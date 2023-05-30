Три жены Михаила Пореченкова: ошибки молодости «Агента национальной безопасности», о которых он жалеет всю жизнь

Михаил Пореченков стал звездой после сериала «Агент национальной безопасности». С тех пор в его фильмографии прибавилось несколько десятков фильмов и сериалов. Яркий, обаятельный, широкоплечий, Пореченков – мечта многих женщин. И когда-то он крутил романы, не задумываясь о последствиях.
Чуть не стал военным
Михаил Пореченков в детстве. Фото: соцсети
Михаил Пореченков родился 2 марта 1969 года в Ленинграде (Санкт-Петербург), однако детство его прошло у бабушки в Псковской области: мама много работала, отец-моряк тоже редко бывал дома. Только перед началом учебы в первом классе Михаил вернулся в Ленинград. Впрочем, довольно скоро родной город пришлось вновь покинуть: семья уехала в Польшу, где отец получил работу судостроителя.
В Варшаве Пореченков-младший окончил школу-интернат, после чего уехал в Таллин и поступил в военно-политическое училище. Но буквально за 10 дней до его окончания Пореченков был вычеркнут из списков учащихся: по некоторым данным, его отчислили за многочисленные нарушения дисциплины.
Михаил Пореченков в юности. Фото: кадр из фильма "Колесо любви"
Молодой человек пошел служить в армию, а после демобилизации подал документы во ВГИК – решил стать актером. И относительно благополучно учился – до очередного отчисления. Пришлось испытывать судьбу еще раз. Пореченков стал студентом ЛГИТМиКа, и в родном городе ему повезло больше: в 1996 году он получил диплом актера.
Театральные роли
Его первой профессиональной сценой стала сцена театра имени Ленсовета. А самым успешным спектаклем – «В ожидании Годо», где Пореченков играл вместе с Константином Хабенским и Михаилом Трухиным. Спустя 5 лет после начала театральной карьеры уже опытный актер Пореченков сделал еще одну попытку «зацепиться» в Москве – поступил на работу в МХТ имени Чехова. И не ошибся: там его заметили кинематографисты.
От «Агента национальной безопасности» и «9 роты» до «Поддубного» и «Хитровки»: звезда кино
Михаил Пореченков в сериале "Агент национальной безопасности". Фото: кадр из сериала
Фактурного, спортивного актера с эффектной внешностью и обаятельной улыбкой снимали и раньше - в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Он отлично смотрелся в кадре благодаря атлетической фигуре - при росте 182 см он весит 94 кг. Но по-настоящему головокружительный успех обрушился на Михаила после главной роли в сериале «Агент национальной безопасности».
Михаил Пореченков в фильме "9 рота". Фото: кадр из фильма
Новые приглашения не заставили себя ждать: зрители смогли увидеть Пореченкова в военной драме «9 рота», после которой уже никто не сомневался в том, что он – звезда первой величины для российского кинематографа.
Михаил Пореченков в фильме "Грозовые ворота". Фото: кадр из фильма
С тех пор на экран ежегодно выходило несколько фильмов и сериалов с участием Пореченкова: «Грозовые ворота», «Ликвидация», «Белая гвардия»… Он играл офицеров и бандитов, князей и врачей, бизнесменов и спортсменов. Карьера кинозвезды Пореченкова так круто взмыла вверх, что о нем самом стали снимать кино – и один за другим на экраны вышло 7 документальных лент о знаменитом актере. Но Михаил на этом не остановился: он попробовал себя в качестве режиссера, сняв фильм «День Д», который называют ремейком легендарного боевика «Коммандо» с Арнольдом Шварценеггером.
Реклама и экстрасенсы
Михаил Пореченков в шоу "Битва экстрасенсов". Фото: кадр из шоу
Лицо Пореченкова очень быстро стало узнаваемым. Это стало причиной его карьеры в рекламе – многие компании выбрали его лицом своего бренда. Актер рекламировал страховые компании и мобильных операторов, майонез и автомобили, велосипеды и йогурт…
Кроме того, телезрители прекрасно знают Михаила-телеведущего: он долгое время был ведущим таких популярных программ, как «Битва экстрасенсов», «Запретная зона», «Кулинарный поединок». Однако через некоторое время актер стал активно выступать за запрет передач о магах и экстрасенсах, мотивируя свою позицию тем, что все это «вранье» и что рекламу мистических услуг необходимо остановить.
Доход от рекламы и кино
По данным СМИ, только за рекламу лотерейных билетов Михаил Пореченков получил от 50 до 100 миллионов рублей. Что же касается съемок в кино, то за съемочный день актеру платят минимум полторы тысячи долларов. Кроме того, Пореченков – сооснователь и продюсер «ВВП альянс». В год актер, если верить информации, находящейся в открытом доступе, зарабатывает намного больше миллиона долларов.
Скандалы Пореченкова
В октябре 2014 года Пореченков привез в ДНР свой фильм «Поддубный» и выразил свою поддержку жителям региона. Ополченцы отвезли актера на позиции, где он стрелял из пулемета. Видео с этими кадрами стало причиной того, что на Украине на Пореченкова завели уголовное дело, а фильмы с его участием запретили к показу. В России к инициативе Пореченкова тоже отнеслись неодобрительно: дело в том, что во время стрельбы на актере была каска с надписью «Пресса», что автоматически ставило под удар всех представителей СМИ в опасном регионе.
Ирина Любимцева и сын: любовь юности
Михаил Пореченков с сыном Владимиром. Фото: соцсети
Первой женой Михаила – пусть и гражданской – стала Ирина Любимцева, с которой он познакомился в Таллине. Они были счастливы вместе, и, уезжая в Москву, поступать в театральный, Михаил обещал любимой вернуться. Она тогда была уже беременна, но ничего ему об этом не сказала. В декабре 1989 года Любимцева родила сына Владимира, а в 1995-м – умерла. Шестилетний Володя остался с тетей и бабушкой – Михаил Пореченков к тому времени уже жил в Москве, его увлекла новая жизнь, и в Таллин он не вернулся.
Отношения между отцом и сыном начались, когда юноше исполнилось 19 лет. С тех пор актер часто общается с наследником, особенно теплыми их отношения стали после того, как у Владимира родилась дочь Мирослава. Михаил Пореченков очень жалеет о том, что когда-то упустил возможность участвовать в воспитании сына. Владимир очень похож на своего отца – такой же спортивный и широкоплечий, занимается боксом и окончил Щепкинское училище, работает в театре имени Чехова.
Жена Екатерина и дочь Варвара
Михаил Пореченков с дочерью Варварой. Фото: кадр из фильма "День Д"
Официально Михаил Пореченков женился на девушке-переводчице по имени Екатерина, а в 1998 году в этом браке родилась дочь Варя. Она с детства следила за успехами отца в кино, даже сама снялась с ним в фильме «День Д». Окончив школу, девушка поступила в Школу-студию МХАТ, но вскоре уехала из России. Теперь Варвара живет в Нидерландах и учится в Роттердамском университете Эразма. С Екатериной Пореченков расстался.
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Жена Ольга и трое детей: тепло семейного очага
Михаил Пореченков с женой Ольгой. Фото: сети
Второй официальной женой актера стала художница Ольга – они поженились в 2000 году. В семье один за другим родились трое детей – Михаил, Мария и Петр. После бурной молодости и скоропалительных решений актер понял: главное для него все же – семья.
Михаил Пореченков с семьей. Фото: соцсети Виктории Розенберг
Сейчас он очень дорожит теплом семейного очага. Пореченковы живут в загородном доме, их дети посещают православную школу, занимаются спортом и музыкой. 54-летний Михаил Евгеньевич не скрывает: он счастлив.
Любовь к мотоциклам
Михаил Пореченков в фильме "Хитровка. Знак четырех". Фото: кадр из фильма
Пореченков продолжает много сниматься: в 2023 году выходит сразу несколько проектов с его участием. Один из самых громких – детектив «Хитровка. Знак четырех», в котором актер сыграл писателя Владимира Гиляровского. Интересно, что Пореченков, с юности обожающий мотоциклы, и сегодня предпочитает их любому другому виду транспорта: он лихо гоняет на байке по столичным пробкам, приводя в ужас жену. Актер успокаивает Ольгу – уверяет, что ездит осторожно.