Скандал с алиментами, разочарование в кино, депрессия из-за развода: что стало с актерами сериала «Кадетство»

Фото: кадр из сериала «Кадетство»

26 мая свой день рождения отмечает Артур Сопельник – один из актеров, прославившихся после сериала «Кадетство». Премьера проекта состоялась в 2006 году. Тeleprogramma.pro расскажет, как живут актеры сегодня, спустя 17 лет.

Мальчишки, сыгравшие воспитанников суворовского училища, быстро стали кумирами юных зрительниц. Многим интересно, как сложились судьбы актеров, исполнивших роли Максима Макарова, Степана Перепечко, Ильи Синицына и других кадетов.

Александр Головин – Максим Макаров
 

Александр Головин. Фото: кадр из сериала «Кадетство»

Головин начал свою творческую биографию в 12 лет: живого непосредственного подростка снимали в киножурнале «Ералаш» и музыкальных клипах, а также в художественных фильмах.

В нашумевшем фильме «Сволочи» он исполнил одну из главных ролей, принесшую ему престижную награду. Но визитной карточкой и настоящим прорывом для юного актера стала роль кадета Макарова, влюбленного в красивую преподавательницу. 

Александр Головин сейчас. Фото: соцсети

После «Кадетства» 17-летний Александр стал звездой и снимался в многих проектах. Но поклонницы были разочарованы, когда в 2019 году разгорелся скандал с участием Головина: он отказывался признавать дочь, которую годом раньше родила Светлана Белогурова. Несмотря на это, экспертиза ДНК установила: Головин – ее родной отец, и ему пришлось платить установленные судом алименты. Сейчас Александру – 34 года.

Борис Корчевников – Илья Синицын
 

Борис Корчевников. Фото: кадр из сериала «Кадетство»

На момент съемок в «Кадетстве» Корчевникову было 24 года, однако выглядел он старшеклассником и ничуть не выбивался из ансамбля исполнителей ролей суворовцев.

Его герой был самым положительным в сериале, и многие девушки вздыхали по мужественному благородному актеру и мечтали вновь увидеть его на экране. 

Борис Корчевников сейчас. Фото: соцсети

Однако Борис, несмотря на славу, которую ему принесло «Кадетство», выбрал работу ведущего. Он окончил факультет журналистики, вел детскую программу «Там-там новости», «Прямой эфир».

И вот уже несколько лет Борис – бессменный ведущий популярной программы «Судьба человека», гости которой – известные актеры, музыканты и другие звезды – откровенно рассказывают о своей жизни. С 2017 году Корчевников – генеральный директор православного телеканала «Спас». Снялся он и в еще нескольких фильмах и сериалах.

Артур Сопельник - Александр Трофимов 
 

Артур Сопельник. Фото: кадр из сериала «Кадетство»

На момент съемок сериала ему было всего 15 лет. Артур после «Кадетства» стал очень востребованным актером: его можно было увидеть в популярных сериалах «Ранетки» и «Кремлевские курсанты», «Фурцева» и «Марьина роща», «Физрук» и «Закон сохранения любви»…

Благодаря привлекательной внешности вокруг личной жизни Сопельника всегда ходило множество слухов: поговаривали о его романах с актрисой «Ранеток» Анной Рудневой, а также с другой актрисой – Полиной Гренц, но девушки это отрицали. 

Артур Сопельник. Фото: кадр из фильма "Вместе навсегда", 2021 г.

Что же касается самого Артура, то он долго хранил молчание по поводу своей личной жизни. Однако в 2020 году на его личной странице появилось совместное фото с визажисткой Елизаветой Туляковой. Актер сопроводил снимок нежными словами, после чего стало ясно – они вместе.

А однажды Сопельник поставил поклонников в тупик, опубликовав снимок, на котором он играет с маленьким ребенком. Многие решили, что он стал отцом. Но это не так – Артуру 31 год, и детей у него пока нет.

