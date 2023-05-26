«Честный развод» Александра Робака: как звезда «Эпидемии» нашел семейное счастье со второй попытки и стал многодетным отцом

Даже второстепенные персонажи в исполнении Александра Робака запоминаются надолго – порой больше главных героев. В его фильмографии – больше сотни ролей, и он одинаково убедителен в любом образе – бандита и таксиста, военного и олигарха, рабочего и чиновника.
Первая зарплата – в 8 лет
Александр Робак в молодости. Фото: кадр из фильма "День полнолуния", 1998 г.
Александр Робак родился 28 декабря 1973 года в Челябинской области, в небольшом городе Златоусте, в семье инженера и учительницы. Судя по фамилии, среди предков актера были украинцы и поляки. В характере мальчика боролись творческие наклонности и желание похулиганить – он рано научился играть на гитаре, принимал участие в школьных спектаклях.
А вот за хулиганство пришлось «ответить»: мама наказала его, устроив дворником в ЖЭК, чтобы Саша узнал цену деньгам и на себе испытал, каково это – вставать затемно и работать физически. Ему тогда было всего 8 лет. Мальчик расчищал снег в то время, когда его сверстники спали или играли в футбол. На заработанные 5 рублей он купил подарок для мамы.
Окончив школу, Александр поступил в Ярославский театральный институт – попытка поступления в столичные вузы провалилась. Но талантливого парня заметили, и после получения диплома Робака пригласили в Москву, в академический театр имени Маяковского. На сцене этого театра он играл на протяжении 4 лет, а потом сосредоточился на кино.
Бандит и полицейский
Александр Робак в сериале "Участок". Фото: кадр из сериала
Робаку было 25, когда он впервые появился на экране – в фильме «День полнолуния» Карена Шахназарова ему досталась небольшая роль. Его своеобразная внешность (95 кг при росте 186 см) позволяла убедительно воплощать образы сильных, немногословных, уверенных в себе персонажей – полицейских, бандитов, военных. Даже в небольших ролях он запоминался зрителям – «Граница. Таежный роман», «Мусорщик», «Гражданин начальник», «Марш Турецкого»…
Александр Робак в сериале "Честный развод". Фото: кадр из сериала
Потом актера увидели в сериале «Участок» - эти съемки значили для него очень много, и сам Робак называет участие в сериале своим успехом. Для съемок сериала «Остров ненужных людей» актеру, игравшему депутата, попавшего на необитаемый остров, пришлось уехать в Таиланд.
Фильмы и сериалы с его участием следовали один за другим: «Линия Марты», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», «Сладкая жизнь, «Подводник», «Географ глобус пропил»…
Особое отношение у Робака к фильму «Живой», в котором он снялся вместе с Андреем Чадовым и Владимиром Епифанцевым. Большой резонанс вызвал комедийный сериал с его участием «Домашний арест».
Всего же в фильмографии Робака – больше сотни ролей. Среди самых ярких проектов можно отметить постапокалиптический сериал «Эпидемия», комедию «Жуки», драму «Шторм», проекты «Война семей», «Инсомния» и другие.
Продюсер
Александр Робак и Максим Лагашкин в сериале "Жуки". Фото: кадр из сериала
Со временем Александр Робак почувствовал, что рамки актерской професси ему тесны – он способен на большее. В 2000 году Робак и актер Максим Лагашкин создали кинокомпанию «Синемафор», и Робак выступил продюсером комедийного сериала «Общага». За ним последовали еще 12 проектов, среди которых сериалы «Хиромант», «Русское», «Котовский».
Как Александр Робак зарабатывает на жизнь
Александр Робак не афиширует свои доходы. У него на этот счет есть собственное мнение:
«Любой уважающий себя актер хочет работать в проектах, которые ему прежде всего интересны, финансовая составляющая лишь дополняет интерес. Но это профессия, с помощью которой я зарабатываю на жизнь себе и своей семье. Так что в совокупности все рассматриваешь — и выбираешь», - объяснял он в интервью.
Счастье со второй попытки
Александр Робак с женой Ольгой. Фото: Global Look Press
В одном Александр Робак похож на многих своих героев – он ничего не скрывает, в его личной жизни нет особых секретов. Известно, что он женат на дизайнере одежды по имени Ольга, которая нередко создает модели специально для мужа.
Прежде она работала медиком, но ради того, чтобы проводить больше времени с мужем и детьми, ушла с работы. В семье двое сыновей – Платон и Степан.
Александр Робак с женой и сыном. Фото: соцсети
Прежде чем жениться на Ольге, Робак состоял в браке с однокурсницей Натальей Трубицыной, в 1994 году у них родился сын Арсений. Сейчас он окончил ГИТИС и стал актером. 19-летний Платон тоже пробовал себя в этой профессии, но дальше нескольких появлений на экране дело не пошло. Пока Платона больше интересует кулинария, он даже принял участие в популярном шоу «Мастер Шеф» на канале СТС.
С Максимом Лагашкиным дружат семьями
Александр Робак и Максим Лагашкин. Фото: соцсети
Александр и Ольга Робаки дружат с семьей Максима Лагашкина. У них сложился определенный график отпусков: зимой они вот уже много лет уезжают кататься на лыжах, а с приходом слякотной осени спешат в теплые страны. Робак очень любит отдыхать в кругу близких, и ему постоянно кажется, что он проводит с семьей слишком мало времени.
«За пределами семьи вообще не живу. Я наслаждаюсь временем, которое провожу с родными, это действительно так. Если есть возможность, то мы уезжаем в любое путешествие. Любим уединиться и побыть вместе. Мое главное достижение в жизни — дети», - признавался актер.
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Новые проекты
Александр Робак со старшим сыном Арсением. Фото: соцсети
Рабочий график Александра Робака очень напряженный – каждый год выходит несколько проектов с его участием. Большой популярностью у зрителей пользовался сериал «Честный развод», в котором он снимался вместе с Агатой Муцениеце, так что в 2022 году вышел второй сезон. В военной драме «Однажды в пустыне» ему досталась роль капитана инженерных войск. Интересно, что Робак не служил в армии, так что главная роль далась ему нелегко: приходилось выдерживать огромные нагрузки, бегать с полной выкладкой по раскаленному песку…
Александр Робак в сериале "Эпидемия". Фото: кадр из сериала
В 2023 году выходит четыре проекта, в которых снимался Александр Робак: «Третий в постели», «Мы здесь, чтобы вам помочь», «Снегирь», «1993». Актер по-прежнему не таится от своих поклонников: на своей страничке в соцсети выкладывает фото и со съемок, и с семьей и друзьями – делится эмоциями с отдыха, событиями в жизни, радостями и сложностями.