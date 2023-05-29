Жизнь на высоких скоростях: как выглядит и чем занимается звезда «Дома-2» Юлия Белая после проекта

Для одних проект «Дом-2» становится той самой заветной лестницей на пути к известности. Для других – реальной площадкой для создания семьи. А для третьих – ящиком Пандоры, вытаскивая на свет их тщательно спрятанные секреты. Юлия Белая дважды приходила на телешоу. После каждого прихода ее истории становились все красочнее, а женихи все богаче.
Детство в автомастерской и брак с алкоголиком
Экс-участница «Дома-2» Юлия Белая родилась в Благовещенске 5 сентября 1988 года. Настоящая фамилия Юлии - Маслова. Родители Юлии Масловой воспитывали двух детей. Юлия Белая с детства проводила время в автомастерской отца, где звук мотора заменял ей игры с куклами, а джинсовый комбинезон - девичьи платья и банты.
Юлия Белая в детстве. Фото: личный архив
Никто и подумать не мог, что из озорной пацанки вырастет такая красотка. Маленькая Юля Белая обожала скорость и хотела быстрее вырасти, чтобы получить права. В 14 лет Юлия Белая выучилась на мастера маникюра, чтобы иметь собственные деньги. Став совершеннолетней, Юлия начала участвовать в автогонках.
Получив диплом дизайнера, Юлия Белая стала зарабатывать, рисуя портреты людей и обрабатывая фотографии. Юлия Белая рано вышла замуж, но брак оказался не только неудачным, но и небезопасным для девушки. Пьяный муж избивал Юлию Белую, запирал дома и издевался. Юлия развелась, окончила курсы парикмахеров, переехала в Москву и быстро нашла работу в салоне красоты, став мастером по наращиванию волос.
Новая жизнь и «Дом-2»
Высшее образование Юлии не пригодилось. В крови играл драйв и вечный поиск острых ощущений. Жить на маленьких скоростях Юлия Белая не умела. И в марте 2019 года Юлия Белая успешно прошла кастинг на «Дом-2».
Где-то между обычной жизнью разведенки и Москвой Юлия Белая покоряла Европу и Азию и встречалась с артистами мирового кино. Также, некогда освоив азы авто тюнинга, Юлия Белая вложила миллион рублей в свой собственный тюнинг. Юлия Белая буквально протаранила «Дом-2» потоком информации о своей жизни. Тормозной путь оказался коротким, и участники телешоу стали подозревать Юлию в «неприличном вождении и не на тех трассах».
По словам Юлии Белой, она не просто так жила в Южной Корее и Италии, а усовершенствовала там свои профессиональные навыки. Журналисты и фанаты «Дома-2», провели свое собственное расследование, и нашли некоторые подтверждения участия Юлии Белой в эскорте. Через несколько дней пребывания на «Доме-2», Юлия Белая профессионально станцевала интимный танец на коленях Захара Саленко, а потом и не отказала ему в интиме. Обалдевший Саленко провел с ней ночь, но за руль с Юлией Белой сесть больше не рискнул.
1000 и одна ночь Юлии Белой
Тем временем, Юлия Белая поведала миру еще одну историю, мол, у нее была романтическая связь с Сами Насери, актером популярной серии фильмов «Такси». Юлию Белую попросили доказать факт романа. И доказательства нашлись: Белая предоставила фото, где Насери стоит на фоне футбольной стены на чемпионате России.
Ну, хоть так, подумали поклонники Юлии и тут же нашли оправдания по обвинению в эскорте: сомнительный скриншот с сайта знакомств с фотографией Юлии Белой и подписью HELGA RUSSIA, мог сделать кто угодно. У французского актера же на тот момент, действительно, была любовница, тридцатилетняя Юлия Рыбакова. Что ж, и это не оправдание.
Юлия постоянно эпатировала участников телестройки, начиная от разговоров о суммах на пластику до ухаживаний за самыми симпатичными парнями.
Юлия Белая и Женя Ромашов. Фото: соцсети
С Евгением Ромашовым, казалось, Юлия получала тот самый скоростной режим, без которого она скучала. От криков и ревности молодые люди переходили к вопросу рождения детей и обратно.
Вскоре Белая и Ромашов отправились на Сейшелы, но медовый месяц влюбленных был омрачен пандемией. Ребят на время забыли, внимание поклонников было переключено на другие проблемы, и парочка заскучала. Нет драйва - нет любви.
Алеся Семеренко и Юлия Белая. Фото: соцсети
Побег с острова Юлии Белой вместе с подругой Алесей Семеренко обсуждали во всех чатах «Дома-2». Впрочем, девушки вскоре поссорились, что стало еще одним поводом для разговоров.
Проблемы с психикой и перезагрузка «Дома-2»
Некоторое время Юля Белая приходила в себя и пропала из поля видения фанатов. В феврале 2022 года Юля Белая пришла обновленный проект «Дом-2» на телеканале «Ю». И тут же попала в прицелы камер: после драки с Настей Бигриной Юля Белая попала в больницу с рассеченной губой. В 2022 году Юля Белая закрутила роман с вернувшимся на «Дом-2» отцом троих сыновей Тиграном Салибековым.
Тигран Салибеков с бывшей женой Юлией и тремя сыновьями.Фото: соцсети
И если фанаты еще прощали Юлии Белой смешные и не очень выходки, терпели сказки и хвастовство, то на фронте женской солидарности начался бум неприязни. Тигран Салибеков не только бросил жену Юлию Салибекову и трех детей, но еще и качественно издевался над чувствами Юлии Салибековой, унижая мать своих сыновей. и оставив своих мальчишек без средств.
Несмотря на постоянны скандалы в паре, Тигран сделал предложение Юлии Белой. Юлия ответила согласием и тем самым снова разозлила фанатов. К слову, Тигран на тот момент еще не был официально разведен, а с тем достоинством, с которым вела себя Юля Салибекова, на ее фоне Юля Белая смотрелась очень проигрышно.
Тигран Салибеков и Юлия Белая. Фото: соцсети
Впрочем, во втором пришествии на «Доме-2» Белая все же заставила задуматься о ее ментальном здоровье: девушка все время говорила о пути, который ей указывает некий «верховный», не отказывалась от бокала игристого и намекала на предрасположенность к затяжным депрессиям. Спустя какое-то время, телезрители обнаружили на экранах Юлию в синяках. Что это было, до сих пор неизвестно, но Юлия даже не пыталась скрыть синяки одеждой.
Снова автогонки, снова скорость
После очередного нервного срыва Юлия Белая снова покинула периметр «Дома-2». Тигран остался в недоумении.
Юлия Белая и ее новый ухажер. Фото: соцсети
В соцсетях поклонники по-прежнему обсуждают Юлию и следят за ее жизнью. Бывшая участница телестройки снова участвует в автогонках, нашла нового молодого человека, который пишет ей забавные стихи.
Юлия Белая увлекается автогонками. Фото: соцсети
Юлия Белая занялась здоровьем и интригует фанатов откровенными фото в соцсетях.
Сейчас Юлия Белая выглядит так. Фото: скрин соцсети