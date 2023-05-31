Звездная домохозяйка и возлюбленная популярного комика: что известно о жене юмориста Алексея Щербакова

Биография супруги комика

Елена Щербакова — замечательная домохозяйка, личность непубличная и предпочитает проводить время с любимой семьей, а не на красной ковровой дорожке. Однако персона не осталась незамеченной.

Девушка уже много лет является женой популярного комика Алексея Щербакова и не раз фигурировала в его выступлениях. Зрителям Елена полюбилась за ее легкость в общении, чувство юмора и скромность.

Детские годы Елены

Елена Щербакова (Ломакина — ее девичья фамилия) родилась 8 марта 1988 года в Зеленограде в простой рабочей семье. По знаку зодиака девушка — Рыбы.

Девушка получила аттестат о среднем образовании в местной школе, а после этого поступила в Академию делового администрирования на бюджетную форму обучения. По профессии девушка так и не успела поработать, ведь практически сразу вступила в отношения с юмористом Алексеем Щербаковым.