Участница «Фабрики звезд» Настя Кочеткова: где живет, как выглядит и чем занимается сейчас

Настя Кочеткова впервые заявила о себе на телешоу «Фабрика звезд», выступая вместе с Тимати и Домиником Джокером. Настя Кочеткова — не только певица, но и талантливая актриса. На счету Насти Кочетковой несколько кинематографических работ в роли сценариста и режиссера.
Детство в экономической школе
Настя Кочеткова родилась в семье архитектора и юриста 2 июня 1988 года в Москве. Мама Елена и папа Сергей уже воспитывали двоих детей, и Настя стала третьим ребенком в семье. Ни брат, ни сестра не связали свою жизнь с творчеством, да и сама Настя Кочеткова получила начальное экономическое образование в московской школе.
Правда, Настя Кочеткова всегда участвовала в школьных постановках, а когда исполнила знаменитую песню Селин Дион из фильма «Титаник», ей аплодировали стоя. Получив аттестат, Настя поступила в Институт кинематографии, в мастерскую Владимира Фокина.
«Фабрика звезд» в 15 лет
В 15 лет Настя Кочеткова прошла колоссальный по количеству претендентов кастинг на самое популярное шоу талантов «Фабрика звезд». Практически все выпускники четвертого сезона, который курировали композитор и продюсер Игорь Крутой и именитые мастера Игорь Николаев, Виктор Дробыш, Лина Арифулина, Макс Фадеев и Владимир Коробка, стали известными музыкантами, актерами и деятелями культуры.
Настя Кочеткова времен участия в «Фабрике звезд». Фото: личный архив
Настя Кочеткова выступала не как солистка, а как участница группы «Банда», где исполняла песни вместе с Тимати и Домиником Джокером. После проекта вышел альбом «Новые люди», песни из которого резво подхватывали радиостанции.
Связанные музыкой
Позже Настя Кочеткова пережила первую большую драму в своей жизни. Настя Кочеткова стала петь в составе в хип-хоп-проекта Павла Ващекина VIP 77. Вышла сольная работа под названием The Family. Настя пела на русском и английских языках. Так Настю Кочеткову стали воспринимать как серьезную певицу с хорошей музыкой. Известные шлягеры «Давай забудем» и Whats your name долго не покидали первых строчек хит-парадов.
Но самым значимым хитом для Насти Кочетковой стала песня «Нужно дальше жить». В 2007 году двое участников группы погибли в автокатастрофе, и история этого проекта закончилась.
И только через три года Настя Кочеткова записала новую песню «Я поднимаюсь над землей» с рэпером T-killah. Ребята сняли шикарный клип. Настя Кочеткова выпустила все новые и новые песни уже под псевдонимом Nastya KO. В 2015 году Настя Кочеткова подарила поклонникам песню «Люблю» в дуэте с певцом Davlad.
Личная жизнь
Неуемная творческая жизнь Насти Кочетковой отличалась от личной. Настя Кочеткова — нежная, верная своим принципам девушка, всегда хотела найти свою любовь раз и навсегда, прожив с любимым всю жизнь. Настя Кочеткова так искренне и крепко влюбилась, что вышла замуж совсем девчонкой, в 17 лет.
Настя Кочеткова с мужем Резо Гигинеишвили. Фото: соцсети
Первым мужем Насти Кочетковой стал известный режиссер Резо Гигинеишвили. В 2006-м Настя Кочеткова родила дочку Машу. А в 2009 году брак распался. Настя узнала о новой возлюбленной мужа. Факт измены и расставание с Резо Гигинеишвили стали для Насти Кочетковой настоящей трагедией. Настя Кочеткова очень похудела, но вскоре взяла себя в руки, полностью поменяла имидж.
Навеки Куба, навеки любовь
Настя Кочеткова вскоре приняла решение переехать в Америку. Дочка Маша виделась с папой Резо нечасто, при том что Настя не препятствовала их общению. Прилетая в Россию, Настя и ее дочь останавливались в особняке в Подмосковье.
Настя Кочеткова с дочкой Машей и бывшим мужем Резо Гигинеишвили. Фото: соцсети
Вскоре за Настей Кочетковой начал ухаживать красавец с Кубы. Парень прилетел в США, чтобы получить высшее актерское образование и даже не догадывался, что встретит русскую девушку. Кубинец влюбился в красавицу Настю Кочеткову с первого взгляда. Мигель не только не отходил от Анастасии Кочетковой, но и сразу стал называть ее женой. Настю это очень смешило и в то же время радовало.
Настя Кочеткова и ее муж Мигель. Фото: соцсети
Настя Кочеткова долго держала в секрете главную новость своей жизни. И вот весной 2017 года Настя Кочеткова разместила в микроблоге красивое фото в свадебном платье и подписала, что ровно год назад стала женой. Настя и Мигель расписались в Майами.
Новая жизнь, как в кино и с кино
Настя Кочеткова не так давно выпустила первую свою режиссерскую работу. Дипломный фильм Анастасии Кочетковой произвел фурор, работа называлась «Опять опоздала, Анна». К созданию фильма Настя Кочеткова подошла как настоящая кубинская жена: все сама.
Настя Кочеткова исполнила главную роль, стала сценаристом и постановщиком комедии. Работа выпускницы «Фабрики звезд» удостоилась высоких премий и номинаций на американских кинофестивалях как лучший кинодебют. Еще через год Настя Кочеткова получила диплом высшего кинематографического образования.
Это фото с дочкой, мужем и малышом Настя Кочеткова презентовала как семейное. Фото: соцсети
Анастасия Кочеткова до сих пор вызывает интерес российской публики. Фото Насти Кочетковой с мужем Мигелем, дочерью Машей и младенцем на руках, опубликованное звездой несколько лет назад, сразу разлетелось по новостным пабликам. Настя ни слова не сказала о рождении ребенка, подписав снимок: «Семейное фото с Дня Благодарения». Поэтому, все вопросы о втором ребенке остаются открытыми. К чему такие тайны, объяснить сложно. Возможно, Анастасия Кочеткова просто эпатирует публику. Не так давно она заявила, что у нее только один ребенок.
«Детей у меня не двое, а только одна дочка, почему-то все путают», — написала Настя Кочеткова в комментариях к видео с маленьким мальчиком, оказавшимся юным артистом.
Ко всему прочему, то «семейное» фото Кочеткова из микроблога удалила, как и свадебные снимки.
Настя Кочеткова во время рабочего процесса. Фото: соцсети