Экс-жениху Волочковой грозит 8 лет тюрьмы - за что конкретно

Роман Анастасии Волочковой и Сергея Кузнецова был громким. Балерина возила мужчину за свой счет на Мальдивы, отмечала с ним день рождения и говорила, что влюблена. Потом они расстались, но Анастасия продолжала общаться с Кузнецовым уже по-дружески.

И была шокирована, когда в мае 2023 года ее экс-жених избил жену. 46-летний Сергей Кузнецов арестован на два месяца и ждет суда в СИЗО. Рассказываем историю любви и ареста.

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«Даже сигареты ему покупала»

Анастасия Волочкова встретилась с Сергеем Кузнецовым в декабре 2022 года на съемках телешоу «Давай поженимся!». В передаче за расположение невесты боролись три жениха, а Сергей был одним из них. Балерина как звездный эксперт выпуска должна была нахваливать Сергея.

А он ей приглянулся по-настоящему. Кузнецов был счастлив и польщен вниманием балерины и уже через пару дней гостил в подмосковном особняке Волочковой. Сергея на телешоу представили владельцем банного комплекса, но позже журналисты выяснили, что он в той бане просто наемный сотрудник. Так Кузнецов получил прозвище «банщик», которое к нему и прилипло.

Парочка отметила новогодние праздники в загородном доме Волочковой. Балерина даже разрешила Кузнецову взять с собой сына (сейчас ему 7 лет). С матерью своего единственного ребенка Кузнецов был в разводе после 20 лет брака. Когда Анастасия собралась в запланированный заранее отпуск на Мальдивы, то и банщика прихватила с собой: вилла на курорте у нее уже была арендована, пришлось только оплатить мужчине перелет. «Мы влюблены, счастливо проводим время. Совершенно не важно, кто за кого платил на Мальдивах», - говорила артистка.

Но через полтора месяца после знакомства балерина бросила банщика, у которого не было денег ни на букетик цветов, ни на такси до дома Анастасии. «Сама оплачивала все расходы, включая его сигареты и вино, - жаловалась она. - Для меня это не очень приятный момент, я не люблю нести на своих плечах мужчин, хотя неоднократно это делала.

Потом он сказал: «Настя, можешь 12 млн рублей вложить в строительство фитнес-центра? И я буду там управляющим». Представляете мой шок? Я же с ним познакомилась специально, чтобы с кем-то провести Новый год и совершить романтическое путешествие!»

Кузнецов с бывшей женой много лет назад переехал в Россию с Украины, где окончил университет (факультет психологии) и работал в фитнес-индустрии: сначала инструктором, а потом был совладельцем бизнеса. И мечтал открыть такой же с помощью Волочковой.

Ревнивый дебошир