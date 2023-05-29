Фрик-дива и эпатажная певица с «пластикой»: биография эпатажной шоувумен Алены Пискун

Биография фрик-певицы

Алена Пискун известна своими провокационными образами и фотосессиями. Настоящая фрик-дива, любительница «пластики» и скандальная певица. Девушка не стесняется представать перед публикой в откровенных нарядах, поклонники и хейтеры постоянно обсуждают ее.

Детство и юность будущей звезды

Родилась Алена Пискун (настоящее имя Александра Пискун) родилась в Москве 7 марта 1988 года. В интервью девушка рассказывала, что из-за того, что ей не удавалась находить общего языка с ровесниками, ей пришлось поменять три школы. Однако закончила она школу хорошисткой.

В детстве Алена постоянно конфликтовала с родителями, особенно, с мамой. Только Алена переехала от нее, их отношения наладились. По ее словам, теперь они общаются как две подруги. После школы Пискун поступила в медколледж.

Но больше всего в жизни Алена хотела быть популярной. Ей нравилось эпатировать публику. Смелая девушка начала танцевать в стриптиз-клубах.