«Шурик, давай выпьем!»: как звездная роль стала для Александра Демьяненко роковой и приблизила его смерть

К нему бросались на улице, в парках и ресторанах: «Шурик, давай выпьем!» Он раздраженно огрызался: «Идите отсюда… к Шурику! Я – Александр Сергеевич!» Слово «Шурик» хулиганы нацарапали даже на его машине. Артист воспринимал чрезмерную народную популярность с болью и горечью. Если бы он знал в молодости, что роль, сделавшая его звездой, обернется настоящим проклятием!
Сожгли волосы
Александр Демьяненко и Наталья Селезнева. Фото: кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Когда Леонид Гайдай задумал «Операцию «Ы», он посмотрел множество актеров на роль студента Шурика. Пробы проходил даже молодой Евгений Петросян. Но в результате режиссер остановил свой выбор на Александре Демьяненко. Брюнета от природы, его перекрасили в блондина, и позднее актер вспоминал:
«Надо сказать, что это было довольно неприятно. В то время не было таких замечательных красителей, как сейчас. Поэтому меня красили бланкитом. Вы знаете, это что-то похожее на смесь известки с чем-то. Это жуткая процедура. Я был в то время брюнетом, таким жгучим. Мои волосы (мне всю голову намазали) сожгли этим бланкитом, и, к чертовой матери, всю кожу на моей бедной голове».
Не общался с Никулиным и другими артистами
Александр Демьяненко в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Фото: кадр из фильма
Зрители приняли комедию на «ура» и ни секунды не сомневались: актер, игравший Шурика, такой же и в жизни: забавный недотепа, честный и порядочный. В общем-то, они не сильно ошибались. Но радости от такого успеха Демьяненко не чувствовал. Его тяготило всеобщее внимание.
По натуре он был замкнутым, необщительным, и ему тяжело было ощутить себя внезапно в центре бесцеремонного внимания. Даже с партнерами по «Операции «Ы» и «Кавказской пленнице» он не сошелся: Алексей Смирнов казался ему «неуправляемым», Евгений Моргунов – высокомерным, а Вицин и Никулин попросту были намного старше, и никакого притяжения между ними не возникло.
Сердечный приступ
Александр Демьяненко и Наталья Варлей. Фото: кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
Роль Шурика сделала Демьяненко звездой. Но она же перечеркнула все его актерское будущее. Как мог нелепый смешной «Шурик» играть серьезные роли? Долгие годы невостребованности подкосили здоровье артиста. Поговаривали о том, что он стал выпивать. Вскоре ему пришлось уволиться из Театра комедии. На нервной почве у него случился сердечный приступ, потом сердце стало подводить все чаще и чаще.
Не хотел детей
Долгое время его преследовали неудачи и в личной жизни. В первый раз он женился в 22 года – на Марине Скляровой, с которой они вместе посещали драмкружок и ходили в одну школу. Марина училась в седьмом классе, а Александр в девятом, когда начался их роман. Позднее Склярова признавалась:
«Саша никогда не хотел детей, он их почему-то не любил. Когда забеременела в первый раз, спросила: «Рожать будем?» — он ответил: «Как хочешь». Ему это не нужно было, и я сделала глупость... Аборт был не один».
Воспитал падчерицу, как родную дочь
Анжелика Неволина. Фото: кадр из фильма "Собачье сердце"
Они прожили вместе 20 лет. А потом Демьяненко оставил жену, чтобы уйти к Людмиле – сотруднице «Ленфильма». В этом браке у него тоже не было детей. Он воспитывал, как родную, дочь Людмилы – Анжелику Неволину, которая впоследствии стала известной актрисой. Именно Людмила выхаживала мужа, когда у него были проблемы со здоровьем. А они были – он очень тяжело переносил вынужденную безработицу и беспардонные приставания невоспитанных поклонников.
После первого сердечного приступа актер постарался взять себя в руки. Он стал играть в антрепризных спектаклях, увлекся озвучиванием: его голосом говорят в фильмах, переведенных на русский язык, Бельмондо, Роберт де Ниро, Омар Шаариф и другие иностранные звезды.
«Я ведь не только Шурика сыграл!»
Александр Демьяненко в фильме "Угрюм-река". Фото: кадр из фильма
Но это не могло заменить актеру любимого кино.
«Досадно, ведь я не только Шурика сыграл. Были роли и фильмы, которых сейчас многие молодые и не знают. Но для меня «Операция «Ы» и «Кавказская пленница» – это совсем не «Мир входящему», не «Мой добрый папа» и даже не «Угрюм-река». Те роли оказались в забвении, зато все помнят Шурика, где я как актер не сделал ничего не то чтобы сверхъестественного, а просто ничего серьезного... Потребовался Гайдаю светлый герой – он пригласил меня», - с грустью говорил Демьяненко.
«Пошлятина»
Александр Демьяненко и Владимир Этуш. Фото: Global Look Press
Страстно мечтая о работе на съемочной площадке, он согласился играть в «Клубничке» - юмористическом сериале, по сути, первом российском ситкоме. И нарвался на презрительные отзывы коллег: они называли проект «дешевкой» и «пошлятиной». Это стало очередным болезненным ударом. Сердце вело себя все хуже – приступы участились.
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К ним добавились проблемы со зрением – врачи диагностировали отслоение сетчатки. В 1999 году актер перенес второй инфаркт. Ему необходима была операция, и уже была назначена дата, но он до нее не дожил: всенародно любимого «Шурика», талантливого актера Александра Сергеевича Демьяненко не стало 22 августа 1999 года. Ему было 62 года.