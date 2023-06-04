Как знаменитости справляются с кредитами на элитное жилье

Совсем наоборот - одалживаются у банков - совсем как мы с вами. И ипотеку, само собой, оформляют. Просто дома и квартиры у них, скажем так, попросторнее.
Бывает, и отсрочку просят...
В пандемию работа встала, и Валерии Ланской нечем было платить по кредиту. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Актриса Валерия Ланская пару лет назад взяла ипотеку на 23 года и купила трешку площадью 98 кв. м в Москве за 20 млн руб. 5 млн у актрисы было накоплено, оставшиеся 15 млн она заняла у банка. Ежемесячный платеж по кредиту у Ланской около 120 тыс. руб. Когда грянула пандемия коронавируса, актриса на время осталась без спектаклей и съемок. Осталась только зарплата в театре - 40 тыс. руб.
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«Банк пошел навстречу - позволил выплачивать на протяжении полугода 30% от суммы ежемесячного взноса», - рассказала Валерия. Потом все наладилось, платеж восстановился, но срок кредита из-за реструктуризации долга увеличился на 2 года.
Примерно такой же платеж у актрисы Дарьи Мельниковой, которая одна поднимает двоих сыновей. Бывший муж перестал платить алименты после отъезда за границу. Мельникова не унывает и шутит в соцсетях: «Ищу партнера для совместной выплаты ипотеки. Неплатежеспособных просьба не беспокоить».
Ипотечные выплаты звезды чаще всего умещаются в размер от 100 до 150 тыс. руб. в месяц. Столько, например, платит Екатерина Варнава, у которой ипотека на 20 лет. Квартира в новостройке была приобретена за 34 млн руб., плюс артистка вложилась в ремонт.
Сергей Лазарев купил квартиру в Кунцеве (в этом районе он родился и вырос) почти за 35 млн руб. Жилье в ЖК бизнес-класса площадью 110 кв. м он тоже взял в ипотеку - притом что у певца есть еще одна - на загородный дом.
Даже многодетный отец Сергей Безруков признался три года назад, что ради детей расширяется и купил просторную квартиру в ипотеку. На тот момент у него впереди было еще 20 лет платежей!
Полмиллиона каждый месяц
Прошлой осенью рэпер Джиган с женой и четырьмя детьми слетал из Москвы в Дубай не только на отдых, но и по делам. Супруга артиста, блогер и предпринимательница Оксана Самойлова, зарабатывает гораздо больше мужа и может позволить покупку жилья у моря.
За квартиру в Дубае блогер Оксана Самойлова платит взносы дважды в год. Фото: emaar.com
Теперь семья владеет апартаментами в комплексе Dubai Hills площадью 121 кв. м за 36 млн руб.
«Первый платеж был 5 млн руб., а остальное надо выплачивать дважды в год по беспроцентной рассрочке. Платежи два раза в год, за покупку квартиры полагается резидентство ОАЭ на всю семью», - поделилась деталями Самойлова.
При такой сумме вложений в недвижимость резидентство дается на три года. Раз в полгода придется отдавать по 3 млн руб., в пересчете на месяц получается по 500 тыс.
500 тыс. руб. в месяц уходит на ипотеку у Анны Седоковой - но сразу за две квартиры в Москве. Певица погашает не только ежемесячные взносы, но и делает досрочные платежи, так что ее платеж быстро уменьшается.
Ветераны ипотеки
Блогер и телеведущая Ида Галич за недолгие годы своей популярности погасила четыре ипотеки: за загородный дом и три квартиры - в Саларьеве, на Ленинском проспекте и еще одну в строящемся доме.
«Мне удобнее брать ипотеку и потом в течение года по возможности ее закрывать», - говорит Ида.
Остановиться на достигнутом у нее не получилось: Галич год назад купила квартиру в доме с историей на Арбате. Пятую ипотеку закрыть по-быстрому не получится, так как жилье слишком дорогое.
Татьяна Буланова погасила две ипотеки - так певица обеспечила квартирами каждого из своих сыновей.
У актрисы Светланы Пермяковой было две квартиры в Подмосковье, за которые она выплатила кредит. Актриса тут же их продала ради московской квартиры, из окна которой видно Кремль:
«Мы переехали в центр, я взяла третью ипотеку. Продала подмосковную недвижимость, но покрыла только половину стоимости нового жилья».
Екатерина Волкова сама не верит, что этот дом теперь целиком принадлежит ее семье. Фото: соцсети
Актриса Екатерина Волкова с мужем этой зимой погасили кредит на дом в Подмосковье. Брали на 15 лет, а выплатили за восемь. Звезда сериала «Воронины» радуется:
«Пишу и не верю, что это не сон. [Меня поймут только люди, которые когда-то брали ипотеку.] Kакой это груз, стресс! Постоянные тревожные мысли, а теперь все. Добби свободен! Поздравьте нас. Теперь мы официально живем в своем доме!»