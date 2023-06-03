Как звездные родители справляются с новой ролью - недосып, няни и помощники

Уходите, колики!
Надежда Ангарская в мае родила второго сына. Даниил Николаевич - настоящий богатырь: вес - 4358 г, рост - 57 см. 40-летняя мама через две недели после родов перешла исключительно на правильное питание, а также исключила калорийную пищу из рациона. «У меня день прощания с выпечкой. С понедельника сажусь на диету», - заявила Надя и отведала напоследок булочек с кефиром.
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Артистка во время беременности ни в чем себе не отказывала: «Я хотела есть все подряд: огурцы, селедка, варенье, хлеб, масло, сыр, помидоры, огурцы, перец, капуста квашеная. Из-за этого сильно поднабрала».
Надежда Ангарская. Фото: соцсети
Сейчас Ангарская переживает традиционные для мам проблемы - у малыша колики. Опытные друзья подарили для Даниила специальные капли, и Надя надеется, что сможет немного выспаться.
Первый раз хлопоты материнства Ангарская переживала 8 лет назад. Со вторым сыном ей предложили новомодную медицинскую услугу: «Мы сохранили пуповинную кровь во время родов, а еще пупочный канатик. Затем эти клетки замораживают, и у ребенка появляется биостраховка. Такие клетки лечат от большого количества заболеваний, даже наследственные».
Сын - лучший будильник
Павел и Зепюр Прилучные с сыном. Фото: соцсети
На этой неделе сыну Павла и Зепюр Прилучных исполняется месяц. Мальчика родители-артисты назвали Микаэль. «Рожала сама. С эпидуральной анестезией», - рассказала 27-летняя Зепюр. Павел был рядом с женой во время схваток и сразу после рождения малыша - сам перерезал пуповину. Самый ответственный момент Прилучный провел за дверями родзала.
Павел - нежный муж и отец. Вот кто бы мог подумать! Фото: соцсети
Павел снимается, а молодая мама делится своими переживаниями: «До рождения малыша я много слышала о том, как тяжело в первые два-три месяца. Сейчас могу сказать одно: самое важное, чтобы при любых обстоятельствах дома были спокойствие и гармония. Дети очень чувствуют атмосферу в доме».
А недосыпы ей нипочем: «Малыш просыпается каждые три часа. Это самый лучший будильник в моей жизни!»
Счастливая бабушка Слава
Певица Слава с внуком. Фото: соцсети
43-летняя певица Слава на днях крестила внука Арсения. Бабушкой Славу сделала старшая дочь, 24-летняя Александра Морозова. Саша родила на две недели раньше срока, было экстренное кесарево сечение. Слава очень переживала: «Малыш обмотался пуповиной, и сердечко плохо стучало. Не передать, что мы пережили…»
К счастью, все обошлось - ребенок родился здоровым. Первые дни после родов молодая мама переживала послеродовую депрессию:
«Когда родился малыш, я была в шоковом состоянии. В послеоперационной я с интересом разглядывала его, мы только начинали знакомиться, но внутри у меня зарождалось дикое чувство беспокойства. И последующие два дня мне было очень тревожно и хотелось плакать. Я не понимала, что происходит, и думала: где же чувство безмерного счастья? Оно так и не придет? Я не стану хорошей мамой?»
Александре и ее мужу Андрею нечего беспокоиться: Слава всегда готова поделиться опытом ухода за детьми и понянчиться с внучкой. Фото: личный архив
Саша поговорила с доктором и успокоилась: «Работает гормон пролактин, он имеет депрессивный эффект, поэтому первые дни мамы плачут и хотят развестись с мужьями. У нас до развода не дошло…»
Сейчас Александра уже счастлива и благодарит мужа за заботу и помощь: «Поняла, что, когда нервничает мама, нервничает и ребенок. Когда Андрей дома, все максимально спокойно - малыш лучше спит, лучше ест. Без Андрея он немножко капризничает…» Слава регулярно приезжает к дочери нянчить внука.