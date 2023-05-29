Секреты рокового красавца Даниила Страхова: почему звезда «Бедной Насти» и «Знахаря» не любит рассказывать о личной жизни

Даниил Страхов родился 2 марта 1976 года в Москве. Его отец, филолог и лингвист, всегда трепетно относился к русской истории и дворянству. Имя сыну он дал в честь князя Даниила Галицкого. Мама будущего актера работала психотерапевтом. Кроме Даниила, в семье росла его сестра Лиза. Никаких проблем с мальчиком не было: он легко и с удовольствием учился, особое внимание уделяя математике и литературе.

И в подростковом возрасте Даниил не отличался бунтарскими наклонностями. Даже развод родителей – ему тогда было 13 лет – прошел довольно спокойно, не нанеся подростку травмы. В то время он начал увлекаться театром, и, получив аттестат, поступил в Школу-студию МХАТ, - из которой вскоре перевелся в Щукинское училище.

Театральные успехи молодого актера Даниила Страхова

