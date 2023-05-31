«Трудный подросток» и талантливая актриса сериалов: биография Алены Швиденковой

Биография кинозвезды

Алену Швиденкову зритель знает по нескольким ярким ролям в кинолентах. Юная артистка выступала в комедийном и драматическом амплуа. Несмотря на юный возраст, завоевала множество поклонников и участвовала в успешных проектах с именитыми актерами.

Детство и юность Алены

Алена Швиденкова родилась в Москве 16 июня 1998 года. О семье известно мало. Только то, что девочку воспитывала одна мать.

В старших классах девушка занималась в театральном школьном кружке, где преподавали актерское мастерство и хореографию. В возрасте 14 лет Алена разместила анкету на сайте профессионального агентства, где рассказала о себе. Однако предпочла скрыть свой вес и рост.

В августе 2017 года актриса поступила в ВТУ имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре.