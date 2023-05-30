Анастасия Сердюк: построила счастливый брак с возрастным актером и стала звездой мелодрам

Актриса Анастасия Сердюк показала большой потенциал как в театре, так и в кино. Ее также часто можно увидеть в сериалах. Чем же известна эта украинская актриса? И почему она часто использует фамилию матери Бунина?
Семья и хобби
Анастасия родилась 7 апреля 1968 года в Киеве — в семье народных артистов Украины Леся Сердюка и Ирины Буниной. Однако родители недолго любили друг друга. Вскоре они расстались, и мать воспитывала девочку самостоятельно. Отец не поддерживал отношения с бывшей женой, но следил за карьерой дочери, которая нередко выступала под фамилией мамы.
Практически все детство Насти прошло в закулисье театров, поэтому она решила пойти по стопам родителей. В 1991 году девушка окончила Институт театрального искусства имени Карпенко-Карого и получила специальность артистки драмтеатра и кино.
Анастасия Сердюк. Фото: соцсети
Кроме любимой профессии, у Сердюк множество активных увлечений. Она катается на коньках, занимается легкой атлетикой, плаванием и фитнесом, стреляет из ружья, а также воспитывает собачек чихуахуа.
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Актерская карьера
После выпуска Сердюк попала в труппу Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки, где она проработала вплоть до 2005 года. Еще в 1990-м Анастасия получила свою первую кинороль — сыграла в социальной драме «Мои люди», повествующей о конфликте отцов и детей.
Анастасия Сердюк в фильме «Мои люди». Фото: кадр из фильма 1990 года
Через пять лет ее снова пригласили в кино на главную роль — в исторический фильм «Казненные рассветы». Но, в целом, 90-е были скупы на появления актрисы на экране. А вот в «нулевых» она начала блистать. С ее участием вышли картины «Летний дождь», «Золотая лихорадка», «Аврора», сериалы «Право на защиту», «Любовь слепа», «Сердцу не прикажешь», «Золотые парни».
Со временем Анастасия закрепила за собой амплуа главной героини. Сыграла в приключенческом телефильме «Сокровище», мелодрамах «Точка возврата» и «Последнее дело Казановы». За ними пошла череда сериалов. В одном из них — «Доме с лилиями» — артистка сыграла вместе со своим мужем Григорием Дроздом. Это был один из последних проектов артиста.
Георгий Дрозд в сериале «Дом с лилиями». Фото: кадр из сериала 2014 года
С 2005 года Сердюк сменила работу в государственных театрах на коммерческие проекты антрепризной команды «Пале-Арт продакшен». В 2019-м вышел сериал «Город влюбленных», в 2020-м — «Любовь матери», в 2021-м — «Виновата любовь». Мелодрамы с участием актрисы нередко показывают на российском канале «Dомашний».
Личная жизнь
Анастасия вышла замуж за актера Георгия Дрозда. Разница в возрасте у супругов составляла почти три десятилетия, но брак оказался удачным. Сердюк подружилась с сыном Георгия Ивановича от первой жены — актером Максимом Дроздом.
В 1997-м в звездной семье родилась красавица-дочь Клавдия. Сначала девушка увлекалась спортом, затем захотела стать журналисткой, а в итоге пошла по стопам родителей и поступила в Институт Карпенко-Карого на актерский факультет.
Анастасия Сердюк. Фото: соцсети
Георгий Дрозд умер в 2015 году. После смерти супруга Анастасия продолжает жить счастливой жизнью, о чем говорят ее яркие снимки в соцсетях. Актриса не боится менять имидж и демонстрировать стройную фигуру. Она часто демонстрирует макияж, наряды и образы со съемочных площадок.