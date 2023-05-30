Ушел от Ходченковой к Старшенбаум, увел Домнину у Костомарова: как Владимир Яглыч искал личное счастье и нашел его

Звезда фильма «Мы из будущего» Владимир Яглыч сегодня счастливый муж и отец. Недавно в его семье случилось пополнение, родился долгожданный сын. Но за плечами актера - немало ярких романов. Почему он развелся со Светланой Ходченковой, как увел Оксану Домнину у Романа Костомарова и с кем обрел счастье - читайте в нашем материале.
Детство
Владимир Владимирович Яглыч – коренной москвич. Он появился на свет 14 января 1983 года в семье военного и домохозяйки. С детства мальчик рос увлекающимся ребенком – сначала баскетбол, затем самбо, мечтал стать летчиком или космонавтом, а потом, как папа, военным.
Владимир Яглыч в детстве. Фото: соцсети
Учился Яглыч в школе с углубленным изучением английского языка и в старших классах уже начал выбирать – стать ли ему лингвистом или пойти в юриспруденцию.
Но ни то, ни другое в итоге не выбрал, а в театральный занесло случайно – в Щукинском училище училась его возлюбленная, и он поспешил быть поближе к ней и тоже стал студентом. Но в любви не сложилось, зато Яглыч стал одним из самых знаменитых выпускников на потоке.
Владимир Яглыч в молодости. Фото: соцсети
Театр
Получив диплом об образовании и грамоту Гильдии режиссеров и педагогов как один из десятки персептивных выпускников театральных вузов 2004 года, Яглыч трудоустроился в Московский академический театр им. Маяковского. Он проработал в нем год, сыграв в спектаклях «Чума на оба ваши дома», «Кони привередливые», «Приключения Красной Шапочки».
Владимир Яглыч в спектакле "Салемские ведьмы". Фото: Global Look Press
В 2017 году Яглыч снова взошел на сцену. Он сыграл в спектакле «Салемские ведьмы» в Театре на Малой Бронной.
Кинокарьера
В кино Яглыч начал сниматься еще студентом. Дебютной стала роль милиционера в фильме Егора Кончаловского «Антикиллер» в 2003 году. А уже в следующем году он снялся в картине, принесшей ему первую популярность, - сыграл разведчика Малютина в сериале «На безымянной высоте». Через год он снова надел форму – в сериале «Солдаты» исполнил роль рядового Грачева.
Владимир Яглыч в сериале "Солдаты". Кадр из сериал
Также в 2005 году на экраны с участием Яглыча вышли сериалы «Две судьбы 2», «Охота на асфальте», «Не родись красивой». По-настоящему прославиться Яглыч смог после выхода военного боевика «Мы из будущего» в 2008 году.
Компанию в кадре ему составили Данила Козловский, Екатерина Климова, Андрей Терентьев и другие. Блокбастер продолжился второй частью в 2010 году, Яглыч сыграл уже не черного копателя, а законного археолога.
Владимир Яглыч в фильме "Мы из будущего". Кадр из фильма
После этого предложения о съемках сыпались на Яглыча от режиссеров самых разных проектов. И снова актер согласился на роль военного, сыграв солдата Лобова в картине «Ночь длиною в жизнь» в 2010 году.
В фильмографии Яглыча вообще немало образов военных. Он успел примерить погоны различных ведомств, и поклонники считают, что он весьма убедителен в кадре. Суровая внешность, внушительные пропорции, рост 185 см и вес 78 кг добавляют харизматичной звезде шарма и индивидуальности.
Владимир Яглыч (слева) в фильме "Пять невест". Кадр из фильма
Так, он сыграл военного механика в комедии «Пять невест» (2011), сотрудника ФСБ в фильме «Под прикрытием» (2012), военного летчика в драме «Небо в огне», медбрата и бывшего бойца в сериале «Неслучайная встреча» (2014), следователя в сериале «Саша добрый, Саша злой» (2016), пилота в катастрофе «Экипаж» (2016) и драме «Частица Вселенной» (2016).
