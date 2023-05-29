Сердцеедка с нежной душой и томным голосом: биография певицы Наталии Могилевской

Биография исполнительницы
Певица Наталия Могилевская по праву считается «человеком-оркестром». За годы своей карьеры она успела проявить талант в качестве не только исполнительницы, но и актрисы, телеведущей, а также музыкального продюсера. За достижения в сфере шоу-бизнеса диву удостоили почетного звания народной артистки Украины. Прославилась певица и за счет своей бурной личной жизни.
Детство и юность Наталии
Наталия Могилевская (настоящая фамилия Могила) родилась 2 августа 1975 года в Киеве. Отец девочки, Алексей Могила, трудился геологом, а мама Нина работала поваром в столичном ресторане. В семье была еще одна дочь, Оксана.
Могилевская была довольно юной, когда погиб папа. Мать одна воспитывала девочек, и особенно сблизилась со старшей наследницей. Когда женщина скончалась в 2013 году, для певицы это оказалось настоящей трагедией.
Наташу считали настоящей хулиганкой и в школе она училась с переменным успехом. После девятого класса будущая звезда покинула школу ради Киевского эстрадно-циркового училища. В детстве вокалистка занималась бальными танцами, так что к сцене Наталия была подготовлена.
После училища Могила выступала в украинском фольклорном учреждении «Родина», Киевском театре эстрады. Помимо этого, девушка окончила Киевский национальный университет культуры и искусства.
Наташа в детстве. Фото: uznayvse.ru
Дебютный альбом и путь к популярности
Сольная карьера Наталии началась в 1995 году. Сначала юная звезда выпустила песни «Девчонка с волосами цвета лилий», «Подснежник» и «Иерусалим». А позже девушка съездила на фестиваль «Славянский базар», откуда приехала с наградой.
Первый клип звезда срежиссировала сама. Основой для него послужила композиция «Вспоминай». Совсем скоро вышел дебютный студийный диск «Ла-ла-ла». Песни с него возглавили хит-парады.
Особенно слушателям полюбилась пластинка «Только я». В поддержку этого альбома Могилевская устроила всеукраинский гастрольный тур и дала множество концертов.
Особенной популярностью на постсоветском пространстве пользовалась песня «Полюби меня такой». Певица не думала останавливаться на достигнутом. Так, в 2007 году творческая биография женщины пополнилась диском «Этот танец».
Урожайным на награды для Могилевской выдался 2017 год. Наталия стала лауреатом украинской премии «Музыкальная платформа». Помимо этого, за новую композицию этого же года «Я завелась» Наталию номинировали на две награды M1 Music Awards.
В 2020 году дива пополнила дискографию EP «Любов — то велика сила». При этом до конца 2021 года Наталия успела выпустить ряд синглов и снять пять клипов, которые также пришлись по вкусу аудитории.
Могилевская во время съемок клипа. Фото: соцсети
Телевизионный опыт
Могилевская успешно проявила себя и на телевидении, и в кинематографе. Особенно зрителям запомнился фильм-мюзикл «Снежная королева», где актрисе достался второстепенный образ продавщицы хлопушек. Помимо Наталии в кадре сиял и Николай Басков.
В 2004 году Наталия начала вести музыкальное талант-шоу «Шанс», которое выходило на украинском телевидении. В первый же год вокалистку признали лучшей ведущей года на церемонии вручения премии «Телетриумф».
В 2006 году артистка попала в ряды участников программы «Танцы со звездами», где выступала в паре с Владом Ямой и сумела занять второе место. Позже дива оказалась одни из членов жюри этого шоу.
Как судья знаменитость выступала в украинской версии «Фабрики звезд» и вместе с Потапом и Тиной Кароль вошла в команду вокального шоу «Голос. Дети».
В 2017 году Могилевская показала силы в качестве наставника. Артистка выступила в роли тренера и вошла в число членов жюри четвертого сезона музыкального шоу «Голос. Дети».
Элегантная и красивая Наталия на сцене. Фото: соцсети
Свадьбы и разводы Могилевской
Первый раз Наталия вышла замуж в 2004 году за известного бизнесмена Дмитрия Чалого. До этого ребята встречались и проявляли друг к другу нежность. Но после пышной и яркой свадьбы начались трудные совместные будни. Как говорит певица, уже через неделю, проведенную с супругом, поняла, что поспешила. Спустя полгода пара развелась.
Со вторым супругом Егором Долининым, тоже крупным предпринимателем, вокалистка прожила пять лет. Эти отношения получились более взрослыми и серьезными, но брак сохранить не удалось. В 2011 году состоялся второй развод певицы.
Поклонники судачили о романах красавицы с танцором Владом Ямой, продюсером Олегом Вороновичем, певцом Петром Дмитриченко и хореографом Раду Поклитару. Но Могилевская отрицала подобные связи.
Первым избранником Натальи Могилевской стал бизнесмен Дмитрий Чалый. Фото: соцсети
В 2013 году Александр Ягольник рассказал в интервью, что когда-то Наталия сделала аборт, из-за которого композитор едва не покончил жизнь самоубийством. В то же время ходили слухи, что Могилевская беременна от шеф-повара Эктора Хименеса-Браво, но подтверждения этому не было.
Эстрадная дива сейчас
Могилевская регулярно появляется на телевидении. Например, на Новый год — 2022 дива порадовала фанатов, появившись в образе бабочки в праздничном выпуске шоу «Маска». Кроме того, исполнительница продолжает сейчас выпускать синглы, часть которых уже выходила раньше. Также певица продолжает помогать начинающим артистам.
Наталия является опытным и мудрым наставником для молодых артистов. Фото: соцсети
Интересные факты
— Свободное время артистка предпочитает проводить активно: катается на серфинге, сноуборде, горных лыжах и много путешествует за границей.
— Следить за красотой Наталии помогает вегетарианская диета. Особенно исполнительнице нравится индийская кухня.