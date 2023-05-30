Три жены Михаила Пореченкова: ошибки молодости «Агента национальной безопасности», о которых он жалеет всю жизнь

Лицо Пореченкова очень быстро стало узнаваемым. Это стало причиной его карьеры в рекламе – многие компании выбрали его лицом своего бренда. Актер рекламировал страховые компании и мобильных операторов, майонез и автомобили, велосипеды и йогурт…

Кроме того, телезрители прекрасно знают Михаила-телеведущего: он долгое время был ведущим таких популярных программ, как «Битва экстрасенсов», «Запретная зона», «Кулинарный поединок». Однако через некоторое время актер стал активно выступать за запрет передач о магах и экстрасенсах, мотивируя свою позицию тем, что все это «вранье» и что рекламу мистических услуг необходимо остановить.

Доход от рекламы и кино

По данным СМИ, только за рекламу лотерейных билетов Михаил Пореченков получил от 50 до 100 миллионов рублей. Что же касается съемок в кино, то за съемочный день актеру платят минимум полторы тысячи долларов. Кроме того, Пореченков – сооснователь и продюсер «ВВП альянс». В год актер, если верить информации, находящейся в открытом доступе, зарабатывает намного больше миллиона долларов.

Скандалы Пореченкова

В октябре 2014 года Пореченков привез в ДНР свой фильм «Поддубный» и выразил свою поддержку жителям региона. Ополченцы отвезли актера на позиции, где он стрелял из пулемета. Видео с этими кадрами стало причиной того, что на Украине на Пореченкова завели уголовное дело, а фильмы с его участием запретили к показу. В России к инициативе Пореченкова тоже отнеслись неодобрительно: дело в том, что во время стрельбы на актере была каска с надписью «Пресса», что автоматически ставило под удар всех представителей СМИ в опасном регионе.

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