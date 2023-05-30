Яркий злодей отечественного кино Роман Мадянов: как попал на экран в 10 лет, сыграл в «Солдатах» и «Левиафане», с кем обрел семейное счастье

Актер Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в подмосковном Дедовске. Его отец Сергей Вениаминович был редактором на телевидении, мама Антонина Михайловна – библиотекарем. Роман стал вторым сыном в семье, брат Вадим тоже выбрал профессию актера.
Маленький Роман Мадянов. Кадр из фильма «Совсем пропащий»
В детстве Роман мечтал стать лесником, поскольку отец часто его возил в лес на прогулки. Но и на работе у папы был нередко, поэтому когда 10-летним случайно оказался приглашен на съемки в фильме «Совсем пропащий», то окончательно определился, что будет актером.
Еще школьник, но уже актер
Это фильм 1973 года Георгия Данелия, и Мадянов в нем сыграл Гекльберри Финна. Так мальчик с этой главной ролью вошел в большое кино.
Мадянов к окончанию школы имел за плечами внушительный киноопыт. Потому что на одном фильме его детская карьера не окончилась. В 1974 году он уже играл в детективе «Анискин и Фантомас» и фильме Весенние перевертыши». А в 1976 году на экраны вышло уже четыре картины с Мадяновым: «Длинное, длинное лето», «Додумался, поздравляю!», «Все дело в брате», «Кадкина всякий знает».
Роман Мадянов в фильме «Все дело в брате». Кадр из фильма
За эти годы Мадянову посчастливилось работать с мэтрами индустрии Евгением Леоновым, Вахтангом Кикабидзе, Ириной Скобцевой, Натальей Гундаревой и другими. Когда пришло время поступать в вуз, юноша по совету отца выбрал ГИТИС. Только с первого раза поступить не смог – здесь оказались не рады его богатому съемочному опыту.
Роман Мадянов в юности. Фото: соцсети
Настырный Мадянов со второго раза смог стать студентом, но с него потребовали расписку об отказе от съемок на время учебы. И в работе Роман сделал перерыв. Учиться он начал в мастерской Оскара Ремезова.
Театральная карьера
Зато на сцену Мадянов выходил беспрепятственно. Это был Театр им. В. Маяковского, куда он по окончании учебы и после двухлетней службы в армии трудоустроился.
Роман Мадянов в армии. Фото: соцсети
На сцене Мадянов играл около двадцати лет, совмещая с киносъемками. С его участием в репертуаре театра появились пьесы «В кольце тишины», «Закат», «Горбун», «Банкрот», «Дети Ванюшина», «Наливные яблоки, или Правда — хорошо…», «Валенсианские безумцы», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Жертва века», «Театральный романс», «Загадочный уикенд», «Синдром счастья, или Ложь по контракту» и другие.
Роман Мадянов в спектакле «Русские горки». Фото: Global Look Press
Кинокарьера
В кино актер вернулся в 1989 году. Он снялся в комедии Леонида Гайдая «Частный детектив, или Операция «Кооперация», затем появился в эпизоде у Данелии в фильме «Паспорт», следующие роли тоже были второплановые – скрипач в «Игре на миллион» (1991), сосед в комедии «Коля, Зина и Каедза» (1992), Ванька-китаец в картине «Ваши пальцы пахнут ладаном» (1993).
Роман Мадянов в фильме «Частный детектив, или Операция «Кооперация». Кадр из фильма
Так как работы в 90-е было немного, от эпизодических ролей не отказывался, как и принимал предложения о рекламных съемках. В 1995 году снялся в двух крупных проектах – «Мелкий бес» и «Роковые яйца», в следующем году сыграл прапорщика в «Бедной Саше».
Роман Мадянов в фильме «Бедная Саша». Кадр из фильма
В 2000-е Мадянов много снимался в сериалах. «Марш Турецкого», «Сыщики», «Гражданин начальник», «Дальнобойщики», «Кодекс чести», «Участок», «Дети Арбата», «Бедная Настя», «Штрафбат» – роли в многосерийных картинах у Мадянова были разноплановые. Также актер появился в нескольких эпизодах детского киножурнала «Ералаш».
