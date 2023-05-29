Мечтал стать космонавтом, служит алтарником: каким был путь звезды «Бумера» Андрея Мерзликина к славе и Богу

Актер Андрей Мерзликин известен сегодня не только как звезда фильма «Бумер». В его копилке - более сотни ярких ролей. Он - примерный семьянин и отец четверых детей, а также глубоко верующий человек. Каким был путь звезды к славе и Богу, читайте в нашем материале.
Мечты о космосе
Андрей Ильич Мерзликин родился в подмосковном Калининграде, сейчас носящем именование город Королев. На свет он появился 24 марта 1973 года в семье водителя Ильи Федоровича Мерзликина и бухгалтера Нины Павловны. Через несколько лет у Андрея появилась сестра Елена.
Маленький Андрей Мерзликин с сестрой Еленой. Фото: соцсети
В детстве Андрей мечтал стать космонавтом и всерьез занимался физическим самосовершенствованием, чтобы справиться со всеми испытаниями перед полетом во Вселенную. Когда подошло время обучаться профессии, он поступил в Калининградский механический техникум, который сегодня носит название колледжа космического машиностроения и технологии.
Диплом радиотехника получил в 1992 году и отправился учиться в Московский технологический институт (теперь это Российский государственный университет туризма и сервиса).
Нынешние рост 181 см и вес 83 кг позволили бы Мерзликину бороздить просторы вселенной, если бы он не передумал. В технологическом институте он быстро понял, что по специальности работать не пойдет. Его увлекла театральная сфера, параллельно он поступил во ВГИК на актерский факультет в мастерскую Евгения Киндинова и с головой погрузился в новый для себя мир.
Андрей Мерзликин (справа) во время учебы во ВГИКе, 1998 год. Фото: соцсети
Совет от Машкова
Правда, примерным студентом Мерзликин не стал, его даже отчислили за конфликт. Настойчивый и целеустремленный юноша вернулся на курс, но уже платно. Это ему посоветовал сделать Владимир Машков, которого отчисленный студент случайно встретил на крыльце кинотеатра «Пушкинский». Он набрался смелости и попросил Машкова пройти вместе с ним в кинозал, где была премьера фильма «Вор» с участием знаменитости.
Машков к удивлению Мерзликина не отказал, они паже успели пообщаться по пути. Звездный покровитель спросил у студента, где тот учится, а Андрей признался, что отчислен. И Машков порекомендовал восстановиться, пусть и платно. И даже дал автограф, в студенческом билете. Позднее, когда Мерзликин сам стал звездой, он снимался с Машковым в криминальном боевике «Охота на пиранью» и напомнил ему про ту самую встречу-знакомство.
Андрей Мерзликин (внизу). Фото: соцсети
Мерзликин восстановился в вузе на платной основе. Для того, чтобы оплатить учебу, он стал ходить на кастинги в поисках какой-нибудь работы, влезал в долги. И все-таки получил диплом актера в 1999 году.
Сцена
Окончив ВГИК, Мерзликин был принят в театр Армена Джигарханяна, которому посвятил 10 лет. Его ввели в состав спектаклей «Ревизор», «Пороховая бочка», «Безумный день, или женитьба Фигаро», «Она в отсутствие любви и смерти», «Театр-убийца», правда, на вторых ролях.
Театральное мастерство Мерзликин также оттачивал в международном проекте Ивана Поповски «Отель «Европа», с которым в 2000 году объездил множество европейских фестивалей. европейских сцен.
Андрей Мерзликин в спектакле "Калина красная". Фото: соцсети
В настоящее время, помимо кино, Мерзликин играет в спектакле «Калина красная» театра «Русская песня» Надежды Бабкиной, а также задействован в нескольких антрепризах.
Кинокарьера
Дебютными в кинокарьере Мерзликина стали съемка в короткометражках. За работу в ленте «Как я провела лето» Натальи Погоничевой в 1999 году он получил награду за лучшую мужскую роль на Международном студенческом фестивале ВГИК. На гонорар от съемок в картине «Любить по-русски 3» Мерзликин смог расплатиться по долгам, на деньги от которых учился в театральном.
Андрей Мерзликин в фильме "Как я провела лето". Кадр из фильма
Затем были эпизодические роли в лентах «Лицо французской национальности», «Старые клячи», «Дальнобойщики», «Невеста по почте». И, наконец, удача улыбнулась ему – первая главная роль и сразу успех принесла ему криминальная драма «Бумер».
