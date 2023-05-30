Пела для Крида, играла в Большом театре, снималась в «Лучше всех!»: кто такая Аня Волкова из «Голос. Дети»

Многих телезрителей волнует вопрос: а что происходит с участниками шоу «Голос. Дети» после того, как сезон заканчивается? Эти талантливые ребята становятся звездами эстрады или их хватает только на то, чтобы спеть несколько каверов по телевизору? Анна Волкова из 8-го сезона (команда Егора Крида), например, оказалась не только певицей, но и актрисой.

Активное детство

Аня родилась 3 ноября 2012 года в Москве. Родители рассказывают, что дочь, только появившись на свет, услышала скрипку Никколо Паганини и заплакала. Мать увидела в этом знак судьбы и в 4 года отвела девочку в музыкальную школу. Там будущая певица училась игре на фортепиано и флейте, а также эстрадно-джазовому вокалу.

Талантов в девочке оказалось неимоверное множество: с детства она занималась танцами, гимнастикой, балетом и живописью, развивала актерские и модельные навыки, ездила по фестивалям. Аня вошла в состав ансамбля «Непоседы» и шоу-балета Аллы Духовой Todes, стала лауреатом конкурсов «Звездный дети», «Я пою», «Твой голос», «Звезды эстрады» и прочих.