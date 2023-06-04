Как знаменитости справляются с кредитами на элитное жилье

Актриса Валерия Ланская пару лет назад взяла ипотеку на 23 года и купила трешку площадью 98 кв. м в Москве за 20 млн руб. 5 млн у актрисы было накоплено, оставшиеся 15 млн она заняла у банка. Ежемесячный платеж по кредиту у Ланской около 120 тыс. руб. Когда грянула пандемия коронавируса, актриса на время осталась без спектаклей и съемок. Осталась только зарплата в театре - 40 тыс. руб.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Банк пошел навстречу - позволил выплачивать на протяжении полугода 30% от суммы ежемесячного взноса», - рассказала Валерия. Потом все наладилось, платеж восстановился, но срок кредита из-за реструктуризации долга увеличился на 2 года.

Примерно такой же платеж у актрисы Дарьи Мельниковой, которая одна поднимает двоих сыновей. Бывший муж перестал платить алименты после отъезда за границу. Мельникова не унывает и шутит в соцсетях: «Ищу партнера для совместной выплаты ипотеки. Неплатежеспособных просьба не беспокоить».

Ипотечные выплаты звезды чаще всего умещаются в размер от 100 до 150 тыс. руб. в месяц. Столько, например, платит Екатерина Варнава, у которой ипотека на 20 лет. Квартира в новостройке была приобретена за 34 млн руб., плюс артистка вложилась в ремонт.

Сергей Лазарев купил квартиру в Кунцеве (в этом районе он родился и вырос) почти за 35 млн руб. Жилье в ЖК бизнес-класса площадью 110 кв. м он тоже взял в ипотеку - притом что у певца есть еще одна - на загородный дом.

Даже многодетный отец Сергей Безруков признался три года назад, что ради детей расширяется и купил просторную квартиру в ипотеку. На тот момент у него впереди было еще 20 лет платежей!

Полмиллиона каждый месяц

Прошлой осенью рэпер Джиган с женой и четырьмя детьми слетал из Москвы в Дубай не только на отдых, но и по делам. Супруга артиста, блогер и предпринимательница Оксана Самойлова, зарабатывает гораздо больше мужа и может позволить покупку жилья у моря.