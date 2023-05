Пела для Крида, играла в Большом театре, снималась в «Лучше всех!»: кто такая Аня Волкова из «Голос. Дети»

В 2018 году юная Волкова прошла персональные тренинги российских актеров и записалась на курсы при Детском музыкальном театре юного зрителя. Полученные навыки открыли ей дорогу на телевидение. Девочка появилась в передачах «Букварий», «С добрым утром, малыши!» и «Король караоке» на канале «Карусель», «Синяя птица» на «России-1» и «Лучше всех!» на Первом канале.

В том же году Аня исполнила роль Амура в постановке «Так поступают все женщины, или Школа влюбленных» в Большом театре. В 2019-м состоялся кинодебют школьницы. Она появилась в детективе «#Dетки», мелодрамах «Волшебное слово», «Этим летом и навсегда», «Маршруты любви» и в третьем сезоне сериала «Скорая помощь».

«Голос. Дети»

В феврале 2021 года юное дарование ворвалось 8-й сезон шоу «Голос. Дети». В своем профайле девочка рассказала Агате Муцениеце, что учится во 2 «Д» классе, любит уроки русского языка и чтение. С собой в студию талантливая москвичка принесла талисман — серого плюшевого медвежонка Сэнни (образовано от словосочетания «с Энни»).

Аня появилась во втором выпуске программы и выбрала для слепых прослушиваний довольно сложную композицию — знаменитую My Heart Will Go On из фильма «Титаник». Она вышла на сцену в белом платье, сшитом по индивидуальному заказу, но судьям предстояло оценить вокал.