«Шурик, давай выпьем!»: как звездная роль стала для Александра Демьяненко роковой и приблизила его смерть

Зрители приняли комедию на «ура» и ни секунды не сомневались: актер, игравший Шурика, такой же и в жизни: забавный недотепа, честный и порядочный. В общем-то, они не сильно ошибались. Но радости от такого успеха Демьяненко не чувствовал. Его тяготило всеобщее внимание.

По натуре он был замкнутым, необщительным, и ему тяжело было ощутить себя внезапно в центре бесцеремонного внимания. Даже с партнерами по «Операции «Ы» и «Кавказской пленнице» он не сошелся: Алексей Смирнов казался ему «неуправляемым», Евгений Моргунов – высокомерным, а Вицин и Никулин попросту были намного старше, и никакого притяжения между ними не возникло.

Сердечный приступ

