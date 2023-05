Участница «Фабрики звезд» Настя Кочеткова: где живет, как выглядит и чем занимается сейчас

Настя Кочеткова выступала не как солистка, а как участница группы «Банда», где исполняла песни вместе с Тимати и Домиником Джокером. После проекта вышел альбом «Новые люди», песни из которого резво подхватывали радиостанции.

Связанные музыкой

Позже Настя Кочеткова пережила первую большую драму в своей жизни. Настя Кочеткова стала петь в составе в хип-хоп-проекта Павла Ващекина VIP 77. Вышла сольная работа под названием The Family. Настя пела на русском и английских языках. Так Настю Кочеткову стали воспринимать как серьезную певицу с хорошей музыкой. Известные шлягеры «Давай забудем» и Whats your name долго не покидали первых строчек хит-парадов.

Но самым значимым хитом для Насти Кочетковой стала песня «Нужно дальше жить». В 2007 году двое участников группы погибли в автокатастрофе, и история этого проекта закончилась.

И только через три года Настя Кочеткова записала новую песню «Я поднимаюсь над землей» с рэпером T-killah. Ребята сняли шикарный клип. Настя Кочеткова выпустила все новые и новые песни уже под псевдонимом Nastya KO. В 2015 году Настя Кочеткова подарила поклонникам песню «Люблю» в дуэте с певцом Davlad.

Личная жизнь

Неуемная творческая жизнь Насти Кочетковой отличалась от личной. Настя Кочеткова — нежная, верная своим принципам девушка, всегда хотела найти свою любовь раз и навсегда, прожив с любимым всю жизнь. Настя Кочеткова так искренне и крепко влюбилась, что вышла замуж совсем девчонкой, в 17 лет.