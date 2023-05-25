Добилась исполнения мечты и погибла: что известно о таинственной смерти ресторатора Анны Малой

Кто такая Анна Малая, умершая в 2018 году, и почему ее смерть обсуждали на федеральных телеканалах? Жизнь уроженки Иркутской области трагически оборвалась в 27 лет. Как раз перед тем, как она исполнила свою мечту.
Детство и юность
Анна родилась 23 февраля 1991 года в старинном городе Усолье-Сибирском. Родители девушки развелись, и мать даже обвиняла дочь в уходе отца из семьи. Анна рассказывала, что мама называла ее толстой и некрасивой, из-за чего подростком она ушла жить к бабушке с дедушкой.
В юные годы Малая занималась плаванием и танцами, увлекалась лыжами и сноубордом. В 2008 году она окончила гимназию и собиралась поступить на факультет сервиса и рекламы Иркутского государственного университета. Но выучиться удалось только на повара.
Помимо кулинарии настоящей страстью девушки стал бодибилдинг. «Железо» помогло Анне преодолеть природную склонность к полноте и стать привлекательной. Она участвовала в соревнованиях по бодифитнесу и активно делилась в соцсетях фотографиями со спортивных мероприятий и путешествий.
В 2015 году Малая познакомилась на горнолыжном курорте с привлекательным земляком Владиславом Марусовым. Молодой человек мечтал об актерской карьере. Дружба артиста и спортсменки время от времени перетекала в романтические отношения. До самой трагедии Анна и Владислав были очень близки.
Анна Малая и Владислав Марусов. Фото: соцсети
Сбывшаяся мечта
Переехав в Иркутск, девушка обзавелась мечтой открыть собственный ресторан. Но денег на такой смелый шаг у нее не было, и, по слухам, Анна начала зарабатывать эскорт-услугами. Правда это или нет, но вскоре во время отдыха на Байкале она сблизилась с авторитетным предпринимателем Сергеем Черным, владельцем ООО «Руссоль».
Покоренный красотой сибирячки, женатый миллиардер подарил ей двухкомнатную квартиру в Иркутске и автомобиль Porsche. Затем он поучаствовал в исполнении мечты девушки. В 2018 году бизнесмен приобрел для молодой подруги ресторан «Брусника», что находился под Глазковским мостом через Ангару.
Анна переименовала заведение на западный манер в Divine, сделала там ремонт, а затем съездила в Италию на курсы поваров Michelin. Она очень серьезно готовилась к открытию того, что должно было стать новым культурным местом города, а не просто точкой общепита.
Анна Малая. Фото: соцсети
Летом того же года Марусов отправился в Москву поступать во ВГИК. Малая дала ему деньги на поездку и проживание в столице. Но молодому человеку не хватило нескольких баллов, чтобы покорить именитый вуз. И когда он с тоской вернулся в Иркутск, Анна не оставила сердечного друга, взяла его в свой ресторан на должность управляющего.
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Владислав стал водителем молодой бизнесвумен и помогал ей с закупками. Черному же девушка сказала, что не имеет романтических отношений с привлекательным помощником. А вот Марусов узнал от нее, что богатый покровитель нередко бывает груб с возлюбленной и очень расстраивается из-за невозможности завести с ней общего ребенка.
Сергей Черный. Фото: кадр из эфира ГТРК «Оренбург»
Таинственная смерть
7 сентября 2018 года спортсменка-ресторатор отправилась вместе с подругой по ночным заведениям Иркутска. Марусов был их водителем. В 4 часа утра приятельница Анны уехала домой, а сама девушка попросила Влада отвезти ее в поселок Листвянку. Там, на крутом берегу Байкала, располагалось ее «место силы».
На месте Малая сказала водителю, что хочет постоять у обрыва одна, взяла плед и вышла из машины. Утомленный ночными поездками молодой человек задремал в автомобиле. Через четверть часа он проснулся и понял, что подруга как-то слишком долго любуется природой.
Побежав за ней, Влад обнаружил тело начальницы в воде. По его словам, он вытащил девушку на берег и пытался ее реанимировать, но ничего не вышло. Тогда он бросился в расположенную рядом гостиницу, чтобы вызвать скорую помощь и полицию.
Изначально следствие отнеслось к смерти бизнесвумен, как к несчастному случаю, но в итоге дело квалифицировали как убийство. В феврале 2019-го свидетель Марусов получил статус обвиняемого и был заключен в СИЗО. До ареста он и его знакомые якобы получали угрозы со стороны Сергея Черного и неизвестных лиц.
Владелицей ресторана Divine по любопытному стечению обстоятельств стала женщина, утверждавшая, что видела громкую ссору Анны и Владислава в вечер перед трагедией. Но родители и друзья парня верили в его невиновность и подняли шум. Загадочная смерть Анны Малой стала темой передачи «Пусть говорят» и YouTube-канала «Осторожно: Собчак».
Владислав Марусов. Фото: соцсети
В итоге Марусов провел в местах предварительного заключения 19 месяцев и якобы подвергался там пыткам и избиениям. В октябре 2020 года суд присяжных единогласно оправдал шофера по делу об убийстве Малой. Позже прокуратура оспорила это решение, но в начале 2021-го Иркутский областной суд оставил оправдательный приговор в силе.
Владислав даже сумел добиться компенсации за моральный вред в 1,7 миллиона рублей. Сейчас он трудится в Иркутске риэлтором.
Но кто же тогда повинен в смерти девушки?