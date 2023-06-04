Экс-жениху Волочковой грозит 8 лет тюрьмы - за что конкретно

Роман Анастасии Волочковой и Сергея Кузнецова был громким. Балерина возила мужчину за свой счет на Мальдивы, отмечала с ним день рождения и говорила, что влюблена. Потом они расстались, но Анастасия продолжала общаться с Кузнецовым уже по-дружески.
И была шокирована, когда в мае 2023 года ее экс-жених избил жену. 46-летний Сергей Кузнецов арестован на два месяца и ждет суда в СИЗО. Рассказываем историю любви и ареста.
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«Даже сигареты ему покупала»
Анастасия Волочкова встретилась с Сергеем Кузнецовым в декабре 2022 года на съемках телешоу «Давай поженимся!». В передаче за расположение невесты боролись три жениха, а Сергей был одним из них. Балерина как звездный эксперт выпуска должна была нахваливать Сергея.
А он ей приглянулся по-настоящему. Кузнецов был счастлив и польщен вниманием балерины и уже через пару дней гостил в подмосковном особняке Волочковой. Сергея на телешоу представили владельцем банного комплекса, но позже журналисты выяснили, что он в той бане просто наемный сотрудник. Так Кузнецов получил прозвище «банщик», которое к нему и прилипло.
Парочка отметила новогодние праздники в загородном доме Волочковой. Балерина даже разрешила Кузнецову взять с собой сына (сейчас ему 7 лет). С матерью своего единственного ребенка Кузнецов был в разводе после 20 лет брака. Когда Анастасия собралась в запланированный заранее отпуск на Мальдивы, то и банщика прихватила с собой: вилла на курорте у нее уже была арендована, пришлось только оплатить мужчине перелет. «Мы влюблены, счастливо проводим время. Совершенно не важно, кто за кого платил на Мальдивах», - говорила артистка.
Но через полтора месяца после знакомства балерина бросила банщика, у которого не было денег ни на букетик цветов, ни на такси до дома Анастасии. «Сама оплачивала все расходы, включая его сигареты и вино, - жаловалась она. - Для меня это не очень приятный момент, я не люблю нести на своих плечах мужчин, хотя неоднократно это делала.
Потом он сказал: «Настя, можешь 12 млн рублей вложить в строительство фитнес-центра? И я буду там управляющим». Представляете мой шок? Я же с ним познакомилась специально, чтобы с кем-то провести Новый год и совершить романтическое путешествие!»
Кузнецов с бывшей женой много лет назад переехал в Россию с Украины, где окончил университет (факультет психологии) и работал в фитнес-индустрии: сначала инструктором, а потом был совладельцем бизнеса. И мечтал открыть такой же с помощью Волочковой.
Ревнивый дебошир
На свадьбе Сергей обещал Анастасии носить ее на руках. А вышло так, что распустил руки. Фото: соцсети
Через 10 месяцев после расставания с балериной накануне 2023 года Сергей Кузнецов женился на Анастасии Кондрачук, с которой познакомился в соцсетях. Женщина зарабатывает экзотическим способом - гадает на картах Таро. Сергей в последнее время работал фитнес-инструктором. Молодая семья жила в квартире Кондрачук в Бауманском районе Москвы. А в мае там случилась трагедия.
В сети появились видео с камер наблюдения в день ЧП 12 мая. Сергей Кузнецов и его жена сидят на лавках у подъезда друг напротив друга. У мужчины в руках открытая бутылка вина. Вскоре он уходит домой. Когда Анастасия поднялась в квартиру, Сергей ее избил. Женщину спасали в реанимации: у нее была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, внутреннее кровотечение в голове, множественные ушибы и синяки.
Когда угроза жизни миновала, Анастасия Кондрачук рассказала свою версию произошедшего. Вспышку гнева у Сергея спровоцировала бутылка вина, которую она принесла домой, Сергею это не понравилось. Потом добавилась ревность, после чего он ударил жену несколько раз. Также женщина сообщила, что Кузнецов ее и раньше ревновал, но руки не распускал.
В суде путано рассказал, как дело было: «Жена не хотела ехать в больницу, но я сам вызвал скорую помощь. Я созванивался с доктором. Через двое суток я выпил успокоительное: меня вырубило, а когда вышел на улицу, меня задержали… Не надо рушить нашу семью, я был с ней. Я не скрывался и не собираюсь».
Сергей сообщил, что готов сотрудничать со следствием и что он любит жену. А причиной произошедшего Сергей назвал ревность к бывшему мужчине жены: «Он постоянно лез, находил ее через соцсети. И потом была ссора, мне было плохо, ходить не мог. А в этот последний день она показала переписку с ним. Я ей: «Как ты могла?» И все - дальше я не помню…»
Теперь у драчуна полно времени, чтобы проанализировать свои ошибки. Фото: канал «Россия»
Кроме того, Кузнецов заявил, что они с женой якобы помирились и она даже предложила придумать версию о неудачном падении. Подтверждений этим словам нет. Мужчину обвиняют по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По прогнозам юристов, он может получить реальный срок - по данной статье предусмотрено до 8 лет лишения свободы.
И даже если жена мужа простит, то принцип неотвратимости наказания не позволит Кузнецову полностью уйти от ответственности. Сейчас Сергей арестован на 2 месяца и находится в СИЗО.
«Он вспыльчивый и эмоциональный»
Балерина активно комментирует эту криминальную историю: «Сергей - вспыльчивый человек, эмоциональный. Но никогда не было такого, чтобы он поднимал на меня руку или агрессировал. Случалось, что повышал голос, но я его быстро гасила. Я-то человек сильный, умею включить Волочкову!» Настя говорит, что в шоке от случившегося: они общались с Сергеем, балерина недавно приглашала их с женой на свой спектакль.
Также Волочкова рассказала, что Сергей незадолго до ЧП просил ее опубликовать в соцсетях информацию о том, что он разводится, чтобы позлить жену. Очевидно, что в молодой семье было много проблем.