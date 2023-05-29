Бывшая «Ранетка» и талантливый композитор: жизнь и творчество певицы Натальи Мильниченко

Биография девушки
Певица Наталья Мильниченко — знаменитая участница музыкальной поп-группы «Ранетки», талантливая гитаристка. Позже девушка раскрылась и как актриса. Спустя несколько лет после распада коллектива, красотка начала сольную карьеру, которая оказалась не менее успешной.
Детство и юность Натальи
Наталья Мильниченко (девичья фамилия Щелкова) родилась 6 апреля 1990 года в Москве. В детстве девушке предсказывали спортивную карьеру. Талантливая девочка серьезно занималась фигурным катанием под руководством спортсмена Ильи Авербуха.
Но спустя несколько лет Наталья увлеклась музыкой, а в подростковом возрасте даже самостоятельно освоила соло-гитару.
Девушка закончила школу, а позже поступила в институт культуры и искусств (МГУКИ), выбрав специальность «продюсирование и постановка шоу-программ», и через некоторое время получила диплом.
Наташа в детстве. Фото: nkclinica.ru
Знакомство с будущими «Ранетками» и первый музыкальный опыт
Во время учебы девушка подружилась с Евгенией Огурцовой. Мечты о славе не давали подругам покоя. Вскоре девушки решили собрать собственную группу. Вскоре к Евгении и Наталье присоединились еще три девушки — Анна Руднева, игравшая на ритм-гитаре, барабанщица Лера Козлова и басистка Елена Третьякова. Так появился известный коллектив «Ранетки».
Сначала девушки бесплатно давали концерты. Однако скоро коллектив заметили представители российских лейблов. Девушки заключили первый контракт. Подружки начали выступать на музыкальных фестивалях, завоевывая новых и новых поклонников. Постепенно песни «Ранеток» становились популярными.
Началось стремительное восхождение коллектива на музыкальный Олимп. «Ранетки» спели с группами «Город 312» и «Корни», а также создали совместную пластинку с коллективом «Тараканы!». После этого девушки стали писать собственные песни.
В 2007-м появились композиции «Она одна», «Ранетки» и «Мальчики-кадеты». Эти хиты прозвучали в популярном сериале «Кадетство» и, по сути, открыли новую страницу в биографии «Ранеток».
Успех группы оказался ошеломляющим. Представители телеканала СТС предложили девушкам поучаствовать в проекте про их коллектив. Так появился сериал «Ранетки», который стартовал в 2008 году.
Группа на пике популярности. Фото: Global Look Press
Наталью Мильниченко в сериале звали Наташа Липатова. Кроме участниц коллектива в сериале также сыграли актеры Артур Сопельник, Стас Шмелев, Артем Лысков.
Вскоре фильмография девушки пополнилась рядом других работ. Позже зрители увидели певицу в эпизодах российской адаптации американского сериала «Счастливы вместе» и в кинокартине «Однажды в Бабен-Бабене» с Иваном Громовым.
Всего в составе «Ранеток» Наталья записала четыре альбома. Самыми популярными композициями коллектива стали «Она одна», «Дождь», «Ангелы». В 2013 году группа распалась.
Жизнь после распада группы и сольный дебют
В 2017 году Наталья Мильниченко и Анна Руднева порадовали поклонников новостью. Они заявили, что коллектив возвращается на сцену. Однако девушки стали выступать вдвоем. Остальные три участницы коллектива занялись новым проектом, получившим название Kuraga.
Следующий год в карьере Натальи стал особенным. Он был отмечен выходом двух ремиксов на старые, уже полюбившиеся композиции «Ранеток». Анна и Наталья стали вместе выступать и радовать публику.
Новым этапом в жизни Мильниченко стал сольный дебют. Под псевдонимом Valuta она выпустила сингл с названием «Мир гибнет из-за нас». А в декабре 2019 года певица презентовала трек «Снег».
Новый имидж Натальи понравился фанатам. Фото: соцсети
Личная жизнь исполнительницы
В конце 2000-х в прессе появились слухи о романе певицы с продюсером «Ранеток» Сергеем Мильниченко. Вскоре пара подтвердила отношения. Влюбленных не остановила разница в возрасте в 24 года. В 2009 году состоялась свадьба.
Двумя годами позже Наталья подарила мужу дочь. Девочку назвали необычным именем Рассказа. Спустя некоторое время стало известно, что девушка снова беременна. В январе 2013 года певица родила дочь Иву.
По собственному признанию, певица всегда мечтала о большой семье и детях, и счастлива, что это желание исполнилось.
Наталья со своим мужем и продюсером «Ранеток» Сергеем Мильниченко. Фото: соцсети
Певица сейчас
Мильниченко твердо решила связать свою жизнь с музыкой, о чем не пожалела. Весной 2021 года Valuta порадовала поклонников выходом сингла «Вертолет». Осенью она уже записала трек Mommy Boss. Наташа активно развивает канал в «ТикТоке». Она рассказывает о фишках музыкального шоу-бизнеса и делиться последними новостями из личной жизни.
В ноябре Женя Огурцова в одном из интервью поделилась скандальными подробностями развития знаменитой поп-группы. Упомянула девушка и Сергея Мильниченко, помимо прочего, рассказав о его изменах жене, зафиксированных фанатами. Однако Наталья откровения бывшей коллеги оставила без комментариев.
Наталья с любимыми дочками. Фото: соцсети
Интересные факты
— Наталья мечтала, чтобы дружба между участницами поп-коллектива продолжилась в их детях, и очень жалела, что этого не случилось.
— Девушка очень любит собак, поэтому ее домашними питомцами стали два тойпуделя.
— В юности Мильниченко стала мастером спорта по фигурному катанию и вошла в олимпийский резерв страны.