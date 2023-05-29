Жизнь на высоких скоростях: как выглядит и чем занимается звезда «Дома-2» Юлия Белая после проекта

Никто и подумать не мог, что из озорной пацанки вырастет такая красотка. Маленькая Юля Белая обожала скорость и хотела быстрее вырасти, чтобы получить права. В 14 лет Юлия Белая выучилась на мастера маникюра, чтобы иметь собственные деньги. Став совершеннолетней, Юлия начала участвовать в автогонках.

Получив диплом дизайнера, Юлия Белая стала зарабатывать, рисуя портреты людей и обрабатывая фотографии. Юлия Белая рано вышла замуж, но брак оказался не только неудачным, но и небезопасным для девушки. Пьяный муж избивал Юлию Белую, запирал дома и издевался. Юлия развелась, окончила курсы парикмахеров, переехала в Москву и быстро нашла работу в салоне красоты, став мастером по наращиванию волос.

Новая жизнь и «Дом-2»

Высшее образование Юлии не пригодилось. В крови играл драйв и вечный поиск острых ощущений. Жить на маленьких скоростях Юлия Белая не умела. И в марте 2019 года Юлия Белая успешно прошла кастинг на «Дом-2».

Где-то между обычной жизнью разведенки и Москвой Юлия Белая покоряла Европу и Азию и встречалась с артистами мирового кино. Также, некогда освоив азы авто тюнинга, Юлия Белая вложила миллион рублей в свой собственный тюнинг. Юлия Белая буквально протаранила «Дом-2» потоком информации о своей жизни. Тормозной путь оказался коротким, и участники телешоу стали подозревать Юлию в «неприличном вождении и не на тех трассах».

По словам Юлии Белой, она не просто так жила в Южной Корее и Италии, а усовершенствовала там свои профессиональные навыки. Журналисты и фанаты «Дома-2», провели свое собственное расследование, и нашли некоторые подтверждения участия Юлии Белой в эскорте. Через несколько дней пребывания на «Доме-2», Юлия Белая профессионально станцевала интимный танец на коленях Захара Саленко, а потом и не отказала ему в интиме. Обалдевший Саленко провел с ней ночь, но за руль с Юлией Белой сесть больше не рискнул.

1000 и одна ночь Юлии Белой

Тем временем, Юлия Белая поведала миру еще одну историю, мол, у нее была романтическая связь с Сами Насери, актером популярной серии фильмов «Такси». Юлию Белую попросили доказать факт романа. И доказательства нашлись: Белая предоставила фото, где Насери стоит на фоне футбольной стены на чемпионате России.

Ну, хоть так, подумали поклонники Юлии и тут же нашли оправдания по обвинению в эскорте: сомнительный скриншот с сайта знакомств с фотографией Юлии Белой и подписью HELGA RUSSIA, мог сделать кто угодно. У французского актера же на тот момент, действительно, была любовница, тридцатилетняя Юлия Рыбакова. Что ж, и это не оправдание.

Юлия постоянно эпатировала участников телестройки, начиная от разговоров о суммах на пластику до ухаживаний за самыми симпатичными парнями.