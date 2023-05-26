Похоронил дочь, но нашел силы снова стать отцом: что произошло в семье звезды сериала «Фитнес» Алексея Демидова

Звезда кино и сериалов Алексей Демидов пережил страшную семейную трагедию, о которой не распространяется. Боль потери ему помогают преодолеть жена и две дочки. В них актер не чает души и каждую свободную минутку стремится провести рядом. Отдушиной является и любимая работа - за годы карьеры он снялся в десятках фильмов и сериалов. Как сложилась личная жизнь звезды, в каком кинопроекте он задействован сегодня - читайте в нашем материале.
Детство
Актер и телеведущий Алексей Вячеславович Демидов родом из Нижнего Новгорода. Он появился на свет 24 августа 1987 года, родители разошлись, когда он был совсем маленьким. Мать растила мальчика одна, в 90-е работала на рынке. Но была творческим человеком и привила сыну любовь к искусству и театру.
В школе Алексей учился легко и с удовольствием, по ее окончании отправился поступать в Нижегородское театральное училище имени Е.Евстигнеева. Только его не приняли из-за низкого роста в 164 см и дефекта речи – он сильно картавил.
Алексей Демидов в детстве. Фото: соцсети
Неудача сильно расстроила будущую звезду, но руки он не опустил, а стал заниматься с логопедом, а также приложил массу усилий, чтобы подрасти за год – ходил в бассейн, занимался на турнике, батуте. В настоящее время его рост составляет 173 см, а вес 90 кг.
Алексей Демидов (слева) во время учебы в театральном училище. Фото: соцсети
Поступив, Демидов получил диплом в 2007 году и отправился в Петербург, где стал студентом Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, на курсе у Сергея Черкасского. Только после первого семестра забрал документы и направился в Москву.
Карьера
В Москве Демидов активно штурмовал кастинги, параллельно зарабатывая на жизнь выступлениями в подземных переходах. В 2008 году его приняли в театр «Содружество актеров Таганки», также он устроился на работу радиоведущим передачи «Рюмка молока» в Русскую службу новостей.
Алексей Демидов в сериале "Рыжая". Кадр из сериала
На экране Демидов дебютировал в том же году, в сериале «Рыжая». Он сыграл доброго и справедливого Гошу, хотя пробовался на совершенно другую роль. Следующее появление на экране у актера состоялось в 2010 году в сериалах «Маруся» и «У каждого своя война».
Первая известность пришла к Демидову после премьеры сериала «Метод Лавровой» в 2011 году. одновременно с ним актер снялся в ситкоме «Дневник доктора Зайцевой» и детективе «Товарищи полицейские».
В 2013 году ему досталась первая главная роль в сериале «Чужой среди своих», а также в проектах «Холодное блюдо», «Пятый этаж без лифта», «Сучья война».
Алексей Демидов на съемках сериала "Истребители. Последний бой". Фото: соцсети
В 2015 году Демидову пришлось сесть за штурвал самолета, и сделал он это впервые в жизни – ради роли летчика в сериале «Истребители. Последний бой». В 2016 на экраны вышел новый сезон сериала «Восьмидесятые», где Демидов исполнил роль Антона. Также актер появился в саге «Викинг» и мелодраме «Завтрак в постель».
Алексей Демидов на съемках сериала "Викинг". Фото: соцсети
Алексей Демидов вместе с Екатериной Климовой, Александрой Бортич и Григорием Антипенко снялся в криминальной драме «Торгсин». Картина повествовала о криминальной истории с драгоценными камнями и была номинирована на премию «Золотой орел» в 2017 году.
Алексей Демидов в сериале "Лимитчицы". Кадр из сериала
В следующем году Демидов снялся в сериалах «Гранд» и «Фитнес», а также в фильме «Крымский мост. Сделано с любовью». Затем были фильмы «Линия жизни», «Сельский детектив», «Спутник», «Летчик», «Суворов: Великое путешествие», «Светлячок».
В 2021 году на экраны вышел сериал «Лимитчицы», где сыграл Ивана, в которого разом влюбляются все героини, а также продолжение «Сельского детектива» и драма «Большое небо».
Личная жизнь
Женился Алексей рано, еще до начала своей карьеры в кино. На кастинге «Рыжей» он повстречал Елену, ассистента режиссера, и они стали общаться, а потом закрутилось. В 2010 года пара сыграла свадьбу.
Алексей Демидов с женой и дочкой Анастасией. Фото: соцсети
В 2012 году у них родилась дочка София, отец души не чаял в первенце, уделяя семье максимум своего внимания. Однако, несколько лет назад девочки не стало. О причинах смерти дочери Демидов не распространяется, предпочитая на вопросы журналистов отвечать уклончиво.
Второй раз отцом Демидов стал в 2016 году, родилась дочка Анастасия. А в 2021 году на свет появилась еще одна девочка, которую назвали Есенией. Счастливый отец обожает своих малышек и регулярно публикует снимки в соцсетях.
Алексей Демидов с дочкой Есенией. Фото: соцсети
Карьера сегодня
Демидов продолжает активно сниматься в кино. В 2023 году он снялся в продолжении семейной комедии «Папины дочки. Новые», а также в музыкальной сказке «Огниво».
Кроме того, он регулярно выступает в антрепризах. Их у актера несколько: «Игроки», «Счастье у каждого свое», «Трое в океане».
Алексей Демидов на съемках сказки "Огниво". Фото: соцсети