Звездная домохозяйка и возлюбленная популярного комика: что известно о жене юмориста Алексея Щербакова

Биография супруги комика
Елена Щербакова — замечательная домохозяйка, личность непубличная и предпочитает проводить время с любимой семьей, а не на красной ковровой дорожке. Однако персона не осталась незамеченной.
Девушка уже много лет является женой популярного комика Алексея Щербакова и не раз фигурировала в его выступлениях. Зрителям Елена полюбилась за ее легкость в общении, чувство юмора и скромность.
Детские годы Елены
Елена Щербакова (Ломакина — ее девичья фамилия) родилась 8 марта 1988 года в Зеленограде в простой рабочей семье. По знаку зодиака девушка — Рыбы.
Девушка получила аттестат о среднем образовании в местной школе, а после этого поступила в Академию делового администрирования на бюджетную форму обучения. По профессии девушка так и не успела поработать, ведь практически сразу вступила в отношения с юмористом Алексеем Щербаковым.
Юные Елена и Алексей. Фото: соцсети
Личная жизнь и дети Щербаковой
С будущим мужем девушка познакомилась еще в школьные годы. Ребята учились в параллельных классах. На момент знакомства с Щербаковым сердце Елены было уже занято, а вот юноша безоглядно влюбился в Ломакину.
Елена и Алексей решили подать документы в один ВУЗ, но, в отличие от своей избранницы, молодой человек не смог набрать необходимое количество баллов. Тогда Щербаков поступил в столичный институт управления. Проучившись там весь курс, он ушел служить в армию. На время пути ребят разошлись.
Спустя время Щербаков вернулся из армии и пригласил возлюбленную на свидание. Девушка не долго думая ответила согласием. Постепенно взаимоотношения стали развиваться и через несколько лет привели к долгожданной свадьбе.
Торжество состоялось в 2011 году. Вскоре семья Щербаковых пополнилась первенцем, которого молодожены назвали Данилой.
Елена с маленьким сыном Данилой. Фото: соцсети
Елена все время занималась новорожденным сыном, а Алексей зарабатывал деньги. Карьеру Щербаков начинал на стройке и в метрополитене. Спустя некоторое время у него появилась идея попробовать себя в стандапе.
На телевидении молодой человек дебютировал в 2012 году в качестве участника шоу «Comedy Баттл». Зрители заценили отличное чувство юмора парня и стали приглашать в новые проекты.
В своих выступлениях Щербаков многократно шутил на тему семейных взаимоотношений. Он отмечал, что до сих пор без ума от супруги, как и в день знакомства. Поклонники артиста пытались выяснить, кем же является его жена. Однако сам стендапер не спешил афишировать подробности личной жизни.
Лишь в 2017 году во время концерта юморист не удержался и поделился радостной новостью: пара ожидала пополнения. Вскоре жена комика родила второго сына, его назвали Егор.
Сама Елена предпочитает непубличный образ жизни. Она решила, что не будет сопровождать супруга на светские мероприятия, а соцсети ведет только для семьи и друзей. О том, как выглядит любимая женщина Щербакова, стало известно только в 2020 году.
Красавица-жена Алексея Щербакова. Фото: соцсети
Жена юмориста сейчас
Елена продолжает заниматься домашним хозяйством и воспитанием двух мальчиков. В 2021 году семья Щербаковых отметила оловянную свадьбу — десятилетний юбилей со дня бракосочетания.
Алексей все также часто шутит о любимой супруге. Например, несмотря на то, что Щербаковы одного возраста, комик говорит, что Елена старше его, ведь она родилась в марте, а он — в декабре. Также комик часто упоминает финансовый аспект своей семьи в шутках. Стендапер уверен, что жена слишком много тратит, потому что никогда не работала, а вот сам он может обойтись вполне скромным бюджетом.
Супруги в 2021 году отметили десятилетие семейной жизни. Фото: соцсети
Интересные факты
— Юмор комика в адрес жены часто сравнивают с шутками другого артиста, Нурлана Сабурова, который тоже не прочь подколоть со сцены супругу Диану Сабурову. Однако обе вторые половинки юмористов утверждают, что такие шутки их нисколько не задевают.
— Как и в детстве, Щербаковы по-прежнему живут в родном Зеленограде.