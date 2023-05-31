Главный автоблогер России: как раскрутился Эрик Давидович и почему сидел в СИЗО

Сложно представить более известного российского блогера (среди непоющих), чем Эрик Давидович. Грузин, раскрутившийся на автомобильной тематике, считается ветераном рунета. Кроме своих обзоров, он известен рядом скандалов, а также уголовным делом, которое закончилось для автоэксперта длительным «отпуском» в СИЗО.

Начало карьеры

Эрик Китуашвили родился 8 июля 1981 года. Его родители, Давид Вахтангович и Алла Викторовна, работали в московском ГУВД, на Петровке, 38. У мальчика было вполне благополучное детство.

В конце 90-х будущий блогер отслужил в армии. Как раз в этот период его отец ушел со службы и занялся автомобильным бизнесом: ремонтом и обслуживанием элитных машин, установкой сигнализации на них. Эрик тоже окунулся в эту сферу, увлекся продажей, ремонтом и тюнингом дорогих авто.