Бывшая «Ранетка» и талантливый композитор: жизнь и творчество певицы Натальи Мильниченко

Биография девушки

Певица Наталья Мильниченко — знаменитая участница музыкальной поп-группы «Ранетки», талантливая гитаристка. Позже девушка раскрылась и как актриса. Спустя несколько лет после распада коллектива, красотка начала сольную карьеру, которая оказалась не менее успешной.

Детство и юность Натальи

Наталья Мильниченко (девичья фамилия Щелкова) родилась 6 апреля 1990 года в Москве. В детстве девушке предсказывали спортивную карьеру. Талантливая девочка серьезно занималась фигурным катанием под руководством спортсмена Ильи Авербуха.

Но спустя несколько лет Наталья увлеклась музыкой, а в подростковом возрасте даже самостоятельно освоила соло-гитару.

Девушка закончила школу, а позже поступила в институт культуры и искусств (МГУКИ), выбрав специальность «продюсирование и постановка шоу-программ», и через некоторое время получила диплом.