Владимир Яглыч в фильме "Частица Вселенной". Кадр из фильма
В 2018 году Яглычу достались главные роли в триллере «Проводник» и комедии «Ночная смена». Еще одна комедия пополнила фильмографию актера в 2019 году – с Дмитрием Нагиевым он сыграл в ленте «Девушки бывают разные». Есть за плечами звезды и роли в исторических проектах. Так, в сериале «Екатерина. Взлет» он воплотил на экране образ Григория Потемкина.
Владимир Яглыч в фильме "Воин". Кадр из фильма
Немало у Яглыча и ролей спортивного плана. Так, он сыграл боксера в картине «Воин» (2015) вместе с Федором Бондарчуком, хоккеиста в сериале «Молодежка» (2017), спасателя в драме «Один вдох» (2020).
После пандемии на экране Яглыч появлялся в комедийных проектах: «Стендап под прикрытием», «Моя ужасная сестра», «Приплыли!». В 2023 году он вновь надел форму оперуполномоченного в сериале «Ухожу красиво».
Другие проекты
Яркий и импозантный актер снимался в клипах. Он появился в видео Полины Гагариной на песню «Я не буду» и Леси Ярославской «Стань моим мужем». Также звезда был рекламным лицом бренда Reebok в паре с Настасьей Самбурской.
Владимир Яглыч и Оксана Домнина в шоу "Ледниковый период". Кадр из шоу
В 2013 году Яглыч участвовал в телепроекте «Ледниковый период», партнершей стала Оксана Домнина. Их пара тогда одержала победу, а актер – еще и победу в личной жизни, украв сердечко своей напарницы.
Личная жизнь
Яглыч прослыл настоящим сердцеедом. Во время учебы он покорил одну из красоток курса Анну Казючиц, а потом младшекурсницу Светлану Ходченкову. Судьба свела их вместе не только в вузе – в 2003 году они сблизились в фильме «Тихий московский дворик». Служебный роман перерос в больше чувство – сразу после завершения проекта в 2005 году они поженились.
Светлана Ходченкова. Фото: Global Look Press
Брак продлился 5 лет, Ходченкова даже сменила фамилию и стала Яглыч, правда, в кино оставалась под девичьей. Поклонники ждали, что звездная пара вот-вот обзаведется потомством, но вместо роддома актеры отправились в загс разводиться.
Анна Старшенбаум. Фото: Global Look Press
Яглыча у Ходченковой увела другая. В 2009 году актер снимался в сериале «Любовь – не то, что кажется» в роли бойфренда Анны Старшенбаум. Экранная любовь переросла в реальную, актрису начали винить в разводе Яглыча со Светланой Ходченковой, но мужчина не торопился с выбором, и устроил настоящие «качели» - то уходил к Светлане, то возвращался к Анне.
Владимир Яглыч и Оксана Домнина. Фото: Global Look Press
Отношения со Старшенбаум длились до 2013 года, пока на «Ледниковом периоде» актер не увлекся Оксаной Домниной. Фигуристка ради красавца-атлета бросила своего гражданского мужа Романа Костомарова, они воспитывали 2-летнюю дочь, но это не остановило ее от разрыва с олимпийским чемпионом. Правда, уже в следующем году актер и спортсменка расстались.
Владимир Яглыч с женой Антониной Паперной и дочкой Евой. Фото: соцсети
В 2015 году Яглыч остепенился. Его избранницей стала Антонина Паперная, актриса родом с Украины. Они пока не сыграли свадьбу, но уже дважды стали родителями: в 2017 году родилась дочка Ева, в 2020-м – сынок Даниил.
Карьера сегодня
Яглыч сегодня продолжает активно сниматься в кино. Весной 2023 года на большие экраны вышел триллер «Странный дом» с участием актера. В производстве также сериал «Открытый брак».
Кроме кино еще одна страсть Яглыча - это спорт. Актер регулярно посещает тренажерный зал, поэтому может похвастаться своей атлетичной фигурой.
Владимир Яглыч занимается спортом. Фото: соцсети