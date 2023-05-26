Похоронил дочь, но нашел силы снова стать отцом: что произошло в семье звезды сериала «Фитнес» Алексея Демидова

Звезда кино и сериалов Алексей Демидов пережил страшную семейную трагедию, о которой не распространяется. Боль потери ему помогают преодолеть жена и две дочки. В них актер не чает души и каждую свободную минутку стремится провести рядом. Отдушиной является и любимая работа - за годы карьеры он снялся в десятках фильмов и сериалов. Как сложилась личная жизнь звезды, в каком кинопроекте он задействован сегодня - читайте в нашем материале.

Детство

Актер и телеведущий Алексей Вячеславович Демидов родом из Нижнего Новгорода. Он появился на свет 24 августа 1987 года, родители разошлись, когда он был совсем маленьким. Мать растила мальчика одна, в 90-е работала на рынке. Но была творческим человеком и привила сыну любовь к искусству и театру.

В школе Алексей учился легко и с удовольствием, по ее окончании отправился поступать в Нижегородское театральное училище имени Е.Евстигнеева. Только его не приняли из-за низкого роста в 164 см и дефекта речи – он сильно картавил.