Андрей Мерзликин (справа) в фильме "Бумер". Кадр из фильма
В фильме Петра Буслова в 2003 году Мерзликин исполнил роль Димона Ошпаренного из четверки друзей, погрязших в разборках преступного мира. Андрей и его коллеги по фильму Владимир Вдовиченков, Сергей Горобченко, Максим Коновалов буквально проснулись знаменитыми – фильм произвел настоящий фурор, имел огромный успех и стал неким символом ушедшей эпохи 90-х. Мерзликин стал настоящей кинозвездой. В 2006 году он вновь у Петра Буслова в продолжении «Бумера».
Андрей Мерзликин (справа) в фильме "Русская игра". Кадр из фильма
Следующая роль Мерзликина тоже была главной. В мини-сериале «Вокзал» актер снимался с Татьяной Арнтгольц и Андреем Краско. В 2007 году трагикомедия Павла Чухрая «Русская игра» с участием Мерзликина в роли шулера Кругеля получила «Золотую ладью» - главный приз Фестиваля российского кино «Окно в Европу».
Поработал Мерзликин и с Алексеем Балабановым. Ему в криминальной комедии «Жмурки» досталась роль телохранителя. Он появлялся в кадре с Никитой Михалковым, Сергеем Маковецким, Виктором Сухоруковым.
Андрей Мерзликин в фильме "Однажды". Кадр из фильма
Михалков приметил мастерство Мерзликина и позже позвал его на роль танкиста в «Утомленные солнцем-2: Предстояние» в 2010 году, а также в продолжение «Утомленные солнцем 2: Цитадель» в 2011-м.
А до этого снялся в множестве интересных проектов: «Брестская крепость», «Охота на пиранью», «Обратный отсчет», «Чкалов», «Рассмешить Бога», «Однажды», «Май», поработал с Федором Бондарчуком на проекте «Обитаемый остров».
Андрей Мерзликин в фильме "Абсурд". Кадр из фильма
С 2014 по 2016 годы Мерзликин играл главного тренера хоккейной команды «Ледяные короли» в сериале «Молодежка» на СТС. Также за эти годы он снялся в десятках картин – популярность Мерзликина с годами не угасла.
«Волчье сердце» (2014), «Ленинград 46» (2015), «Пьяна фирма» (2016), «Трасса смерти» (2017), «Хождение по мукам» (2017), «Сын» (2017), «Последнее испытание» (2018), «Черновик» (2018), «Годунов» (2018), «Последний министр» (2020) – до пандемии коронавируса в год у Мерзликина могло быть по восемь проектов.
Андрей Мерзликин на съемках сериала "Территория 2". Фото: соцсети
В 2020 году на экраны вышел мистический сериал «Территория» с участием Мерзликина. Основанный на уральском фольклоре проект полюбился телезрителям, и в начале 2023 года состоялась премьера второго сезона.
Путь к Богу
Мерзликин – верующий человек. Но таким он был не всегда. Переломный момент произошел в жизни актера в 2004 году, когда он после очередной вечеринки с друзьями на автомобиле слетел в обледенелую Москва-реку, машина пошла под воду, и актер лишь чудом не погиб. Тогда он обратился к Богу, обрел своего духовника и изменил отношение к жизни. В свободное время он служит алтарником в одном из подмосковных храмов.
Андрей Мерзликин в церкви. Фото: соцсети
Многодетный отец
Счастье в личной жизни Мерзликин обрел в союзе с психологом Анной Осокиной. Познакомились они случайно, в компании общих знакомых на День Победы. Актер праздновал с друзьями, один из них попросил жену приехать, так как за руль садиться после выпивки не мог. Супруга приехала с подругой Анной Осокиной, познакомила ее с присутствующими. И Андрей влюбился.
Андрей Мерзликин. Фото: соцсети
Правда, роман закрутился у них только через год. Они снова встретились по праздничному поводу – отмечали Масленицу. И уже не расставались. Свадьбу сыграли в 2006 году, обвенчались. Вскоре родился первенец Федор.
Андрей Мерзликин с женой и детьми. Фото: соцсети
В 2008 году в семье произошло пополнение – родилась дочка Серафима. В 2010 году Мерзликин стал многодетным отцом, когда аист принес еще одну дочку, назвали Евдокией. А в 2016 году поклонники узнали из программы «Пока все дома», что у Мерзликиных родился еще сынок, которого нарекли Макарием.
Карьера сегодня
В 2022 году на экраны – большие, малые и онлайн – вышло сразу десять проектов с участием Мерзликина. Это сериалы «Абсурд», «И снова здравствуйте!», «Триггер 2», «Художник», драма «Первый Оскар», триллер «Ночной режим», биографическая лента про Сергея Есенина «Декабрь «и многие другие.
Андрей Мерзликин в сериале "И снова здравствуйте!". Кадр из сериала
В 2023 году, помимо продолжения «Территории», поклонники уже увидели любимого актера в фильме «Библиотекарь» и сериале «Последнее дело Черкасова».