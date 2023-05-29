Скромная душа за ярким образом: что известно о самом загадочном участнике КВН Тимуре Бабъяке

Биография комика

Один из самых ярких и колоритных участников КВН, Тимур Бабъяк, в обычной жизни довольной скромный и даже скрытный молодой человек. Он редко дает интервью и не любит говорить о личной жизни. Однако на сцене он всегда заметен и не только из-за высокого роста. Зрители любят комика за искрометные шутки и необычные образы.

Детство Тимура

Тимур родился 18 октября 1989 года в Белгороде. Это все, чем он делится в интервью о раннем периоде биографии. Куда охотнее Бабъяк говорит о школьных временах, ведь тогда в его жизни появился любимый сердцу КВН.

После окончания школы юный Тимур отучился в Белгородском государственном университете, где осваивал управленческую деятельность. В студенчестве он с удовольствием играл в команде «Совесть», набираясь опыта и оттачивая мастерство юмориста.