Участница «Фабрики звезд» Настя Кочеткова: где живет, как выглядит и чем занимается сейчас

Настя Кочеткова впервые заявила о себе на телешоу «Фабрика звезд», выступая вместе с Тимати и Домиником Джокером. Настя Кочеткова — не только певица, но и талантливая актриса. На счету Насти Кочетковой несколько кинематографических работ в роли сценариста и режиссера.

Детство в экономической школе

Настя Кочеткова родилась в семье архитектора и юриста 2 июня 1988 года в Москве. Мама Елена и папа Сергей уже воспитывали двоих детей, и Настя стала третьим ребенком в семье. Ни брат, ни сестра не связали свою жизнь с творчеством, да и сама Настя Кочеткова получила начальное экономическое образование в московской школе.

Правда, Настя Кочеткова всегда участвовала в школьных постановках, а когда исполнила знаменитую песню Селин Дион из фильма «Титаник», ей аплодировали стоя. Получив аттестат, Настя поступила в Институт кинематографии, в мастерскую Владимира Фокина.

«Фабрика звезд» в 15 лет

В 15 лет Настя Кочеткова прошла колоссальный по количеству претендентов кастинг на самое популярное шоу талантов «Фабрика звезд». Практически все выпускники четвертого сезона, который курировали композитор и продюсер Игорь Крутой и именитые мастера Игорь Николаев, Виктор Дробыш, Лина Арифулина, Макс Фадеев и Владимир Коробка, стали известными музыкантами, актерами и деятелями культуры.