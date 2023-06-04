Главные красавчики турецких сериалов, мимо которых нельзя пройти

К примеру, в России сейчас начали снимать адаптацию телехита «Постучись в мою дверь». В оригинале в образе Серкана Болата блеснул Керем Бюрсин, имена наших актеров пока держат в секрете. А «Телепрограмма» напоминает, что не Бюрсином единым утешаются зрительницы. Есть в Турции и другие, не менее знойные красавцы-актеры.
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Бурак Озчивит (38 лет)
Бурак Озчивит. Фото: соцсети
Его по праву считают самым популярным актером Турции. Звезда сериалов «Великолепный век», «Королек - птичка певчая» и других заставляет трепетать сердца миллионов дам по всему миру.
Начинал Бурак - и это, кстати, очень распространенная история - с модельного бизнеса. Потом было несколько проходных проектов, затем сериал «Семейный дом», и только после него два вышеназванных хита.
В 2017 году вышла еще одна мыльная опера с артистом - «Черная любовь». И уже эта работа спровоцировала творческую канонизацию. Сыграв страстного Кемаля, Озчивит стал буквально кумиром поколения. Актер женат на актрисе Фахрие Эвджен, красавица родила ему двоих сыновей - Карана и Керема.
Кыванч Татлытуг (39 лет)
Кыванч Татлытуг. Фото: соцсети
Бородатый, русый, брутальный - не случайно его называют турецким Брэдом Питтом. Еще в 2005 году мужчина (тоже один из триумфаторов рейтинга Top Beauty World) начал сниматься в турецких проектах, и пресса «обвиняла» артиста в избыточной сексуальности.
Кыванч Татлытуг. Фото: кадр из фильма
Татлытуг прославился благодаря роли Бехлюля в сериале «Запретная любовь», блеснул в ленте «Сон бабочки» и озвучивал Кена для голливудской «Истории игрушек» (серия «Большой побег»). Семь лет он счастлив в браке со стилисткой Башак Дизер - она и родила ему сына Курта Эфе.
Гюрбей Илери (35 лет)
Гюрбей Илери. Фото: соцсети
Молодой актер, глазами напоминающий одного из наших братьев Чадовых, стал знаменитым после роли шехзаде Мехмеда в культовом «Великолепном веке». Его сразу нарекли надеждой турецкого кино, что наложило отпечаток на мировосприятие артиста - он сторонился толпы поклонниц и стал крайне избирателен к подбору ролей.
Гюрбей Илери. Фото: кадр из фильма
После «Великолепного века» Гюрбей сыграл еще одну значимую роль в мегапопулярном историческом проекте «Воскресший Эртугрул», посвященном событиям внутри Османской империи. Сердце этого красавчика до сих пор свободно - девушек, как и проекты, Илери выбирает крайне придирчиво.
Джан Яман (33 года)
Джан Яман. Фото: соцсети
Артист мог бы подменить эксцентричного Джейсона Момоа в «Игре престолов» или «Аквамене». Статный, длинноволосый и широкоплечий Джан дебютировал в сериале с говорящим названием «Дела сердечные» - и тут же полюбился аудитории.
Джан Яман. Фото: кадр из фильма
Затем была крайне успешная работа в комедийной мелодраме «Ранняя пташка» и сериал «Мистер Ошибка». На Ямана посыпались рекламные контракты - бренд одежды TUDORS подписал с ним контракт на два года за $3 млн (240 млн руб.), Dolce & Gabbana поспешили надеть на накачанного артиста свое нижнее белье, сам Джан начал писать книги и заниматься благотворительностью.
В 2019 году артист стал мужчиной года по версии журнала GQ. Он известен в турецкой киноиндустрии как скандалист, сердцеед и привередливый холостяк.
Чагатай Улусой (32 года)
Чагатай Улусой. Фото: соцсети
Молодой и горячий парень в 2010 году выиграл конкурс «Лучшая модель Турции». После такого триумфа, как пишут, красивого мальчика заметил «влиятельный продюсер», который и пригласил его попробовать себя в сериале «Я назвала ее Фериха». Чагатай понравился публике - и его карьера пошла в гору.
Чагатай Улусой. Фото: кадр из фильма
Сериалы «Путь Эмира» и «Прилив» закрепили успех. Артиста начали звать и в международные проекты: так Улусой оказался в главной роли фантастического проекта «Защитник», снятого для Netflix. В 2019 году издание Top Beauty World поместило актера на шестое место в списке самых привлекательных знаменитостей со всего мира.
Долгое время молодой человек встречался с актрисой Серенай Сарыкая, а затем не раз был замечен папарацци на отдыхе с моделью Дерьей Шенсой. Любопытно, что Улусой - не совсем турок в этническом смысле: его отец - болгарин, а мама - боснийка.