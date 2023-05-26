Скандал с алиментами, разочарование в кино, депрессия из-за развода: что стало с актерами сериала «Кадетство»

Мальчишки, сыгравшие воспитанников суворовского училища, быстро стали кумирами юных зрительниц. Многим интересно, как сложились судьбы актеров, исполнивших роли Максима Макарова, Степана Перепечко, Ильи Синицына и других кадетов.
Александр Головин – Максим Макаров
Александр Головин. Фото: кадр из сериала «Кадетство»
Головин начал свою творческую биографию в 12 лет: живого непосредственного подростка снимали в киножурнале «Ералаш» и музыкальных клипах, а также в художественных фильмах.
В нашумевшем фильме «Сволочи» он исполнил одну из главных ролей, принесшую ему престижную награду. Но визитной карточкой и настоящим прорывом для юного актера стала роль кадета Макарова, влюбленного в красивую преподавательницу.
Александр Головин сейчас. Фото: соцсети
После «Кадетства» 17-летний Александр стал звездой и снимался в многих проектах. Но поклонницы были разочарованы, когда в 2019 году разгорелся скандал с участием Головина: он отказывался признавать дочь, которую годом раньше родила Светлана Белогурова. Несмотря на это, экспертиза ДНК установила: Головин – ее родной отец, и ему пришлось платить установленные судом алименты. Сейчас Александру – 34 года.
Борис Корчевников – Илья Синицын
Борис Корчевников. Фото: кадр из сериала «Кадетство»
На момент съемок в «Кадетстве» Корчевникову было 24 года, однако выглядел он старшеклассником и ничуть не выбивался из ансамбля исполнителей ролей суворовцев.
Его герой был самым положительным в сериале, и многие девушки вздыхали по мужественному благородному актеру и мечтали вновь увидеть его на экране.
Борис Корчевников сейчас. Фото: соцсети
Однако Борис, несмотря на славу, которую ему принесло «Кадетство», выбрал работу ведущего. Он окончил факультет журналистики, вел детскую программу «Там-там новости», «Прямой эфир».
И вот уже несколько лет Борис – бессменный ведущий популярной программы «Судьба человека», гости которой – известные актеры, музыканты и другие звезды – откровенно рассказывают о своей жизни. С 2017 году Корчевников – генеральный директор православного телеканала «Спас». Снялся он и в еще нескольких фильмах и сериалах.
Артур Сопельник - Александр Трофимов
Артур Сопельник. Фото: кадр из сериала «Кадетство»
На момент съемок сериала ему было всего 15 лет. Артур после «Кадетства» стал очень востребованным актером: его можно было увидеть в популярных сериалах «Ранетки» и «Кремлевские курсанты», «Фурцева» и «Марьина роща», «Физрук» и «Закон сохранения любви»…
Благодаря привлекательной внешности вокруг личной жизни Сопельника всегда ходило множество слухов: поговаривали о его романах с актрисой «Ранеток» Анной Рудневой, а также с другой актрисой – Полиной Гренц, но девушки это отрицали.
Артур Сопельник. Фото: кадр из фильма "Вместе навсегда", 2021 г.
Что же касается самого Артура, то он долго хранил молчание по поводу своей личной жизни. Однако в 2020 году на его личной странице появилось совместное фото с визажисткой Елизаветой Туляковой. Актер сопроводил снимок нежными словами, после чего стало ясно – они вместе.
А однажды Сопельник поставил поклонников в тупик, опубликовав снимок, на котором он играет с маленьким ребенком. Многие решили, что он стал отцом. Но это не так – Артуру 31 год, и детей у него пока нет.
Павел Бессонов - Степан Перепечко
Павел Бессонов. Фото: кадр из сериала «Кадетство»
Обаятельный, наивный и добрый Степа Перепечко тоже завоевал сердца девушек. Но созданный им в «Кадетстве» образ сослужил парню не самую хорошую службу: он никак не мог отделаться от амплуа «смешного пухляша», ему предлагали только второстепенные роли, не вызывавшие интереса. Разочаровавшись в профессии актера, Бессонов ушел из кино и открыл собственный бизнес.
Павел Бессонов сейчас. Фото: соцсети
Сегодня 32-летнего Павла не узнать: он похудел, стал более мужественным и взрослым. В 2013 году он женился на девушке, с которой познакомился на отдыхе в Крыму, - Зинаиде Мартыновой из Днепропетровска.
Впрочем, спустя два года союз распался – возможно, по причине того, что у пары не было детей. Павел после развода сильно похудел и осунулся, он долго страдал от депрессии. К счастью, время залечило сердечные раны. Сегодня 32-летний Бессонов весит 75 кг при росте 181 см.
Иван Добронравов - Андрей Леваков
Иван Добронравов. Фото: кадр из сериала «Кадетство»
Младший сын актера Федора Добронравова появился только в первом сезоне «Кадетства» - он сыграл детдомовца Андрея.
«Период съемок сериала «Кадетство» я вспоминаю как одно из самых замечательных моментов жизни. Для меня работа на площадке как раз пришлась на время после окончания школы и начала института.
Каждый день у нас проходил очень весело, поэтому я с радостью вспоминаю об этом времени, а с некоторыми коллегами, например, с Сашей Головиным, общаюсь до сих пор», - рассказывал Иван в интервью.
Иван Добронравов сейчас. Фото: соцсети
Он и сегодня много снимается, и играет в театре. Поклонники могли видеть его в драме Андрея Звягинцева «Возвращение», в проектах «Игрок», «Охота на дьявола», «Купи меня», «Страна чудес», «От печали до радости»…
Добронравов счастлив в семейной жизни – в 2017 он женился, спустя год жена Анна родила дочь, которую назвали Вероникой.
Аристарх Венес - Илья Сухомлин
Аристарх Венес. Фото: кадр из сериала «Кадетство»
Следом за «Кадетством» Аристарх Венес появился еще в одном популярном сериале – «Кремлевские курсанты». Обе работы стали для него счастливым билетом: у него не было отбоя от предложений. Поклонницы увидели любимого артиста в сериалах «Папины дочки», «Одноклассники», «Закон каменных джунглей», «Потерянные».
Аристарх Венес сейчас. Фото: соцсети
И сейчас Венес продолжает много сниматься: в проектах «За гранью реальности», «Максимальный удар», «Документалист». Кроме того, среди его увлечений – диджейство и футбол: 33-летний актер более за «Локомотив».
Что же касается личной жизни, то, по признанию Аристарха, он пока еще не встретил девушку, которая стала бы для него единственной.
Кирилл Емельянов - Алексей Сырников
Кирилл Емельянов. Фото: кадр из сериала «Кадетство»
Пожалуй, Кириллу Емельянову досталась в «Кадетстве» одна из самых сложных ролей. Он сыграл Алексея Сырникова – сына командира взвода, которого не любят сверстники. Его герой растет без матери, на него давят и жесткие правила суворовского училища, и властный отец, и мачеха…
17-летний начинающий актер впечатлил своим мастерством не только зрителей, но и режиссеров: ему стали предлагать самые интересные роли, и он сыграл в нескольких десятках разнообразных проектов, среди которых - «Мальчики с востока», «Аргентина», «Как я стал русским».
Кирилл Емельянов сейчас. Фото: соцсети
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В 2010 году Кирилл женился. Его избранницей стала Екатерина Директоренко, она родила двоих мальчиков – Степана и Василия. Правда, в 2016-м супруги расстались, но Кирилл Емельянов продолжает активно участвовать в жизни сыновей.