Главные красавчики турецких сериалов, мимо которых нельзя пройти

Его по праву считают самым популярным актером Турции. Звезда сериалов «Великолепный век», «Королек - птичка певчая» и других заставляет трепетать сердца миллионов дам по всему миру.

Начинал Бурак - и это, кстати, очень распространенная история - с модельного бизнеса. Потом было несколько проходных проектов, затем сериал «Семейный дом», и только после него два вышеназванных хита.

В 2017 году вышла еще одна мыльная опера с артистом - «Черная любовь». И уже эта работа спровоцировала творческую канонизацию. Сыграв страстного Кемаля, Озчивит стал буквально кумиром поколения. Актер женат на актрисе Фахрие Эвджен, красавица родила ему двоих сыновей - Карана и Керема.

Кыванч Татлытуг (39 лет)