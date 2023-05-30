Анастасия Сердюк: построила счастливый брак с возрастным актером и стала звездой мелодрам

Актриса Анастасия Сердюк показала большой потенциал как в театре, так и в кино. Ее также часто можно увидеть в сериалах. Чем же известна эта украинская актриса? И почему она часто использует фамилию матери Бунина?

Семья и хобби

Анастасия родилась 7 апреля 1968 года в Киеве — в семье народных артистов Украины Леся Сердюка и Ирины Буниной. Однако родители недолго любили друг друга. Вскоре они расстались, и мать воспитывала девочку самостоятельно. Отец не поддерживал отношения с бывшей женой, но следил за карьерой дочери, которая нередко выступала под фамилией мамы.

Практически все детство Насти прошло в закулисье театров, поэтому она решила пойти по стопам родителей. В 1991 году девушка окончила Институт театрального искусства имени Карпенко-Карого и получила специальность артистки драмтеатра и кино.