Ушел от Ходченковой к Старшенбаум, увел Домнину у Костомарова: как Владимир Яглыч искал личное счастье и нашел его

Звезда фильма «Мы из будущего» Владимир Яглыч сегодня счастливый муж и отец. Недавно в его семье случилось пополнение, родился долгожданный сын. Но за плечами актера - немало ярких романов. Почему он развелся со Светланой Ходченковой, как увел Оксану Домнину у Романа Костомарова и с кем обрел счастье - читайте в нашем материале.

Детство

Владимир Владимирович Яглыч – коренной москвич. Он появился на свет 14 января 1983 года в семье военного и домохозяйки. С детства мальчик рос увлекающимся ребенком – сначала баскетбол, затем самбо, мечтал стать летчиком или космонавтом, а потом, как папа, военным.