Сердцеедка с нежной душой и томным голосом: биография певицы Наталии Могилевской

Биография исполнительницы

Певица Наталия Могилевская по праву считается «человеком-оркестром». За годы своей карьеры она успела проявить талант в качестве не только исполнительницы, но и актрисы, телеведущей, а также музыкального продюсера. За достижения в сфере шоу-бизнеса диву удостоили почетного звания народной артистки Украины. Прославилась певица и за счет своей бурной личной жизни.

Детство и юность Наталии

Наталия Могилевская (настоящая фамилия Могила) родилась 2 августа 1975 года в Киеве. Отец девочки, Алексей Могила, трудился геологом, а мама Нина работала поваром в столичном ресторане. В семье была еще одна дочь, Оксана.

Могилевская была довольно юной, когда погиб папа. Мать одна воспитывала девочек, и особенно сблизилась со старшей наследницей. Когда женщина скончалась в 2013 году, для певицы это оказалось настоящей трагедией.

Наташу считали настоящей хулиганкой и в школе она училась с переменным успехом. После девятого класса будущая звезда покинула школу ради Киевского эстрадно-циркового училища. В детстве вокалистка занималась бальными танцами, так что к сцене Наталия была подготовлена.

После училища Могила выступала в украинском фольклорном учреждении «Родина», Киевском театре эстрады. Помимо этого, девушка окончила Киевский национальный университет культуры и искусства.