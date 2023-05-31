Девушка-праздник с природным обаянием: биография блогера Чумы Вечеринки

Биография фрик-блогера
Чума Вечеринка является настоящей звездой экрана, фрик-дивой и просто очень обаятельной девушкой. Виктория (а такое настоящее имя знаменитости) мечтала блистать в кино, но в итоге нашла себя в создании рейтинговых шоу. Благодаря харизме, умению рассмешить каждого, яркому образу девушка быстро стала популярной.
Детство будущей звезды интернета
Чума Вечеринка (настоящее имя Виктория Чуманова) родилась 23 июня 1994 года. К слову, ее звучный псевдоним появился от прозвища, которое она получила в детстве.
Ранние годы биографии девушка провела на севере России. Уже тогда активная Вика интересовалась модой, что неудивительно. Ее мама работала художником-постановщиком в театре. Девочка могла часами пропадать за кулисами, разглядывая многочисленные костюмы и платья. На утренники родители шили девочке наряды, с помощью которых она всегда привлекала внимание других детей и воспитательниц.
В подростковом возрасте она начала делать первые шаги в качестве дизайнера, создавая собственные наряды. В этот период она училась в эколого-биологическом лицее, но задумывалась о работе в СМИ. Вскоре ей предложили работу на радио. В 14 лет Чуманова вела программу вместе с соведущим.
Юная Виктория до своей популярности. Фото: соцсети
К выбору профессии Вика подошла с умом. Она с детства была творческой личностью. Но в то же время девушка стремилась к самостоятельности и независимости. В итоге выбор пал на журфак, за этим последовал переезд в Санкт-Петербург.
В студенческие годы Виктория была активисткой, всегда на первых ролях. Девушка даже брала интервью у звезд шоу-бизнеса и всегда старалась задавать вопросы, которые ранее нигде не звучали.
Когда у нее стало получаться, Чуманова решила, что журналистика ей больше не интересна, и поступила на историка моды. Довольно быстро она поняла, что этого ей мало, и захотела участвовать в новых проектах.
Некоторое время она ходила по прослушиваниям и кастингам. Так она оказалась в клипе группы «Пилот» на песню «Нет иного рая» и подружилась с оператором, который посоветовал ей переехать в Москву.
Яркая девушка умеет привлечь к себе внимание. Фото: соцсети
Личная жизнь Вечеринки
О личной жизни Вечеринка предпочитает не откровенничать. На эту тему она всегда отшучивается. Поклонники приписывали ей роман со Славой Джи, но девушка неоднократно говорила, что они не встречаются.
В 2020 году Чума Вечеринка участвовала в очередном сезоне проекта «Холостяк». Сама дива честно признавалась, что пошла на реалити не ради пиара или сердца Антона Криворотова. Девушке попросту было интересно получить такой необычный опыт.
По ее словам, она постоянно «угорала над всей происходящей там дурью». Тем не менее, Чума была благодарна судьбе за возможность поучаствовать в таком шоу. Как отмечала блогер, она сдружилась с несколькими участницами проекта, а также изучила заново с психологической точки зрения.
К слову, сам «холостяк» Криворотов восхищался искренностью Вечеринки, но распрощался с ней еще до финала седьмого сезона.
Блогерская деятельность
До создания аккаунта на YouTube Вечеринка успела поработать за кадром других интернет-шоу. Девушка также вела канал о моде, где обзавелась первыми преданными поклонниками.
Вскоре появилась идея авторского проекта, который получил название «Луи Вагон». Дива вела рубрику «Во что одеты…», в рамках которой подходила к случайным прохожим и узнавала стоимость их вещей.
Аудитория страницы постепенно росла, и вместе с тем расширялась тематика рубрик. А позже красотка создала собственный документальный фильм о том, как в Россию привозят одежду из Китая и продают под видом брендовых вещей, за что получила немало угроз и критики.
У Чумы Вечеринки есть свой канал о моде, который пользуется популярностью. Фото: соцсети
Со временем ведущая начала привлекать внимание представителей других каналов. Она поучаствовала в шоу «Подиум» для «Пятницы!». Затем она создала проект «Ряженные» на площадке «Яндекс.Дзен».
В 2019 году Вечеринку пригласили на съемки рекламы МТС. В роликах, которые высмеивают современные маркетинговые тренды, девушка рассказывает о новом тарифе для молодежи.
Чума Вечеринка сейчас
Сейчас девушка продолжает радовать поклонников оригинальными идеями и яркими фото в соцсетях. Несмотря на то что при росте 170 см девушке удается оставаться в здоровом весе (около 65 кг), снимки в купальнике она предпочитает не публиковать.
Дива продолжает радовать поклонников новым контентом. Фото: соцсети
Интересные факты
— Когда Вика была ребенком, ее родители сдавали комнату в квартире цыганке. Женщина тепло относилась к малышке, привозила ей роскошные платья и обувь.
— Чума была претенденткой на роль в фильме «Гоголь». Она прошла первый этап кастинга, но так и не попала на экраны.
— Особенностью блогера является то, как она разговаривает. Девушка употребляет в речи диковинные и старославянские слова, которые кажутся непривычными для слуха. Себя Вика называет «шмоткесса», подписчиков — «китьки», а вместо «говорить» предпочитает «гутарить».