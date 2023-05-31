Холостячка по прозвищу «Буря»: биография блогера Екатерины Брусникиной

Личная жизнь девушки

Известно, что Катя долго мечтала уехать из холодного Хабаровска и даже ненадолго меняла его на Канаду. Туда она в свое время отправлялась учиться ресторанному бизнесу, надеясь в будущем открыть собственное дело.

Прозвище яркая девушка приобрела за взрывной эмоциональный характер. Катя любит быть в центре внимания и эпатировать публику. Однако, по признанию самой Брусникиной, она верная, добрая и честная.

Красотка обожает собак и может познакомиться, подружиться и сделать фото с чужим симпатичным псом. Особенно Брусникиной нравится порода хаски.

Сама девушка однажды призналась в интервью: когда с ней пытаются завязать знакомство некоторые парни, она умело имитирует приступ эпилепсии и отпугивает нежеланных ухажеров.

Важное место в жизни Кати занимает ведение аккаунтов в соцсетях. На своей странице Брусникина публикует не только многочисленные селфи, но и видеообзоры поездок и ресторанов.