Как звездные родители справляются с новой ролью - недосып, няни и помощники

Уходите, колики!

Надежда Ангарская в мае родила второго сына. Даниил Николаевич - настоящий богатырь: вес - 4358 г, рост - 57 см. 40-летняя мама через две недели после родов перешла исключительно на правильное питание, а также исключила калорийную пищу из рациона. «У меня день прощания с выпечкой. С понедельника сажусь на диету», - заявила Надя и отведала напоследок булочек с кефиром.

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Артистка во время беременности ни в чем себе не отказывала: «Я хотела есть все подряд: огурцы, селедка, варенье, хлеб, масло, сыр, помидоры, огурцы, перец, капуста квашеная. Из-за этого сильно поднабрала».