Павел Бессонов - Степан Перепечко 
 

Павел Бессонов. Фото: кадр из сериала «Кадетство»

Обаятельный, наивный и добрый Степа Перепечко тоже завоевал сердца девушек. Но созданный им в «Кадетстве» образ сослужил парню не самую хорошую службу: он никак не мог отделаться от амплуа «смешного пухляша», ему предлагали только второстепенные роли, не вызывавшие интереса. Разочаровавшись в профессии актера, Бессонов ушел из кино и открыл собственный бизнес. 

Павел Бессонов сейчас. Фото: соцсети

Сегодня 32-летнего Павла не узнать: он похудел, стал более мужественным и взрослым. В 2013 году он женился на девушке, с которой познакомился на отдыхе в Крыму, - Зинаиде Мартыновой из Днепропетровска.

Впрочем, спустя два года союз распался – возможно, по причине того, что у пары не было детей. Павел после развода сильно похудел и осунулся, он долго страдал от депрессии. К счастью, время залечило сердечные раны. Сегодня 32-летний Бессонов весит 75 кг при росте 181 см.

Иван Добронравов - Андрей Леваков
 

Иван Добронравов. Фото: кадр из сериала «Кадетство»

Младший сын актера Федора Добронравова появился только в первом сезоне «Кадетства» - он сыграл детдомовца Андрея.

«Период съемок сериала «Кадетство» я вспоминаю как одно из самых замечательных моментов жизни. Для меня работа на площадке как раз пришлась на время после окончания школы и начала института.

Каждый день у нас проходил очень весело, поэтому я с радостью вспоминаю об этом времени, а с некоторыми коллегами, например, с Сашей Головиным, общаюсь до сих пор», - рассказывал Иван в интервью. 

Иван Добронравов сейчас. Фото: соцсети

Он и сегодня много снимается, и играет в театре. Поклонники могли видеть его в драме Андрея Звягинцева «Возвращение», в проектах «Игрок», «Охота на дьявола», «Купи меня», «Страна чудес», «От печали до радости»…

Добронравов счастлив в семейной жизни – в 2017 он женился, спустя год жена Анна родила дочь, которую назвали Вероникой.

Аристарх Венес - Илья Сухомлин 
 

Аристарх Венес. Фото: кадр из сериала «Кадетство»

Следом за «Кадетством» Аристарх Венес появился еще в одном популярном сериале – «Кремлевские курсанты». Обе работы стали для него счастливым билетом: у него не было отбоя от предложений. Поклонницы увидели любимого артиста в сериалах «Папины дочки», «Одноклассники», «Закон каменных джунглей», «Потерянные». 

Аристарх Венес сейчас. Фото: соцсети

И сейчас Венес продолжает много сниматься: в проектах «За гранью реальности», «Максимальный удар», «Документалист». Кроме того, среди его увлечений – диджейство и футбол: 33-летний актер более за «Локомотив».

Что же касается личной жизни, то, по признанию Аристарха, он пока еще не встретил девушку, которая стала бы для него единственной.

Кирилл Емельянов - Алексей Сырников 
 

Кирилл Емельянов. Фото: кадр из сериала «Кадетство»

Пожалуй, Кириллу Емельянову досталась в «Кадетстве» одна из самых сложных ролей. Он сыграл Алексея Сырникова – сына командира взвода, которого не любят сверстники. Его герой растет без матери, на него давят и жесткие правила суворовского училища, и властный отец, и мачеха…

17-летний начинающий актер впечатлил своим мастерством не только зрителей, но и режиссеров: ему стали предлагать самые интересные роли, и он сыграл в нескольких десятках разнообразных проектов, среди которых - «Мальчики с востока», «Аргентина», «Как я стал русским». 

Кирилл Емельянов сейчас. Фото: соцсети

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В 2010 году Кирилл женился. Его избранницей стала Екатерина Директоренко, она родила двоих мальчиков – Степана и Василия. Правда, в 2016-м супруги расстались, но Кирилл Емельянов продолжает активно участвовать в жизни сыновей. 

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