Наташе Королевой - 50! Как попала на сцену и расставание с Игорем Николаевым

В конце 80-х певица уже покоряла Америку! Да-да, в составе артистов детской рок-оперы «Дитя мира» Наташа колесила по гастролям за океаном. Коллегам такое могло только сниться.

Именно в США 16-летняя Наташа узнала, что ее маме позвонила знакомая из Евпатории и сообщила, что композитор и тогда уже известный певец Игорь Николаев прослушивает артисток. Девушка загорелась идеей и уговорила маму отправиться в Москву.

Что было дальше - знают почти все: «Дельфин и русалка», «Желтые тюльпаны», свадьба и куча хитов. Только мало кто знает, что этого всего могло и не быть. Скромная артистка не очень понравилась Николаеву: она получила отказ. Тогда за дело взялась боевитая мама Наташи - принесла на концерт в «Лужники» Игорю бутербродов. Он растаял и взял девушку на гастроли в Таллин.