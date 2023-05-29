Мечтал стать космонавтом, служит алтарником: каким был путь звезды «Бумера» Андрея Мерзликина к славе и Богу

В детстве Андрей мечтал стать космонавтом и всерьез занимался физическим самосовершенствованием, чтобы справиться со всеми испытаниями перед полетом во Вселенную. Когда подошло время обучаться профессии, он поступил в Калининградский механический техникум, который сегодня носит название колледжа космического машиностроения и технологии.

Диплом радиотехника получил в 1992 году и отправился учиться в Московский технологический институт (теперь это Российский государственный университет туризма и сервиса).

Нынешние рост 181 см и вес 83 кг позволили бы Мерзликину бороздить просторы вселенной, если бы он не передумал. В технологическом институте он быстро понял, что по специальности работать не пойдет. Его увлекла театральная сфера, параллельно он поступил во ВГИК на актерский факультет в мастерскую Евгения Киндинова и с головой погрузился в новый для себя мир.