Пела для Крида, играла в Большом театре, снималась в «Лучше всех!»: кто такая Аня Волкова из «Голос. Дети»

Многих телезрителей волнует вопрос: а что происходит с участниками шоу «Голос. Дети» после того, как сезон заканчивается? Эти талантливые ребята становятся звездами эстрады или их хватает только на то, чтобы спеть несколько каверов по телевизору? Анна Волкова из 8-го сезона (команда Егора Крида), например, оказалась не только певицей, но и актрисой.
Активное детство
Аня родилась 3 ноября 2012 года в Москве. Родители рассказывают, что дочь, только появившись на свет, услышала скрипку Никколо Паганини и заплакала. Мать увидела в этом знак судьбы и в 4 года отвела девочку в музыкальную школу. Там будущая певица училась игре на фортепиано и флейте, а также эстрадно-джазовому вокалу.
Талантов в девочке оказалось неимоверное множество: с детства она занималась танцами, гимнастикой, балетом и живописью, развивала актерские и модельные навыки, ездила по фестивалям. Аня вошла в состав ансамбля «Непоседы» и шоу-балета Аллы Духовой Todes, стала лауреатом конкурсов «Звездный дети», «Я пою», «Твой голос», «Звезды эстрады» и прочих.
Анна Волкова на конкурсе «Я пою». Фото: vk.com/dayofanna
В 2018 году юная Волкова прошла персональные тренинги российских актеров и записалась на курсы при Детском музыкальном театре юного зрителя. Полученные навыки открыли ей дорогу на телевидение. Девочка появилась в передачах «Букварий», «С добрым утром, малыши!» и «Король караоке» на канале «Карусель», «Синяя птица» на «России-1» и «Лучше всех!» на Первом канале.
В том же году Аня исполнила роль Амура в постановке «Так поступают все женщины, или Школа влюбленных» в Большом театре. В 2019-м состоялся кинодебют школьницы. Она появилась в детективе «#Dетки», мелодрамах «Волшебное слово», «Этим летом и навсегда», «Маршруты любви» и в третьем сезоне сериала «Скорая помощь».
«Голос. Дети»
В феврале 2021 года юное дарование ворвалось 8-й сезон шоу «Голос. Дети». В своем профайле девочка рассказала Агате Муцениеце, что учится во 2 «Д» классе, любит уроки русского языка и чтение. С собой в студию талантливая москвичка принесла талисман — серого плюшевого медвежонка Сэнни (образовано от словосочетания «с Энни»).
Аня появилась во втором выпуске программы и выбрала для слепых прослушиваний довольно сложную композицию — знаменитую My Heart Will Go On из фильма «Титаник». Она вышла на сцену в белом платье, сшитом по индивидуальному заказу, но судьям предстояло оценить вокал.
Егор Крид угадал эту мелодию с трех нот и сразу же повернулся. Девочка была рада видеть своего кумира, но умудрилась не сбиться в произведении. Баста и Светлана Лобода к 8-летней исполнительнице не повернулись, но согласились с тем, что она настоящий ангелочек.
«Я воспринимаю каждое мое выступление как праздник, потому что я столько трудилась, чтоб попасть сюда. Я даже не знаю, зачем волноваться на такой прекрасной сцене», — заявила Аня.
Затем она спела несколько строк специально для Егора Крида, и звездный наставник заключил отважную вокалистку в свои объятия. Позже Волкова дошла в команде рэпера до финала, но призовое место не получила.
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После «Голоса»
В 2021-м юная певица продолжила штурмовать конкурсы и музыкальные фестивали. Также она приняла участие в съемках фильма «Пальма» Александра Домогарова – младшего и «Крошка» Сергея Тютина.
В социальных сетях Волкова продолжает публиковать музыкальные ролики и записи чтения стихов. Особое внимание девочка уделяет патриотическим произведениям.
Интересные факты
В шоу «Лучше всех!» Аня демонстрировала знание правил хорошего тона и этикета. Во время передачи появился Валерий Сюткин, переодетый в Деда Мороза, и подарил девочке щенка. Питомца назвали Марципан, сокращенно Марк.
В октябре 2019 года певица Полина Гагарина пришла в восторг от того, как Аня исполнила ее песню «Смотри». Звезда призвала подписчиков поддержать видео девочки лайками и репостами.
Волкова в свои юные годы уверенно стоит на лыжах.