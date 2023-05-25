Добилась исполнения мечты и погибла: что известно о таинственной смерти ресторатора Анны Малой

Кто такая Анна Малая, умершая в 2018 году, и почему ее смерть обсуждали на федеральных телеканалах? Жизнь уроженки Иркутской области трагически оборвалась в 27 лет. Как раз перед тем, как она исполнила свою мечту.

Детство и юность

Анна родилась 23 февраля 1991 года в старинном городе Усолье-Сибирском. Родители девушки развелись, и мать даже обвиняла дочь в уходе отца из семьи. Анна рассказывала, что мама называла ее толстой и некрасивой, из-за чего подростком она ушла жить к бабушке с дедушкой.

В юные годы Малая занималась плаванием и танцами, увлекалась лыжами и сноубордом. В 2008 году она окончила гимназию и собиралась поступить на факультет сервиса и рекламы Иркутского государственного университета. Но выучиться удалось только на повара.

Помимо кулинарии настоящей страстью девушки стал бодибилдинг. «Железо» помогло Анне преодолеть природную склонность к полноте и стать привлекательной. Она участвовала в соревнованиях по бодифитнесу и активно делилась в соцсетях фотографиями со спортивных мероприятий и путешествий.

В 2015 году Малая познакомилась на горнолыжном курорте с привлекательным земляком Владиславом Марусовым. Молодой человек мечтал об актерской карьере. Дружба артиста и спортсменки время от времени перетекала в романтические отношения. До самой трагедии Анна и Владислав были очень близки.