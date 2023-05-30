Стал кулинарным блогером, не будучи шефом: как раскрутился ютубер Славный Друже

Обломов – это известный литературный персонаж. А вот oblomoff – это канал популярного питерского видеоблогера Олега Григорьева, который также известен как Славный Друже. Молодой мужчина делится рецептами и обзорами на доставку еды в Петербурге. Как же ему удалось набрать 5 миллионов подписчиков на кулинарной теме при такой большой конкуренции?

Сам себе кулинар

Блогер родился 28 марта 1989 года, но о его родителях и детстве мало что известно. В СМИ имеется информация, что у Олега есть брат и сестра, а сам он учился в Северной столице на архитектора. Однако по специальности молодой человек работать не стал – трудился на ниве веб-программирования.

Готовка была его хобби, профессиональных навыков кулинара Григорьев не имеет. Свой уровень характеризует как «чуть-чуть продвинутый любитель». В 2010 году он создал YouTube-канал oblomoff (название взял из компьютерных игр) и стал снимать свои «пробы пера» на кухне на любительскую камеру.