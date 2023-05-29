Журналистка, балерина, биолог: кем стали Алиса, Красная Шапочка, Мальвина и другие девочки из любимых фильмов детства

Мальчишки в них влюблялись, а девочки завидовали и мечтали быть похожими на Мальвину, Алису и Машу Старцеву. Судьбы этих маленьких актрис сложились по-разному: для некоторых звездная роль детства так и осталась главной в жизни.
Яна Поплавская – «Про Красную Шапочку»
Яна Поплавская. Фото: кадр из фильма "Про Красную Шапочку"
Яне было 11 лет, когда она примерила на себя образ Красной Шапочки. Но не той, которую мы все помним из адаптированных детских сказок, а другой – дерзкой, смелой, сердечной и находчивой. На съемочной площадке девочка очаровала всех взрослых, подружилась с Роланом Быковым, при этом вела себя вольно – болтала и смеялась, порой даже слегка хулиганила.
Яна Поплавская сейчас. Фото: Global Look Press
Позднее Яна Поплавская снималась и в других фильмах, однако настоящим призванием для нее стала журналистика. Кроме того, актриса серьезно занимается благотворительностью.
Татьяна Проценко – Мальвина из «Приключений Буратино»
Таня Проценко в роли Мальвины. Фото: кадр из фильма "Приключения Буратино"
Милая кукла, сбежавшая от злого Карабаса-Барабаса, «девочка с голубыми волосами», в которую безнадежно влюблен Пьеро… Кто из маленьких зрительниц не мечтал оказаться на ее месте? Чтобы вот так слушать серенаду, принимать обожание и поклонение, вертеть мальчишками, как захочется!
Шестилетняя Таня ехала вместе с мамой в поезде, там же оказалась ассистентка режиссера Леонида Нечаева. Живая, общительная девочка тут же принялась петь и танцевать перед пассажирами. И покорила сердце ассистентки: она пригласила Таню на пробы. Так дошкольница стала звездой.
«Я очень любила сказку «Золотой ключик, или Приключения Буратино», мне не раз читали ее родители. И когда меня взяли в фильм, я больше всего обрадовалась тому, что буду сниматься с собакой. Ведь в книге Артемон — пудель, и я предвкушала, что он будет черненьким, умненьким, и мы будем вместе играть. Но режиссер почему-то выбрал на эту роль мальчика. Я так расстроилась! Это было первое большое разочарование в жизни», - вспоминала позднее Татьяна.
Взрослая Татьяна Проценко. Фото: Global Look Press
Актрисой она не стала, хотя могла сняться и в роли Красной Шапочки, - но упала с велосипеда, получила серьезную травму, и врачи запретили любые нагрузки. Татьяна Проценко работала редактором на телестудии, вышла замуж, родила двоих детей… А в 2021 году ее не стало. Причина – онкологическое заболевание. Татьяне Проценко было 53 года.
Наталья Гусева – Алиса из фильма «Гостья из будущего»
Наташа Гусева в роли Алисы. Фото: кадр из фильма "Гостья из будущего"
Наташа Гусева, сыграв девочку из будущего, на долгое время получила негласный титул «главной девочки Советского Союза». Позднее она снялась еще в нескольких фильмах, и многие считали – она посвятит свою жизнь кино. Но дело в том, что Наташа никогда не мечтала о славе. Ей по душе было совсем другое дело – биология. И она стала ученым. Разумеется, после выхода «Гостьи из будущего» у Наташи образовалось множество поклонников – от них не было отбоя! Один из них оказался настолько упорным, что стал ее мужем.
Взрослая Наталья Гусева. Фото: соцсети Сергея Кузнецова
В браке с Денисом Мурашкевичем она родила дочь Алесю, но вскоре рассталась с Денисом. Некоторое время Наталья Евгеньевна растила дочку самостоятельно. А в 2013-м поклонники узнали, что она снова вышла замуж. На этот раз ее избранником стал дизайнер Сергей Амбиндер, у них родилась дочь Софья. Софье сейчас 10 лет, а Алесе – 26, она стала режиссером.
Инга Ильм – Маша из «Приключений Петрова и Васечкина»
Инга Ильм в роли Маши Старцевой. Фото: кадр из фильма "Приключения Петрова и Васечкина"
Пионерка Маша, за сердце которой боролись Петров и Васечкин, добилась в жизни по-настоящему больших успехов. Инга Ильм, как выяснилось, обладала не только яркой привлекательной внешностью, но и мощным интеллектом. Она стала актрисой, много снималась в кино и играла в театре.
Взрослая Инга Ильм с мужем. Фото: соцсети
Однажды она вызвала волну негатива из-за съемок в откровенной фотосессии для «Плейбоя». А потом удивила всех, получив ученую степень по истории искусств. Инге Ильм уже за 50. В первый раз она вышла замуж за писателя из Ирландии, у них родился сын, но семья распалась. Вторым мужем актрисы стал художник Игорь Северцев. Инга любит путешествия и ведет о них блог, а еще – пишет статьи об архитектуре для научных журналов. Она издала несколько книг, а вот в кино давно уже не снимается – ей это неинтересно.
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Анна Плисецкая – Джейн из «Мэри Поппинс, до свидания!»
Анна Плисецкая в роли Джейн. Фото: кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания!"
В музыкальном фильме про Мэри Поппинс Аня сыграла Джейн Бэнкс – одну из воспитанниц строгой няни. Громкая фамилия маленькой актрисы – не совпадение: она была племянницей легендарной Майи Плисецкой. Конечно, она не могла стать никем другим, - только балериной!
Анна Плисецкая и Майя Плисецкая. Фото: соцсети
Анна окончила Академию балета имени Вагановой в Петербурге и много лет выступала на сцене Мариинского театра. Что же касается личной жизни – 51-летняя артистка никогда о ней не рассказывает: считает, что посторонним нет места в ее спальне.