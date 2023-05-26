Скандал с алиментами, разочарование в кино, депрессия из-за развода: что стало с актерами сериала «Кадетство»

Головин начал свою творческую биографию в 12 лет: живого непосредственного подростка снимали в киножурнале «Ералаш» и музыкальных клипах, а также в художественных фильмах.

В нашумевшем фильме «Сволочи» он исполнил одну из главных ролей, принесшую ему престижную награду. Но визитной карточкой и настоящим прорывом для юного актера стала роль кадета Макарова, влюбленного в красивую преподавательницу.