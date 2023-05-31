«Трудный подросток» и талантливая актриса сериалов: биография Алены Швиденковой

Биография кинозвезды
Алену Швиденкову зритель знает по нескольким ярким ролям в кинолентах. Юная артистка выступала в комедийном и драматическом амплуа. Несмотря на юный возраст, завоевала множество поклонников и участвовала в успешных проектах с именитыми актерами.
Детство и юность Алены
Алена Швиденкова родилась в Москве 16 июня 1998 года. О семье известно мало. Только то, что девочку воспитывала одна мать.
В старших классах девушка занималась в театральном школьном кружке, где преподавали актерское мастерство и хореографию. В возрасте 14 лет Алена разместила анкету на сайте профессионального агентства, где рассказала о себе. Однако предпочла скрыть свой вес и рост.
В августе 2017 года актриса поступила в ВТУ имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре.
Маленькая Алена. Фото: соцсети
Личная жизнь артистки
Швиденкова не любит рассказывать о личной жизни, в ее аккаунте в соцсетях нет совместных фото с бойфрендом. Алена является человеком веселым и открытым, у нее много друзей среди актеров, режиссеров. Актриса не забывает благодарить людей, которые помогли ей добиться успеха. Швиденкова любит выставлять фото и видео со со съемок новых проектов.
Дебют на театральной сцене и в кино
Первую эпизодическую роль юная Алена сыграла в сериале «Дружба народов» в 2013 году. Это лента о супружеской паре русской женщины и мужчины-лезгина. В многосерийном фильме снимались такие звезды, как Елена Кондулайнен, Александр Незлобин.
Спустя некоторое на экраны вышла драма «Майя» о девочке-подростке, видевшей убийство отца. Из-за этого девушка не может наладить отношения со сверстниками, переезжает с места на место и меняет школы. В одном из учебных заведений, ученицу которого играла Алена, Майя находит окровавленные обрывки одежды «школьной королевы».
В 2015 году начинающая актриса предстала в образе девушки Оли в сериале «Красные браслеты». Это стало адаптацией одноименного каталонского проекта о группе подростков, живущих в детской больнице. Лента получила призы в номинации «Гран-при» и «Лучшая режиссерская работа» на III Национальном кинофестивале дебютов «Движение». Карьера Алены пошла в гору.
Алена Швиденкова в сериале «Красные браслеты». Фото: кадр из сериала / «Красные браслеты» (2015)
В ноябре 2016 года Швиденкова начала работать в Театре-студии «Рампа» при Центре детского и юношеского творчества «Бибирево», куда набирали молодых актеров, только окончивших школу. На этой сцене Алена играла в спектаклях «Золушка» (Марианна), «Сон в летнюю ночь».
В 2017 году юная кинодива появилась в комедийном телепроекте «Ивановы-Ивановы», где также играли Сергей Бурунов, Михаил Трухин. Это полюбившаяся зрителям лента о семьях-однофамильцах из разных социальных слоев, в роддоме перепутавших детей, полюбилась зрителям.
В фильмографии Швиденковой особенно выделяется хоррор «Пиковая дама: Зазеркалье», снятый в 2019 году Александром Домогаровым — младшим. Лента была сиквелом фильма «Пиковая дама: Черный обряд», вышедшем в 2015 году.
Съемки проходили в санатории имени А. И. Герцена. Главную роль в картине сыграла Ангелина Стречина. Персонаж Швиденковой, страдающая булимией девушка, просит у призрака графини Оболенской помощь в похудании. После этого ей вместо еды мерещатся черви, и в конце фильма она умирает от голода.
В октябре 2019 года вышел сериал «Трудные подростки». В нем Алена сыграла полную девушку Женю, ворующую одежду и мечтающую выкладывать в соцсетях свои фото из тренажерного зала.
Алена Швиденкова в сериале «Трудные подростки». Фото: кадр из сериала / «Трудные подростки» (2019)
Интересные факты
— Коллеги по актерскому цеху наградили актрису прозвищами «Императрица» и «Булочка с изюмом».
— Агентом Алены является Ирина Нашутинская, работавшая кастинг-директором в сериале «Не родись красивой».