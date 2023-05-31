Наташе Королевой - 50! Как попала на сцену и расставание с Игорем Николаевым

Наташу Королеву можно назвать южным подсолнухом - яркая, цветущая и будто отражающая солнце певица, которая всегда излучает радость. Почти 30 лет артистка радует публику позитивными хитами: «Маленькая страна», «Дельфин и русалка», «Желтые тюльпаны», «Подсолнухи»... А 31 мая Наташа празднует 50-й день рождения, с чем «Телепрограмма» артистку и поздравляет, вспоминая славный путь певицы.
Наташа Королева в детстве. Фото: соцсети
Наташа вышла на сцену первый раз в три года. В семь лет Наташа Порывай пошла в музыкальную школу. А в подростковом возрасте уже выигрывала музыкальные фестивали. Весной 1987 года девочка выступила на Центральном телевидении, спев песню в передаче «Шире круг».
Наташа Королева в юности. Фото: личный архив
В конце 80-х певица уже покоряла Америку! Да-да, в составе артистов детской рок-оперы «Дитя мира» Наташа колесила по гастролям за океаном. Коллегам такое могло только сниться.
Именно в США 16-летняя Наташа узнала, что ее маме позвонила знакомая из Евпатории и сообщила, что композитор и тогда уже известный певец Игорь Николаев прослушивает артисток. Девушка загорелась идеей и уговорила маму отправиться в Москву.
Что было дальше - знают почти все: «Дельфин и русалка», «Желтые тюльпаны», свадьба и куча хитов. Только мало кто знает, что этого всего могло и не быть. Скромная артистка не очень понравилась Николаеву: она получила отказ. Тогда за дело взялась боевитая мама Наташи - принесла на концерт в «Лужники» Игорю бутербродов. Он растаял и взял девушку на гастроли в Таллин.
Наташа Королева и Игорь Николаев. Фото: соцсети
Тогда Николаеву завидовал каждый мужчина страны. В 90-е Наташа была настоящей бомбой. Пышные формы, бронебойная энергетика - и никаких пластических операций. Все свое, родное, натуральное. Артистка регулярно выходила на обложках глянцевых журналов с откровенными фотосессиями.
Игорь добавил к эффектному образу кучу хитов - и Королева буквально не вылезала из гастрольных туров в диапазоне от Европы до США. Увы, как и в шлягере, дельфин и русалка оказались не парой. Не сумев завести детей, они расстались.
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Наташа Королева и Тарзан. Фото: соцсети
Еще в 2000-х (когда брак с Николаевым неумолимо затухал) Наташа встретила отставного офицера ракетных войск, стриптизера Сергея Глушко, выступавшего под псевдонимом Тарзан. Это был случай, когда сексапильность партнера сыграла «злую шутку» уже с ней.
Певица не смогла противостоять харизме Сергея, быстро забеременела, в 2002 году родила сына Архипа, а через год пара официально оформила отношения. С тех пор и живут душа в душу, как на этом фото.
Наташа Королева с сыном Архипом. Фото: Первый канал
Сын Архип, названный в честь деда - ветерана ВОВ, уже подрос. Парню в этом году исполнился 21 год. Наташа всячески поощряет стремление сына стать музыкантом (под псевдонимом Grek) пела с ним дуэтом в шоу «Две звезды», берет с собой на концерты и даже записала кавер-версию «Дельфина и русалки» на японском языке.
С днем рождения, наша заслуженная русалка!