«Честный развод» Александра Робака: как звезда «Эпидемии» нашел семейное счастье со второй попытки и стал многодетным отцом

Александр Робак родился 28 декабря 1973 года в Челябинской области, в небольшом городе Златоусте, в семье инженера и учительницы. Судя по фамилии, среди предков актера были украинцы и поляки. В характере мальчика боролись творческие наклонности и желание похулиганить – он рано научился играть на гитаре, принимал участие в школьных спектаклях.

А вот за хулиганство пришлось «ответить»: мама наказала его, устроив дворником в ЖЭК, чтобы Саша узнал цену деньгам и на себе испытал, каково это – вставать затемно и работать физически. Ему тогда было всего 8 лет. Мальчик расчищал снег в то время, когда его сверстники спали или играли в футбол. На заработанные 5 рублей он купил подарок для мамы.

Окончив школу, Александр поступил в Ярославский театральный институт – попытка поступления в столичные вузы провалилась. Но талантливого парня заметили, и после получения диплома Робака пригласили в Москву, в академический театр имени Маяковского. На сцене этого театра он играл на протяжении 4 лет, а потом сосредоточился на кино.

Бандит и полицейский

