России. Делалась ставка на видео: тест-драйвы и обзоры дорогих машин, ночные гонки, курьезы на дорогах.
Со своим дерзким характером, деньгами, связями и знаниями в области премиальных иномарок деятель быстро стал кумиром молодежи, в том числе и «золотой». За ним закрепилось уважительное обращение Эрик Давидович, или просто Давыдыч.
YouTube-звезда
Неудивительно, что когда у блогера появился свой YouTube-канал, успех ему был гарантирован. Гонщик умел делать яркие и провокационные ролики, в том числе о дорожных конфликтах. Не обошел он стороной и взаимоотношения водителей с сотрудниками ДПС. Ряд роликов изобличал нечистых на руку полицейских. Прославился Эрик и своей дерзкой манерой общения с правоохранителями.
Кроме развития своего бизнеса, он занялся благотворительностью, автопробеги «Смотры» заезжали в детские дома с подарками. Сообщество прославилось и помощью полиции. В 2014 году на трассе М-4 «Дон» объявилась банда убийц, нападавшая на водителей. В задержании бандитов приняли участие и Китуашвили с товарищами, за что блогер получил грамоту от МВД.
С развитием связей Давидович увлекся не только премиальными авто, но и вертолетами. Начал рассказывать подписчикам, как арендовать их, например, вместо лимузина на свадьбу. Из автоэскперта мужчина превратился в настоящую звезду. Его пригласили на ТВ, где Эрик выпускал передачи о машинах на «России-1» и других каналах.
Эрик Давидович и его вторая страсть — вертолет. Фото: соцсети
Уголовное дело
20 февраля 2016 года блогер был арестован на дороге сотрудниками ОМОНа. Его обвинили в мошенничестве 8-летней давности — якобы активист провернул махинации с автостраховками на сумму в 10 миллионов рублей. Пока Эрик находился под арестом, появились еще два обвинения: покушение на президента Ингушетии в 2009 году и клевета на сотрудников Госавтоинспекции.
Гонщик активно пытался очистить свое имя, но все равно отсидел в СИЗО в ожидании суда два года. На свободу вышел только в декабре 2018 года. Суд приговорил его к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы за мошенничество с автостраховкой, но так как по главным эпизодам дела срок давности уже истек, Давыдыча отпустили.
После этого блогер продолжил снимать свои ролики, но уже не в столице, а в регионах. Эрик приезжал в Тверь, Тулу, Иркутск, Казань и другие города, первую часть видео посвящал тест-драйву автомобиля, а вторую — обзору областного центра.
Эрик Давидович сейчас. Фото: соцсети
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После суда
Уголовное дело не оборвало звездную карьеру Эрика Давидовича. В 2020 году блогер стал участником телепроекта «Последний герой. Зрители против звезд». В 2021-м угодил в скандал с пранкером Михаилом Литвиновым, опубликовав ролик, как тот стреляет из игрушечного пистолета по машине сотрудников ДПС. В итоге мужчины публично повздорили.
Осенью 2022 года автоэксперт рассказал, что стал советником гендиректора завода «Москвич». Он выпустил на своем YouTube-канале несколько роликов, посвященных отечественному автомобилю. Подписчики не поверили, что блогер всерьез нахваливает эту марку, так как он всегда ратовал за бренды западных производителей.
Но Давыдыч действительно воодушевлен историей создания нового «Москвича» и уверен, что рано или поздно в России появится достойный автомобиль.
Эрик Давидович на заводе «Москвич». Фото: соцсети
Личная жизнь
Скандальный и активный во многих сферах блогер старается не светить своей личной жизнью. Журналистам известно, что у Китуашвили была гражданская жена Анна Каганская. Она так же была арестована в 2016 году — во время обыска в ее квартире следователи нашли обличающие бумаги. Женщину склоняли дать показания против мужа, но она не стала этого делать. Затем появились слухи о расставании пары.
После освобождения Давидыча из СИЗО об отношениях с ним заявила модель Елизавета Василенко. Но рассказы девушки были весьма противоречивыми. Якобы у нее был роман с автоблогером, но тот оказался альфонсом, угрожал ей и ее родственникам. Но в итоге она перевела эти заявления в шутку и даже поблагодарила мужчину за его поступки.
Подписчиков Эрика также интересовала личность загадочной Моники — менеджера Давидовича, сопровождавшей его в поездках. В 2021 году помощница блогера сменилась, теперь это стала не менее таинственная Клэр. А Моника якобы вышла замуж за бывшего начальника, хотя это только догадки поклонников.
В октябре 2022-го Эрик выложил в соцсети свадебные фото, но имя и лицо супруги не стал раскрывать. На совместных фотографиях избранница блогера всегда стоит спиной. На своей личной страничке, которая носит имя Monika Sm, жена Давыдыча тоже не поворачивается анфас — сплошная тайна.
Эрик Давидович, свадебная фотосессия. Фото: соцсети
Интересные факты
В 2010 году во время автопробега из Москвы в Екатеринбург произошел скандальный инцидент. Давыдыч и его товарищи обругали администратора гостиницы в Самаре, которая не узнала московскую звезду и слишком долго заполняла бумаги. Позже мужчины якобы извинились, но женщина все равно уволилась из гостиницы.
Летом 2021 года Эрик не без хвастовства сообщил в соцсетях, что у него накопились нарушения ПДД на сумму в 257 тысяч рублей. Подписчики пошутили, что блогеру нужно сделать столько же приседаний, чтобы стражи порядка простили ему неправильную езду. Ведь ранее Давыдыч заявлял, что может присесть 1200 раз, и даже снимал это на видео.
Однажды боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал в Сети видео, как Эрик подрезал его на дороге. В своем посте спортсмен написал, что водителям стоит уважать друг друга. А пошутил, что к месту инцидента следует вызвать скорую, так как «сбоку от заправки лежит человек с многочисленными переломами, по описанию похож на Эрика Давыдыча».