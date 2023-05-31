Все женщины Александра Домогарова: почему звезда «Бандитского Петербурга» и «Марьиной Рощи» не смог ужиться ни с одной

В этого красавца с благородной внешностью влюблены тысячи женщин: от него нетрудно потерять голову! Александр Домогаров, известный ролями в криминальных и исторических фильмах, трижды был женат, о его романах ходили легенды, но к своим почти 60 годам он сохранил невероятный темперамент и, кажется, не собирается останавливаться в романтических похождениях.
Любил книги и кино
Александр Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве. Мама будущего артиста работала в универмаге, а отец, Юрий Львович, еще до войны сыграл генерала Платова в фильме «Суворов», был на фронте, после ранения его комиссовали, и вскоре он стал директором «Росконцерта».
По словам Александра, мама отдавала ему и его брату Андрею всю свою любовь и заботу, была для сыновей настоящим другом. Саша очень любил читать, а вот точные дисциплины были для него наказанием, и он порой прогуливал уроки – сбегал в кино.
Ушел из театра, ставшего для него «слишком комфортным»
Александр Домогаров в молодости. Фото: соцсети
После школы он поступил в Театральное училище имени Щепкина. Его дипломной работой стала роль Раскольникова в постановке «Преступление и наказание» по роману Достоевского. Талантливого выпускника приняли в труппу Малого театра, но вскоре он перешел в Академический театр Советской Армии, а затем его вторым домом стал Театр имени Моссовета.
Туда он перешел потому, что в театре Советской Армии почувствовал себя чересчур комфортно. Молодой актер был обласкан руководством, пользовался успехом у зрителей. И однажды он решил все изменить и начать заново – это был своеобразный вызов самому себе.
У него все получилось. В Театре Моссовета зрители запомнили Домогарова в таких спектаклях, как «Портрет Дориана Грея», «Милый друг», «Мой бедный Марат», «Ричард III»… Участвовал Домогаров и в постановках других театров. А в 2021 году сам поставил спектакль «Дороги Высоцкого».
Исторические сериалы
Александр Домогаров в сериале "Графиня де Монсоро". Фото: кадр из сериала
Дебюты Домогарова в кино нельзя назвать яркими – он снимался в эпизодах, потом появился в одной из частей знаменитых «Гардемаринов», но и это не стало для него событием. «Прорыв» случился, когда в 1996 году он исполнил роль графа де Бюсси в сериале «Королева Марго», а потом появился в продолжении – «Графине де Монсоро». С тех пор у него появилось множество поклонниц: романтический герой с печальными глазами покорил их сердца.
Александр Домогаров в фильме "Огнем и мечом". Фото: кадр из фильма
А вот следующую роль – полковника Богуна в польской картине «Огнем и мечом» - никак нельзя было назвать романтической, но для самого актера она стала очень важной: по его словам, больше в фильмах такого уровня ему сниматься не приходилось.
Новые громкие роли в кино
Александр Домогаров в сериале "Бандитский Петербург". Фото: кадр из сериала
Зато зрители уже с нетерпением ждали его появления на экранах. И Домогаров появлялся – в сериалах «Бандитский Петербург», «Марш Турецкого»… Актер органично смотрелся не только в криминальных, но и в исторических проектах. Многим запомнилась его отрицательная роль в «Волкодаве из рода Серых Псов».
Позднее актер снялся в детективе «Марьина Роща» - там ему досталась главная роль: участкового, бывшего фронтовика. Он исполнил роль советского разведчика Зорге в одноименном проекте, а затем сыграл в проекте «Союз спасения», рассказывающем о восстании декабристов. Сегодня в фильмографии Домогарова – больше 100 разнообразных ролей.
Телевидение и музыка
Александр Домогаров в фильме "Союз спасения". Фото: кадр из фильма
Александр Домогаров был ведущим популярных программ «Жди меня» и «Последний герой». В свое время он окончил музыкальную школу, так что порой радует поклонников музыкальными проектами: так, для фильма «Не отрекаются, любя» он записал трек «Небо выбрало нас».
Кроме того, вышел альбом с песнями в исполнении Александра Домогарова и певицы Марины Александровой. В составе созданной им группы Домогаров исполняет песни на стихи известных поэтов.
Доходы Александра Домогарова
По данным СМИ, за один съемочный день Александру Домогарову платят не менее 200 тысяч рублей, он находится на 7-м месте среди самых высокооплачиваемых российских актеров.
Юношеская любовь, жена Наталья и трагедия с сыном
Нет ничего удивительного в том, что личная жизнь привлекательного статного (рост – 186 см, вес – около 80 кг) мужчины всегда была бурной.
Еще 18-летним юношей он женился на Наталье Сагоян. В 1985 году на свет появился их сын Дмитрий, но это не спасло их отношения: семья распалась, когда мальчику исполнился год, и больше Домогаров с сыном не виделся. А когда Дмитрию было 23 года, он погиб – его сбил автомобиль.
Вторая жена - Ирина
Александр Домогаров и Наталья Громушкина. Фото: соцсети
Второй супругой Домогарова стала костюмерша Ирина Гуненкова. В этом браке родился мальчик, которого назвали в честь отца – Александром. Домогаров-младший стал режиссером. Но и с Ириной актер расстался – ради новой любви, актрисы Натальи Громушкиной.
Казалось, у них счастливый союз: они всюду появлялись вместе и выглядели гармонично. Но так было лишь на первый взгляд. «Расставались мы многократно. Время от времени я хлопала дверью и уходила навсегда, потом возвращалась сама, или это делал Саша. 12 лет разницы в возрасте — немало», - признавалась позднее Громушкина.
Роман с Мариной Александровой
Александр Домогаров и Марина Александрова. Фото: Global Look Press
Через несколько лет СМИ начали писать о романе Александра Домогарова и молодой актрисы Марины Александровой. Они встретились на съемках сериала «Звезда эпохи», и вскоре эмоции и страсти вышли за рамки экрана – и начались в жизни.
Два года продолжались эти бурные отношения – влюбленные то скандалили и расставались, то мирились и снова не могли оторваться друг от друга… Два года Марина Александрова то светилась от счастья, то плакала. А в 2007-м она решила: хватит. И ушла от артиста.
Танцовщица Татьяна
Александр Домогаров и Татьяна Степанова. Фото: соцсети
В жизни Домогарова на какое-то время наступил период относительного затишья. А в 2020 году СМИ начали сообщать о новой девушке актера – ею стала 34-летняя танцовщица Татьяна Степанова. Они проводили вместе много времени, но летом 2022-го заговорили об их расставании. Впрочем, сам актер предпочитает хранить молчание и не посвящать посторонних в подробности своей личной жизни.
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Новые фильмы и спектакли
Александр Домогаров-младший (слева) в фильме "Елки". Фото: кадр из фильма
Сейчас 59-летний Александр Домогаров по-прежнему играет на сцене и много снимается. Среди последних кинопроектов с его участием – биографический сериал «Раневская» о легендарной актрисе Фаине Раневской: он исполнил роль Василия Качалова. Кроме того, актер снялся в продолжении «Гардемаринов» режиссера Светланы Дружининой.