Королева диско Наталия Гулькина и ее «Мираж»: как певица добилась славы и искала счастье в четырех браках

Группа «Мираж» в конце двадцатого века стала настоящей фабрикой звезд для советского, а потом и российского шоу-бизнеса. Татьяна Овсиенко, Светлана Разина, Наталья Ветлицкая – имена этих певиц стали известны благодаря «Миражу».
Для фанатов коллектива «Мираж» связан еще и с Маргаритой Суханкиной и Наталией Гулькиной. У последней были очень сложные взаимоотношения с группой. Несколько раз Наталия Гулькина со скандалом уходила, а потом возвращалась. А однажды ей пришлось даже судиться с продюсером «Миража».
Певица без образования
Наталия Гулькина родилась 20 февраля 1964 года в Москве. Ее девичья фамилия Кляренок.
Музыкальные способности девочки заметил папа звезды Валерий. По словам Наталии Гулькиной, он сам увлекался музыкой, поэтому всячески поощрял и развивал талант дочери.
Наталия Гулькина в детстве. Фото: личный архив
Пианино было первым инструментом, который пыталась освоить Наталия Гулькина. Но не хватило усидчивости. Позже, став подростком, Наталия Гулькина научилась играть на гитаре. Тогда же начала сочинять стихи и песни, участвовала в школьной художественной самодеятельности. Попытка поступить в «Гнесинку» провалилась – Наталия Гулькина не прошла по конкурсу.
Наталия Гулькина в юности. Фото: личный архив
Наталия Гулькина потом не раз пожалела, что не получила серьезного музыкального образования. Уже будучи известной певицей, в 1996 году она поступила в ГИТИС и успешно его окончила.
Сомнительный «Мираж»
После провала в «Гнесинке» Наталия Гулькина поступила в училище связи. Правда, карьера телефонистки не задалась. Сцена и музыка манили с огромной силой. Занятия вокалом Наталия Гулькина продолжила в московской джазовой студии.
Здесь она сдружилась со Светланой Разиной, которая ее познакомила с основателем группы «Мираж» музыкантом-самоучкой Андреем Литягиным. В этот период времени малоизвестный коллектив искал вокалистку на замену Маргарите Суханкиной — она решила сосредоточиться на карьере оперной певицы.
Наталия Гулькина успешно прошла отбор, однако долго сомневалась. Но спустя пару месяцев уговоров и раздумий согласилась.
Наталия Гулькина (на фото в центре) и группа «Мираж». Фото: личный архив
Именно с ее участием «Мираж» стал одной из самых популярных групп в стране. 3 марта 1987 года вышел дебютный альбом группы — «Звезды нас ждут». Вместе с коллективом Наталия Гулькина гастролировала по стране, собирая на своих концертах десятки тысяч поклонников.
Неожиданная подстава
Гастрольный чес по стране приносил огромный доход группе. Но пришло время записывать новый альбом. На этом настаивала Наталия Гулькина. Половину песен для нового сборника написала она. Однако Андрей Литягин не хотел прерывать гастроли. Он пошел на хитрый шаг: пригласил Маргариту Суханкину для записи нового материала, а вернувшейся с гастролей Наталии Гулькиной предложил петь песни под фонограмму.
Самолюбие вокалистки была задето. Кроме того, она расценила действия Литягина как мошенничество. Предложение петь под голос Суханкиной стало последней каплей в чаше терпения Наталии Гулькиной. К тому же, она узнала, что получает меньше всех певиц в группе.
Хитроумный продюсер наделал клонов «Миража», которые гастролировали по всей стране. И это тоже не нравилось знаменитости. Наталия Гулькина решила, что с нее хватит. Она уже была достаточно популярна, чтобы начать сольную карьеру.
«Звезда» Гулькиной
Неопытная в вопросах авторства Наталия Гулькина, собрав новый коллектив, поначалу исполняла песни из репертуара «Миража». Андрей Литягин тут же подал на нее в суд и выиграл. После запрета исполнять песни бывших коллег Наталия Гулькина не отчаялась, сочинила новые синглы — «Солнце горит», «Верю и люблю», которые тут же стали хитами.
Для полноценного альбома этого было маловато. Тогда композитор Леонид Величковский предложил ей посмотреть материал, который у него уже был написан. Так началось их сотрудничество, в результате которого в свет вышел альбом «Маленький принц».
Новой группе долго не могли придумать название, какое-то время коллектив гастролировал, называясь «Экс-миражом». Но столкнувшись на одном из концертов с действующим «Миражом», быстро придумали новое название — «Звезды».
Маргарита Суханкина, Андрей Литягин и Наталия Гулькина. Фото: личный архив
«Звезды» просуществовали четыре года — с 1988 по 1992 год. Альбом «Дискотека», выпущенный в 1989 году, имел огромный успех. Наталия Гулькина стала второй по популярности в России певицей. Звездный пьедестал с ней разделили Алла Пугачева и Ирина Аллегрова.
