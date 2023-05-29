Секреты рокового красавца Даниила Страхова: почему звезда «Бедной Насти» и «Знахаря» не любит рассказывать о личной жизни

Внешность Даниила Страхова порождает множество слухов и пересудов: восторженные поклонницы считают, что такой красивый мужчина – обязательно ветреный и неверный. Кроме того, актер недолюбливает соцсети и не откровенничает с журналистами, что вызывает еще больше домыслов.
Беспроблемный подросток
Даниил Страхов в детстве. Фото: соцсети
Даниил Страхов родился 2 марта 1976 года в Москве. Его отец, филолог и лингвист, всегда трепетно относился к русской истории и дворянству. Имя сыну он дал в честь князя Даниила Галицкого. Мама будущего актера работала психотерапевтом. Кроме Даниила, в семье росла его сестра Лиза. Никаких проблем с мальчиком не было: он легко и с удовольствием учился, особое внимание уделяя математике и литературе.
И в подростковом возрасте Даниил не отличался бунтарскими наклонностями. Даже развод родителей – ему тогда было 13 лет – прошел довольно спокойно, не нанеся подростку травмы. В то время он начал увлекаться театром, и, получив аттестат, поступил в Школу-студию МХАТ, - из которой вскоре перевелся в Щукинское училище.
Театральные успехи молодого актера Даниила Страхова
Даниил Страхов в театре. Фото: Global Look Press
В 1997 году, став дипломированным актером, Страхов был принят в труппу театра имени Гоголя. Первая же его крупная роль – в спектакле «Петербург» - заставила заговорить всех о новой звезде. Талант Страхова оказался несомненным, вскоре он получил премию фестиваля «Московские дебюты».
Успехи на сцене продолжились и спустя два года, когда он перешел в другой театр – имени Моссовета, и сыграл там в постановках «Двенадцатая ночь» и «Венецианский купец». Молодому актеру с одинаковым успехом удавались самые разные роли – и маньяка Чикатило, и красавца Дориана Грея, и императора Калигулы… Но по-настоящему знаменитым он стал благодаря работам в фильмах и сериалах.
Блестящий барон Корф в «Бедной Насте»
Даниил Страхов в сериале "Бригада". Фото: кадр из сериала
Еще студентом Страхов порой появлялся на экранах в эпизодических ролях. Потом были более заметные работы – хотя тоже второстепенные: в фильме «Северное сияние», сериале «Бригада» (там он сыграл музыканта, который упорно ухаживал за Ольгой), мелодраме «Всегда говори «всегда»…
Даниил Страхов в сериале "Бедная Настя". Фото: кадр из сериала
Но самая звездная роль, надолго ставшая его визитной карточкой, - работа в сериале «Бедная Настя». Красивый, яркий, фактурный барон Корф в исполнении Страхова сразу покорил сердца зрительниц, и Даниил проснулся звездой. Поговаривали о его романе с Еленой Кориковой – уж очень правдоподобно они играли любовь и страсть.
Штирлиц, лейтенант Панкратов, нейрохирург Андреев – разноплановый талант
Даниил Страхов в сериале "Грозовые ворота". Фото: кадр из сериала
С тех пор Даниил Страхов получал только большие роли. И критики, и зрители высоко оценили его работу в сериале «Дети Арбата», потом последовали «Грозовые ворота», «Мы из будущего», «Исаев»… За роль лейтенанта Панкратова в «Грозовых воротах» актер получил медаль «За укрепление боевого содружества», а за «Исаева», где он сыграл молодого Штирлица, - премию ФСБ.
Даниил Страхов в сериале "Исаев". Фото: кадр из сериала
Талант актера был отмечен и другими наградами: Гран-при кинофорума «Вместе», например, ему вручили за работу в сериале «Апофегей». Он играл благородных рыцарей и бесчестных авантюристов, романтических любовников и жестоких преследователей…
Сейчас фильмография Даниила насчитывает уже несколько десятков работ. Среди самых заметных – роль талантливого нейрохирурга в сериале «Знахарь», который стал одним из самых ярких проектов 2018 года. А спустя год ради съемок в одном фильме с Даниилом – «Две сестры» - прервала свою 10-летнюю паузу в кино известная актриса Наталья Андрейченко.
«Деньги нужны для того, чтобы о них не думать»
Даниил Страхов с женой Марией Леоновой. Фото: соцсети
В молодости Страхов с женой жили, по его собственному признанию, на 800 рублей в месяц – из-за этого и пышную свадьбу устраивать не стали: было не на что. После выхода «Бедной Насти» все изменилось: Даниил Страхов стал одним из самых высокооплачиваемых российских актеров. В одном из интервью актер, отвечая на вопрос – считает ли он себя успешным? – заметил:
«В какой-то мере. Но далеко не всегда могу позволить себе выбирать роль по душе. А заработок – вещь необходимая… Деньги нужны для того, чтобы о них не думать. Чтобы в этом достаточно незащищенном мире быть хоть в чем-то уверенным».
Брак с Марией Леоновой: поженились в джинсах
Даниил Страхов и Мария Леонова. Фото: Global Look Press
Как только на экран вышли первые серии «Бедной Насти», Даниила Страхова начали называть новым секс-символом. У высокого стройного актера (82 кг при росте 186 см) появилось множество поклонниц. Но девушкам ничего не «светило»: Страхов к тому времени был счастливо женат на Марии Леоновой, с которой познакомился еще студентом Щукинского училища.
Правда, поначалу гордая девушка не обращала на него внимания – у нее был роман с другим мужчиной. Но через некоторое время, когда оба уже работали в театре имени Гоголя, Мария ощутила, что ее тоже тянет к Даниилу, и вскоре взаимные чувства сделались настолько сильными, что они уже не могли жить друг без друга.
В 2000 году влюбленные стали мужем и женой, причем не стали устраивать громких торжеств – у них банально не было на это денег. Расписались в джинсах, и это нисколько не помешало их семейному счастью.
Слухи о романе с Еленой Кориковой
После «Бедной Насти», правда, супругам пришлось выдержать непростые времена – из-за упорных слухов о романе Страхова и Кориковой. Но они преодолели все трудности, и вскоре вновь стали появляться на публике вместе, не сводя друг с друга влюбленных глаз. Даниил и Мария говорили в интервью о своем желании стать родителями, но пока детей у них нет.
Новые роли и любимый загородный дом
Даниил Страхов в сериале "Неопалимая купина". Фото: кадр из сериала
Среди недавних заметных киноработ Даниила Страхова – роль офицера в сериале «Неопалимая купина», где его партнершей стала Клавдия Коршунова. Кроме того, он снялся в проектах «Сашкина удача», «Капкан для монстров», «Курорт цвета хаки». Потом Страхов вновь появился в образе нейрохирурга Андреева в новом сезоне «Знахаря», снялся актер и в фильме «Аманат», и еще в нескольких сериалах.
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Продолжает он играть и в театре – в спектаклях «Макбет», «Ревизор», «Онегин», а вместе с Сергеем Чонишвили принял участие в музыкальном концерте «Магия музыки, магия слова». Интересно, что Даниил Страхов и Мария Леонова некоторое время назад купили загородный дом и часто проводят там время вдвоем, вдали от шума и суеты столицы. А вот соцсети актер не любит – он считает, что, переходя в интернет-пространство, люди теряют свою индивидуальность в погоне за пиаром.