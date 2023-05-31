Все женщины Александра Домогарова: почему звезда «Бандитского Петербурга» и «Марьиной Рощи» не смог ужиться ни с одной

В этого красавца с благородной внешностью влюблены тысячи женщин: от него нетрудно потерять голову! Александр Домогаров, известный ролями в криминальных и исторических фильмах, трижды был женат, о его романах ходили легенды, но к своим почти 60 годам он сохранил невероятный темперамент и, кажется, не собирается останавливаться в романтических похождениях.

Любил книги и кино

Александр Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве. Мама будущего артиста работала в универмаге, а отец, Юрий Львович, еще до войны сыграл генерала Платова в фильме «Суворов», был на фронте, после ранения его комиссовали, и вскоре он стал директором «Росконцерта».

По словам Александра, мама отдавала ему и его брату Андрею всю свою любовь и заботу, была для сыновей настоящим другом. Саша очень любил читать, а вот точные дисциплины были для него наказанием, и он порой прогуливал уроки – сбегал в кино.

Ушел из театра, ставшего для него «слишком комфортным»

