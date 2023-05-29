Журналистка, балерина, биолог: кем стали Алиса, Красная Шапочка, Мальвина и другие девочки из любимых фильмов детства

Милая кукла, сбежавшая от злого Карабаса-Барабаса, «девочка с голубыми волосами», в которую безнадежно влюблен Пьеро… Кто из маленьких зрительниц не мечтал оказаться на ее месте? Чтобы вот так слушать серенаду, принимать обожание и поклонение, вертеть мальчишками, как захочется!

Шестилетняя Таня ехала вместе с мамой в поезде, там же оказалась ассистентка режиссера Леонида Нечаева. Живая, общительная девочка тут же принялась петь и танцевать перед пассажирами. И покорила сердце ассистентки: она пригласила Таню на пробы. Так дошкольница стала звездой.