Фрик-дива и эпатажная певица с «пластикой»: биография эпатажной шоувумен Алены Пискун

Биография фрик-певицы
Алена Пискун известна своими провокационными образами и фотосессиями. Настоящая фрик-дива, любительница «пластики» и скандальная певица. Девушка не стесняется представать перед публикой в откровенных нарядах, поклонники и хейтеры постоянно обсуждают ее.
Детство и юность будущей звезды
Родилась Алена Пискун (настоящее имя Александра Пискун) родилась в Москве 7 марта 1988 года. В интервью девушка рассказывала, что из-за того, что ей не удавалась находить общего языка с ровесниками, ей пришлось поменять три школы. Однако закончила она школу хорошисткой.
В детстве Алена постоянно конфликтовала с родителями, особенно, с мамой. Только Алена переехала от нее, их отношения наладились. По ее словам, теперь они общаются как две подруги. После школы Пискун поступила в медколледж.
Но больше всего в жизни Алена хотела быть популярной. Ей нравилось эпатировать публику. Смелая девушка начала танцевать в стриптиз-клубах.
Дива до пластических операций. Фото: соцсети
Начало творческого пути Пискун
Популярность на красотку свалилась неожиданно. Алена признавалась, что они с другом решили просто подурачиться на камеру, потом выложили в Сеть видео. За несколько дней клип набрал миллион просмотров. Людям было интересно наблюдать за эпатажной девушкой.
У Алены появилось новая цель — засветиться на Первом канале. Она пришла на шоу «Давай поженимся». Выпуск с ней набрал много просмотров и стал одним из самых эпатажных. На вопросы ведущих Пискун отвечала странно, зрители подумали, что дама не в себе. Но апофеозом стало демонстрирование голой груди и неприличные жесты.
На программу Алена пришла за пиаром, и она его получила. Разумеется, жених не стал выбирать столь эпатажную диву.
Глядя на свою подругу Олесю Малибу, девушка решила заняться вокалом. Но для этого ей нужна была идеальная внешность. И она начала делать пластические операции.
Телевизионные клипы и первые гастроли
Девушку стали чаще приглашать в телевизионные шоу. Она стала активно гастролировать по России, исполняя в ночных клубах свои песни. Алена сняла несколько провокационных клипов. Певица начала активное сотрудничество с коллегами по шоу-бизнесу. Она завела дружбу с фрик-артистами Таней Тузовой и Денисом Лавриным.
Эпатажная дива во время съемок программы «Давай поженимся». Фото: кадр шоу «Давай поженимся» / Первый канал
В 2016 году эпатажная звезда резко пропала. Интернет наполнился разными слухами: от смены пола Пискун до смерти от болезней. Позднее ее подруга Олеся Малибу сообщила, что Алена лечилась от наркозависимости в реабилитационном центре, а после этого она уехала учиться в Англию.
Поклонников было не остановить. В 2018 году они обнаружили страницу некой Аленушки Хайбл. Они были уверены, что аккаунт принадлежит Пискун. Девушка выглядела скромнее Алены, однако имела те же татуировки.
Позднее в СМИ появилась информация о том, что девушка официально изменила свое имя. Сейчас она – Александра Михайловна Пискун. Соответствующий документ был размещен в Сети.
В 2020 году на просторах интернета появились видеоролики, в создании которого Пискун участвовала вместе с фриком Кириллом Терешиным. Молодой человек известен под псевдонимом «руки-базуки».
Пискун, несмотря на внешнее преображение, продолжает эпатировать подписчиков откровенным и вызывающим контентом.
Дива с Кириллом Терешиным. Фото: соцсети
Пластические операции Алены
Несколько лет назад Алена сделала ментопластику. Хирурги ввели имплант в подбородок с целью удлинения овала лица. При этом нижняя часть выдалась вперед и сильно утончилась. Также она провела процедуру липосакции щек. После откачки имеющегося в них жира кожа на лице обвисла, ей пришлось сделать подтяжку. Также на себя обращают внимание слишком пухлые губы дивы.
Отдельного внимания заслуживает нос девушки. Некоторые сравнивают звезду с Майклом Джексоном. Несмотря на многократные операции, ей тоже не удалось сделать нос идеальным. Но, видимо, танцовщица так не считает.
Скандалы с дивой
Однажды Алена с другом решила пройтись по Волгограду. Прогулку молодые люди снимали на видео, после чего выложили ролики и фото в Сеть. Они отвешивали нецензурные комментарии на фоне Родины-матери и памятника солдату.
Позже местная полиция возбудила дело об административном правонарушении. Пискун за мелкое хулиганство грозил штраф от 500 до 1000 рублей или арест сроком до 15 суток. На обвинения Алена ответила, что московские учителя халтурили, потому она плохо изучала историю. После этого она попросила прощения у ветеранов и общественности.
Инцидент получил продолжение в Москве. Певица сидела в кафе со своим продюсером Юрием Кипером. К паре подошли молодые люди и облили их розовой краской. Несмотря на то, что Алена смогла отмыть краску довольно быстро, на следующий день у нее началось покраснение глаз. Она чуть ли не потеряла зрение.
Пискун любит эпатировать публику. Фото: соцсети
Личная жизнь скандальной певицы
В 19 лет Алена встретила своего единственного. Пискун чувствовала себя самой счастливой. Дело шло к свадьбе. Но за две недели до торжества парень покончил жизнь самоубийством. Пискун была беременной. В тот момент она потеряла не только молодого человека, но и ребенка.
Позже у нее появился мужчина, которого она не воспринимала как свою вторую половину. Он ухаживал за ней, заботился, относился по большей к ней как к дочери. Роман оказался непродолжительным.
После Алена сообщила, что хочет оставаться одна. Также можно сделать вывод, что она предпочитает свободные отношения. Пискун не скрывает, что предпочитает зарабатывать деньги эскортом.
Алена после смены имиджа. Фото: соцсети
Интересные факты
— Как сообщила Алена, у нее три высших образования: психолог, экономист и переводчик английского языка. Ни по одной из профессий Алена не работала ни дня.
— После изменения имиджа Пискун не отказала себе в удовольствии и украсила тело новой тату в виде майского жука.