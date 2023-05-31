Девушка-праздник с природным обаянием: биография блогера Чумы Вечеринки

Биография фрик-блогера

Чума Вечеринка является настоящей звездой экрана, фрик-дивой и просто очень обаятельной девушкой. Виктория (а такое настоящее имя знаменитости) мечтала блистать в кино, но в итоге нашла себя в создании рейтинговых шоу. Благодаря харизме, умению рассмешить каждого, яркому образу девушка быстро стала популярной.

Детство будущей звезды интернета

Чума Вечеринка (настоящее имя Виктория Чуманова) родилась 23 июня 1994 года. К слову, ее звучный псевдоним появился от прозвища, которое она получила в детстве.

Ранние годы биографии девушка провела на севере России. Уже тогда активная Вика интересовалась модой, что неудивительно. Ее мама работала художником-постановщиком в театре. Девочка могла часами пропадать за кулисами, разглядывая многочисленные костюмы и платья. На утренники родители шили девочке наряды, с помощью которых она всегда привлекала внимание других детей и воспитательниц.

В подростковом возрасте она начала делать первые шаги в качестве дизайнера, создавая собственные наряды. В этот период она училась в эколого-биологическом лицее, но задумывалась о работе в СМИ. Вскоре ей предложили работу на радио. В 14 лет Чуманова вела программу вместе с соведущим.