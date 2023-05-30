Королева диско Наталия Гулькина и ее «Мираж»: как певица добилась славы и искала счастье в четырех браках

Именно с ее участием «Мираж» стал одной из самых популярных групп в стране. 3 марта 1987 года вышел дебютный альбом группы — «Звезды нас ждут». Вместе с коллективом Наталия Гулькина гастролировала по стране, собирая на своих концертах десятки тысяч поклонников.

Неожиданная подстава

Гастрольный чес по стране приносил огромный доход группе. Но пришло время записывать новый альбом. На этом настаивала Наталия Гулькина. Половину песен для нового сборника написала она. Однако Андрей Литягин не хотел прерывать гастроли. Он пошел на хитрый шаг: пригласил Маргариту Суханкину для записи нового материала, а вернувшейся с гастролей Наталии Гулькиной предложил петь песни под фонограмму.

Самолюбие вокалистки была задето. Кроме того, она расценила действия Литягина как мошенничество. Предложение петь под голос Суханкиной стало последней каплей в чаше терпения Наталии Гулькиной. К тому же, она узнала, что получает меньше всех певиц в группе.

Хитроумный продюсер наделал клонов «Миража», которые гастролировали по всей стране. И это тоже не нравилось знаменитости. Наталия Гулькина решила, что с нее хватит. Она уже была достаточно популярна, чтобы начать сольную карьеру.

«Звезда» Гулькиной

Неопытная в вопросах авторства Наталия Гулькина, собрав новый коллектив, поначалу исполняла песни из репертуара «Миража». Андрей Литягин тут же подал на нее в суд и выиграл. После запрета исполнять песни бывших коллег Наталия Гулькина не отчаялась, сочинила новые синглы — «Солнце горит», «Верю и люблю», которые тут же стали хитами.

Для полноценного альбома этого было маловато. Тогда композитор Леонид Величковский предложил ей посмотреть материал, который у него уже был написан. Так началось их сотрудничество, в результате которого в свет вышел альбом «Маленький принц».

Новой группе долго не могли придумать название, какое-то время коллектив гастролировал, называясь «Экс-миражом». Но столкнувшись на одном из концертов с действующим «Миражом», быстро придумали новое название — «Звезды».