В основном ему доставались отрицательные персонажи, и за актером скоро закрепилось звание главного злодея кинематографа. Пик популярности у Мадянова пришел благодаря сериалу «Солдаты» вместе с отрицательной ролью подполковника Колобкова. Самому актеру эта роль не нравилась, он находил ее неинтересной. Бешеный успех сериала обеспечил ему долгожительство на экране – на целых 9 сезонов, до 2006 года.
Роман Мадянов на съемках сериала «Солдаты». Фото: соцсети
В 2007 году Мадянов сыграл одного из присяжных в драме «12» Никиты Михалкова. Картина была высоко оценена критиками и зрителями, а сам Мадянов удостоился награды «Золотой орел» как исполнитель лучшей мужской роли.
За роль свекра Варвары в фильме «Жила-была одна баба» (2011) Мадянов был признан лучшим актером и был награжден премией «Ника» в 2012 году.
Роман Мадянов со статуэткой «Ника». Фото: Global Look Press
Есть в фильмографии Мадянова и комедийные роли. Например, в «Каникулах строгого режима» он сыграл авторитета Клыка, в «СуперБобровых» – главу семьи, олигарха в комедии «Наша Russia. Яйца судьбы».
Сотрудничество с Андреем Звягинцевым в 2014 году и роль в драме «Левиафан» принесли Мадянову новую волну популярности и второго «Золотого орла» за лучшую мужскую роль второго плана. Актер ярко воплотил на экране продажного чиновника – мэра города Прибрежный.
Роман Мадянов в фильме «Левиафан». Кадр из фильма,
Сериал «Великая» в 2015 году преподнес поклонникам Мадянова сюрприз – любимый актер проявил себя в новом амплуа исторического деятеля. Он с блеском перевоплотился в графа Шувалова. Еще одно исполнение знаменитости – Игоря Ильинского – досталось актеру в сериале «Орлова и Александров» в том же году. Образ графа Аракчеева у Мадянова в 2022 году в драме «Союз спасения. Время гнева» также получился ярким.
Роман Мадянов в фильме «Союз спасения. Время гнева». Кадр из фильма
Яркими в фильмографии Мадянова стали роли в картинах «Монах и бес» (2016), «Жили-были» (2017), «Хождение по мукам» (2017), «Несокрушимый» (2018), «Команда мечты» (2019). В очередного злодея Мадянов блестяще перевоплотился в сериале «Зулейха открывает глаза» в 2020 году – своего персонажа Зиновия Кузнеца актер так и называет сволочью.
В сериале «Угрюм-река» в 2021 году Мадянов исполнил роль умудренного житейским опытом купца Якова Куприянова, и эта роль встала в ряд знаковых в карьере артиста.
Личная жизнь
В личной жизни Романа Мадянова давно спокойно и ладно. Актер прослыл одним из порядочных мужей, а его с супругой Натальей пара – одной из крепких в актерской среде. Они работали вместе в Театре, Наталья трудилась осветителем, оказалась на 7 лет младше своего избранника. В 1992 году пара сыграла свадьбу, вскоре их обвенчали в церкви.
Роман Мадянов с женой Натальей и сыном Романом. Фото: соцсети
Через год на свет появился сын Роман, ставший единственным ребенком в семье. Наследник отучился в музыкальной школе, освоил профессию телеоператора. В свободное время Мадянов-старший остается с семьей либо отправляется на рыбалку, которую просто обожает, и считает себя почти профессионалом. Поклонники регулярно интересуются, какие рост и вес у Мадянова. Известно, что сегодня при росте 175 см он весит 91 кг.
Карьера сегодня
В 2023 году Мадянов покинул театральную сцену, решив сосредоточиться на кинематографе. За его плечами уже более двух сотен ролей, и он по-прежнему высоко востребован режиссерами. В 2022 году на экраны с участием актера вышло сразу десять новых фильмов и сериалов, за первую половину 2023-го – три, это сериалы «Шаляпин», «Крот в паутине» и «Наследство». В настоящее время известно, что в 2024 году Мадянов появится в роли главврача в 11-м сезоне сериала «Склифосовский».