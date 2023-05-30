Стал кулинарным блогером, не будучи шефом: как раскрутился ютубер Славный Друже

Обломов – это известный литературный персонаж. А вот oblomoff – это канал популярного питерского видеоблогера Олега Григорьева, который также известен как Славный Друже. Молодой мужчина делится рецептами и обзорами на доставку еды в Петербурге. Как же ему удалось набрать 5 миллионов подписчиков на кулинарной теме при такой большой конкуренции?
Сам себе кулинар
Блогер родился 28 марта 1989 года, но о его родителях и детстве мало что известно. В СМИ имеется информация, что у Олега есть брат и сестра, а сам он учился в Северной столице на архитектора. Однако по специальности молодой человек работать не стал – трудился на ниве веб-программирования.
Готовка была его хобби, профессиональных навыков кулинара Григорьев не имеет. Свой уровень характеризует как «чуть-чуть продвинутый любитель». В 2010 году он создал YouTube-канал oblomoff (название взял из компьютерных игр) и стал снимать свои «пробы пера» на кухне на любительскую камеру.
Олег Григорьев. Фото: соцсети
Интерес к начинающему повару возник ввиду того, что он учился готовить вместе со зрителями. Если в создании блюд получались ляпы, Олег не скрывал их. А в 2013 году парень нашел свою фишку – стал «ревизорро» доставок еды из питерских ресторанов и кафе.
По мнению блогера, качество работы этих сервисов далеко не всегда соответствует цене. В своей новой рубрике «Славный обзор» он начал оценивать все: время доставки, вкус, температуру и даже количество салфеток с зубочистками. Его критика была строгой и не обошла стороной именитые фастфуды города.
При этом, Славный Друже, как стал называть себя Григорьев, не прекращал делиться со зрителями рецептами. Сначала он готовил на камеру котлеты, пельмени, шаурму, шашлык. А затем переключился на экзотические блюда: пробовал готовить лобстера, икру морского ежа и осьминога. Когда число подписчиков выросло, он дерзнул зайти на территорию ресторанных блюд высокой кухни.
Славный Друже. Фото: соцсети
Любопытный факт: долгое время молодой человек обитал на съемной квартире и мечтал накопить на собственное жилье, но при этом не скупился тратить по 20 тысяч рублей на стейк японской мраморной говядины вагю, чтобы удивить своих зрителей.
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Звезда YouTube
Oblomoff активно влился в блогерскую тусовку, в его видео стали появляться другие отечественные звезды YouTube: Юрий Хованский, Гоблин, Дмитрий Ларин, Андрей Нифедов, Кузьма и прочие.
В 2016 году известный повар и автор книг Сталик Ханкишиев обратился к видеоблогеру с претензией. Мол, в одном из роликов тот готовил люля-кебаб и делал мясной фарш с помощью блендера. По мнению эксперта, это был акт неуважения к традиционному рецепту знаменитого блюда. Друже не стал хайповать на скандале и принял замечания мастера c достоинством.
Со временем Олег обзавелся целой командой, включающей операторов и менеджеров, которые помогают ему организовывать съемки. У него состоялось несколько кулинарных путешествий в другие страны. Повар запустил еще два YouTube-канала. Первый назвал «Муха не сидела», в нем публикуются обзоры на фотоаппараты, ноутбуки, телефоны и прочие технические гаджеты.
На втором под названием Oblomoff-stuff блогер делится полезными кулинарными советами, историями из жизни, рецептами закусок к пиву, а также рассказывает, как из бюджетных продуктов приготовить вкусное и сытное блюдо, которым можно накормить толпу голодных людей. В TikTok, кстати, блогер тоже зашел со своими рецептами.
Личная жизнь
О делах сердечных в своих роликах Олег не рассказывает. Публике известно, что он не женат и детей не имеет. Но самые внимательные поклонники знают, что кулинар-самоучка уже давно состоит в отношениях с девушкой по имени Евгения – художницей и тату-мастером. В одном из интервью молодой человек прокомментировал, что «почти женат».
Славный Друже. Фото: соцсети
Интересные факты
Олег Григорьев – натуральный блондин с крепким телом ростом в 187 сантиметров.
В 2017 году Славный Друже занял 6-е место в рейтинге самых богатых видеоблогеров России (по версии РИАБ). Его доход на тот момент был равен 14,5 миллиона рублей.
В 2020-м мужчина открыл в Петербурге хот-дожную «8956 oblomoff food», где можно купить фастфуд по его рецептам.