Скромная душа за ярким образом: что известно о самом загадочном участнике КВН Тимуре Бабъяке

Биография комика
Один из самых ярких и колоритных участников КВН, Тимур Бабъяк, в обычной жизни довольной скромный и даже скрытный молодой человек. Он редко дает интервью и не любит говорить о личной жизни. Однако на сцене он всегда заметен и не только из-за высокого роста. Зрители любят комика за искрометные шутки и необычные образы.
Детство Тимура
Тимур родился 18 октября 1989 года в Белгороде. Это все, чем он делится в интервью о раннем периоде биографии. Куда охотнее Бабъяк говорит о школьных временах, ведь тогда в его жизни появился любимый сердцу КВН.
После окончания школы юный Тимур отучился в Белгородском государственном университете, где осваивал управленческую деятельность. В студенчестве он с удовольствием играл в команде «Совесть», набираясь опыта и оттачивая мастерство юмориста.
Комик и его партнер по команде Филипп Воронин на сцене КВН. Фото: кадр игры КВН / Первый канал
Карьера в КВН и волна популярности
Увидев талант Тимура, его пригласили в сборную «Салат», представлявшую город Белгород. Участники команды сумели проявить себя на белгородском «КаВуНе». Ребята неоднократно получали наивысшие оценки жюри. Ярким моментом стало яркое выступление на фестивале в Сочи. Это и обеспечило прохождение в Первую лигу КВН. Однако вскоре коллектив распался после ряда неудачных выступлений.
Распрощавшись с командой, Тимур не захотел покидать КВН. Он жаждал вновь выступать на сцене. Поэтому он объединился с комиком Филиппом Ворониным, ранее выступавшим за белгородский коллектив «Инди». Они основали дуэт «Детективное агентство “Лунный свет”».
Но изначально парни не планировали выступать в необычном для поклонников КВН формате. В их команде было несколько артистов, но перед первым выступлением большинство из них отказалось от поездки, а один участник и вовсе опоздал на поезд. В итоге на редактуре Воронин и Бабъяк показывали материал вдвоем. Этот дуэт настолько полюбился зрителям, что они решили выступать вдвоем.
Белгородские юмористы продолжали покорять новые творческие вершины. Уже в 2012 году комики получили возможность выступать в Первой лиге, но попытка пройти дальше вновь оказалась для Тимура провальной. Однако после неудачи они с Филиппом решили штурмовать Высшую украинскую лигу, что в итоге их шутки выстрелили. Артистов признали чемпионами.
Это вдохновило комиков продолжать путь к вершинам. В 2014 году они попали в Высшую лигу КВН. Число поклонников творчества команды резко возросло. Их хвалили за то, что, в отличие от многих участников профессиональных коллективов, они пишут шутки самостоятельно.
На сцене — душа компании, а в жизни сама загадка. Фото: соцсети
Новые успехи на сцене и распад дуэта
В Высшей лиге Тимур и Филипп были признаны вице-чемпионами и сумели обойти более опытных и популярных игроков. Во многом победе способствовала музыкальная сценка, в которой прозвучала песня «У губ твоих конфетный вкус».
В 2015 года артисты повторили прошлогодний результат. Но на этот раз второе место ребят только разочаровало. После финала Бабъяк и Воронин объявили, что покидают КВН. По словам ребят, они собираются заниматься собственным юмористическим контентом.
В том же году организаторами Центральной лиги КВН Москвы и Подмосковья Тимур и Филипп были приглашены в состав жюри, куда вошли представители любимых зрителями команд.
Телекарьера Тимура
После ухода из КВН комик пополнил ряды участников популярного юмористического шоу «Однажды в России». Зрителям особенно полюбились совместные выступления Тимура с бывшей участницей клуба Екатериной Моргуновой, с которой он часто изображал супружескую пару.
В дальнейшем неординарный комик неоднократно составлял компанию на сцене и другим участникам передачи. Рейтинг «Однажды в России» постоянно рос, что способствовало последующему продлению проекта.
Комик продолжал становиться все более узнаваемым. В середине мая 2017 года с участием юмориста вышел выпуск ток-шоу «Где логика?». Удалось юмористу проявить себя и в музыкальной программе «Студия СОЮЗ». Туда он пожаловал со своим старым напарником, Филиппом Ворониным. Артисты весь выпуск радовали публику шутками, поклонники дуэта были счастливы.
Вскоре после этого Филипп и Тимур решили покорять интернет. Они создали канал в Сети под названием «БабъякВоронин». В рамках совместного проекта ведущие поставили себе цель выяснить, как формировалось чувство юмора знаменитостей.
Помимо регулярных выпусков интернет-шоу, в 2021 году Бабъяк развлекал зрителей новыми пародиями в рамках передачи «Однажды в России».
Зрители любят комика за прекрасное чувство юмора и неповторимый стиль. Фото: соцсети
Личная жизнь артиста
Тимур предпочитает не рассказывать в интервью и соцсетях о личных отношениях, поэтому поклонникам остается только гадать, есть ли у него вторая половинка. Комик редко обновляет социальные сети. Большинство постов юмориста посвящены сцене или другим проектам.
Тимур Бабъяк сейчас
Комик продолжает заниматься творчеством. В самом начале 2022 года вышел новый выпуск шоу «Мне смешно» с участием политика Владимира Жириновского. А уже весной Тимур порадовал публику появлением в шоу «Однажды в России», отыграв еще больше ярких ролей в честь выхода нового сезона.
Обаятельный Тимур продолжает заниматься творчеством и поддерживать своих коллег. Фото: соцсети
Интересные факты
— Тимур признавался, что любит яркую одежду. К специфическому сценическому имиджу юмориста зрители уже привыкли, но комик и в жизни предпочитает носить желтые пиджаки, броские футболки и необычные брюки.
— В интервью Бабъяк признавался, что своей любимой ролью считает образ молодого парня с мироощущением старушки.
— Рост молодого человека составляет 190 сантиметров, а вес — около 80 килограмм.