Огромным тиражом разошелся и следующий альбом группы «Надо лишь только мечтать», над созданием которого, помимо Наталии Гулькиной, Аркадия Славоросова, работал и лидер группы «Кар-Мэн» Сергей Лемох, написавший музыку для некоторых композиций. Тогда же сняли и первые клипы группы на синглы «Айвенго» и «Это Китай».
После победы в международном конкурсе поп-исполнителей «Интер-шанс» Наталию Гулькину пригласили на гастроли в Китай. Популярность певицы в Поднебесной была бешеной. В Пекине 20 тысяч зрителей пришли на стадион послушать вокалистку.
Сольная карьера
В 1993 году Наталия Гулькина решилась на сольную карьеру. Она выступила не только в роли вокалистки, но и педагога. Создала школу для талантливых детей «Новое поколение».
Потом Наталия Гулькина выпустила еще несколько сольных альбомов, один из которых записала вместе с симфоническим оркестром.
Наталия Гулькина. Фото: Global Look Press
В 1996 году она прервала карьеру ради учебы. Наталия Гулькина поступила в ГИТИС и получила диплом как драматическая актриса театра и кино.
Возвращение в «Мираж»
На волне моды на «лихие 90-е» Андрей Литягин и Маргарита Суханкина решили возродить «Мираж». Наталию Гулькину долго уговаривать не пришлось. К тому времени все обиды были забыты, она уже не раз доказала свой звездный статус, и поэтому согласилась снова выйти на сцену под легендарным брендом «Мираж». Певицы успешно гастролировали, снова собирали многотысячные стадионы и выпустили несколько альбомов.
Вместе с Маргаритой Суханкиной они победили в шоу «Суперстар-2008. Команда мечты» на канале НТВ.
Возрожденный «Мираж» просуществовал четыре года с 2007 по 2011 пока Наталия Гулькина, на это раз окончательно, не ушла из музыкального коллектива из-за разногласий с коллегами. Позже в интервью Елене Ханга она рассказала, что покинула группу из-за домогательств продюсера. Произошло это в 2004 году, когда Гулькина и Суханкина воссоздали «Мираж».
Мужья и дети
Личная жизнь Наталии Гулькиной такая же бурная, как и творческая. Певица была четыре раза замужем.
Первый раз она вступила в брак, когда ей было 20 лет, за коллегу по телефонной станции Николая Гулькина. Кстати, свадебное платье шил тогда еще начинающий модельер Валентин Юдашкин.
Наталия Гулькина с мужем Николаем Гулькиным и сыном Алексеем. Фото: личный архив
Брак просуществовал недолго. Николай сильно пил. Наталия Гулькина не стала с этим мириться и ушла. После развода у певицы осталась фамилия мужа, под которой она и прославилась, и сын Алексей.
Вторым мужем стал концертный директор Наталии Гулькиной Константин Тереньтев. Мужчина постоянно изменял звезде, не хотел детей и пренебрегал контрацепцией. Наталия Гулькина вынуждена была делать аборты. Так что врачи серьезно опасались за ее здоровье.
Наталия Гулькина со вторым мужем Константином Терентьевым. Фото: личный архив
Через некоторое время Наталия Гулькина вышла замуж за хореографа Сергея Мандрика. Супруг был моложе знаменитости на 10 лет. От него Наталия Гулькина в 1999 году родила дочь Яну. Певица была счастлива, считала мужчину любовью всей жизни. Однако Сергей Мандрик встретил другую женщину и бросил Наталию Гулькину.
Дочь Наталии Гулькиной Яна Мандрик. Фото: соцсети
Счастье знаменитость мечтала обрести в союзе с врачом-педиатром Сергеем Реутовым. Он так же был младше Наталии Гулькиной на 10 лет. Но через два года семейной жизни пара приняла решение расстаться.
Наталья Гулькина не из тех, кто сдается просто так. В 2022 году страна обсуждала ее новую страсть — красавца бодибилдера Рамзеса Тлякодугова. Впрочем, на этот раз Наталия Гулькина решила пройти мимо ЗАГСа.
Избранник привил певице любовь к занятиям спортом. В этот период она сильно похудела. Наталия Гулькина познакомила партнера со своими детьми. Знаменитость выглядела очень счастливой. Однако в феврале 2023 года Наталия Гулькина объявила, что она и Рамзес Тлякодугов расстались.
Сейчас Наталия Гулькина снова одна. На сцену выходит редко, лишь в составе сборных ретроконцертов, где поют звезды эстрады прошлых лет.
59-летняя Наталия Гулькина часто появляется в различных телевизионных ток-шоу, где с удовольствием рассказывает о своих бурных творческой и личной жизнях.