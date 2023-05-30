Яркий злодей отечественного кино Роман Мадянов: как попал на экран в 10 лет, сыграл в «Солдатах» и «Левиафане», с кем обрел семейное счастье

В детстве Роман мечтал стать лесником, поскольку отец часто его возил в лес на прогулки. Но и на работе у папы был нередко, поэтому когда 10-летним случайно оказался приглашен на съемки в фильме «Совсем пропащий», то окончательно определился, что будет актером.

Еще школьник, но уже актер

Это фильм 1973 года Георгия Данелия, и Мадянов в нем сыграл Гекльберри Финна. Так мальчик с этой главной ролью вошел в большое кино.

Мадянов к окончанию школы имел за плечами внушительный киноопыт. Потому что на одном фильме его детская карьера не окончилась. В 1974 году он уже играл в детективе «Анискин и Фантомас» и фильме Весенние перевертыши». А в 1976 году на экраны вышло уже четыре картины с Мадяновым: «Длинное, длинное лето», «Додумался, поздравляю!», «Все дело в брате», «Кадкина всякий знает».