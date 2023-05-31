Холостячка по прозвищу «Буря»: биография блогера Екатерины Брусникиной

Биография телезвезды
Осенью 2022 года на телевидении был запущен новый проект «Мистер Х», в котором российские красотки борются за сердце эффектного одинокого мужчины.
От реалити-шоу «Холостяк» новая программа отличается тем, что маску успешного бизнесмена продюсеры надели на обычного парня. В первом сезоне шоу им стал обычный сотрудник клининговой службы Игорь Саванец. Одной из первых внимание парня привлекла яркая участница Екатерина Брусникина, имеющая прозвище «Буря».
Детство Екатерины
Катя Брусникина родилась 28 апреля 1994 года в обычной семье в Хабаровске. Сейчас в одном из крупнейших городов российского Дальнего Востока, как и в год рождения девочки, живет чуть более 600 тысяч человек. О детских годах девушки или о ее семье неизвестно почти ничего. Куда охотнее Брусникина рассказывает о своей личной жизни и творческих планах.
Подтянутое тело девушки украшают татуировки. Фото: соцсети
Личная жизнь девушки
Известно, что Катя долго мечтала уехать из холодного Хабаровска и даже ненадолго меняла его на Канаду. Туда она в свое время отправлялась учиться ресторанному бизнесу, надеясь в будущем открыть собственное дело.
Прозвище яркая девушка приобрела за взрывной эмоциональный характер. Катя любит быть в центре внимания и эпатировать публику. Однако, по признанию самой Брусникиной, она верная, добрая и честная.
Красотка обожает собак и может познакомиться, подружиться и сделать фото с чужим симпатичным псом. Особенно Брусникиной нравится порода хаски.
Сама девушка однажды призналась в интервью: когда с ней пытаются завязать знакомство некоторые парни, она умело имитирует приступ эпилепсии и отпугивает нежеланных ухажеров.
Важное место в жизни Кати занимает ведение аккаунтов в соцсетях. На своей странице Брусникина публикует не только многочисленные селфи, но и видеообзоры поездок и ресторанов.
Брусникина обожает эпатировать публику. Фото: соцсети
Участие в шоу «Мистер X»
В самом начале сезона Брусникина обозначила параметры парня своей мечты: парень должен быть опытным и ответственным, превосходящим средние параметры как по росту, так и по размерам мужского достоинства. Во время первого знакомства с Игорем девушка жутко волновалась. Однако мужчина посчитал такое волнение признаком искренности.
Во втором выпуске Брусникина вместе с соперницей — Евгенией Липецкой — побывала по приглашению Саванца в Ларнаке. Красотки думали, что их везут на свидание, но по приезду им пришлось отправиться в местную деревню и выполнять сельхозработы. Девушки в коктейльных платьях занимались даже уборкой навоза!
В качестве утешительного шопинга выступила поездка в кипрский секонд-хэнд за теплыми вещами. В ходе испытаний Екатерина проявила себя лучше, чем конкурентка.
Кате удалось пройти и в финальную часть проекта. На следующем свидании Игорь попросил девушку обставить пустую квартиру, приобретя интерьер в винтажном магазине. Далее последовало еще несколько милых и романтических свиданий. Однако ближе к окончанию шоу сама «Буря» потеряла интерес к главному герою программы, да и Игорь пришел к выводу о том, что с девушка-пацанка с трудом подходит для светского общества.
Екатерина и Игорь в шоу «Мистер X». Фото: кадр из выпуска / телеканал «Пятница!»
Интересные факты
— Катя бывала в родном городе Игоря, но ее единственным воспоминанием от поездки осталось ощущение холода — даже слово «Белогорск» красавица запамятовала.
— В марте 2021 года тезка и однофамилица уроженки Хабаровска стала «Миссис фитнес» и «Третьей вице-мисс Калуги».