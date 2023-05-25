Растит дочь Волочковой, не ест мясо, спасает детей: как живет телеведущая Елена Николаева и за что ее называют «святой»

Блондинка Елена Николаева, не только дарит свою улыбку с телеэкрана, но и является автором научных работ, экспертных статей по бизнесу и собственной книги о самореализации. Елена Николаева окончила один из самых престижных нефтегазовых вузов Москвы, снялась в десятке фильмов и сериалов: «Воронины», «Клуб», «Турецкий кульбит» и другие. У Елены Николаевой прекрасная семья, любимая работа и три ресторана в престижных локациях Москвы.
Из Ташкента в Москву и всегда с книгой
Елена Николаева родилась в Ташкенте 25 декабря 1985 года. Родители Елены Николаевой были известными физиками-математиками. Дедушка — директор ташкентского авиационного предприятия. Бабушка руководила конструкторским бюро на том же заводе.
С детства Елена Николаева находилась в кругу интеллектуальных споров, семейных вечеров, где обсуждали культуру и историю, относились к девочке, как к взрослому человеку.
Елена Николаева в детстве. Фото: личный архив
В 90-е семья перебралась в Москву. Родители Елены едва сводили концы с концами, не могли позволить себе приобрести даже телевизор. Но при этом никто и никогда не жаловался на жизнь и все друг друга поддерживали.
Тем временем Елена Николаева к своим 12 годам прочитала всего Толстого, Достоевского и всю антологию научной фантастики. Хотела стать космонавтом. Через некоторое время родители Елены Николаевой развелись, мама вновь вышла замуж и родила сына.
Елена Николаева с младшим братом. Фото: соцсети
Брат Максим младше Елены на 16 лет, но это не мешает им быть лучшими друзьями.
Нефть и газ не подводят, даже на телевидении
Елена Николаева мечтала стать журналистом, но мама настояла на престижном институте нефти и газа. Будучи студенткой, Елена Николаева подрабатывала: снималась в рекламе, кино и сериалах, устраивала фотосессии. Первая роль Елены Николаевой — Золушка в рекламе сухариков. А дальше посыпались предложения съемок. Лена Николаева даже успела поучиться полтора года у Романа Виктюка, но поняла, что хочет много большего, чем быть просто актрисой. Елена Николаева оставила актерскую карьеру в 2010 году.
Получив диплом, Николаева стала корреспондентом газеты «РБК daily». Пришлось учиться, схватывать все на лету, но Елена справилась. Главное, что у молодой журналистки были знания, которых не было у других соискателей этой должности. Елена Николаева также окончила РУДН по специальности «телеведущая», писала статьи для журнала «Яхтенный клуб», Kommersant business guide, училась в Национальном университете в Сингапуре.
Немудрено, что Елена получила множество профессиональных премий и наград за освещение научной тематики и вопросов бизнеса. Елена Николаева пробовала себя на телевидении, устроившись на канал «Эксперт». В 2012-м Елена Николаева стала вести авторскую передачу «Новый бизнес с Еленой Николаевой».
Елена Николаева с сыном в студии программы «Утро России». Фото: соцсети
Елена Николаева блистала аналитическим умом и эрудицией, и ее снова заметили. На этот раз Елена Николаева прямиком из «Делового утра» отправилась на «Утро России». Телевизионная команда «России 1» сразу приняла журналистку, высказывая мнение, что такого доброго, ответственного и умного человека они не встречали.
С приходом Елены Николаевой передача заметно изменила свой окрас. Помимо развлекательной стороны, в «Утре России» появилась серьезная аналитика, Елена Николаева не боится затрагивать серьезные темы, прямо задавая неудобные вопросы чиновникам, депутатам и ответственным служащим.
Личная жизнь
Елена Николаева долго выбирала себе спутника жизни и в 2021 году вышла замуж за Игоря Вдовина, бизнесмена и доктора юридических наук, бывшего гражданского мужа балерины Анастасии Волочковой.
Елена Николаева и Игорь Вдовин с сыном. Фото: соцсети
Елена Николаева и Игорь Вдовин познакомились в 2017-м на экономическом форуме, который освещала тележурналистка. Игорь Вдовин был покорен обаянием и интеллектом Елены Николаевой. Их роман развивался медленно и закончился созданием семьи, пара поженилась 6 ноября 2020 года. А в декабре 2021 года Елена Николаева родила сына Александрика.
Елена Николаева дружна с дочкой Игоря Вдовина Ариадной от его союза с Анастасией Волочковой. Ариадна живет с мачехой и папой, это был ее выбор.
Игорь Вдовин, Елена Николаева и Ариадна Волочкова. Фото: личный архив
У семьи просторная квартира в центре Москвы и огромный загородный особняк. Елена Николаева обожает лошадей, увлекается верховой ездой. Специально для нее Игорь Вдовин построил целую конюшню.
Почему «святая Елена»?
Так с любовью и юмором иногда называют Елену знакомые. Уже много лет Елена Николаева участвует в благотворительных акциях, занимается вопросами неблагополучных семей, привлекая внимание общественности к детской теме и насилию в семье.
Елена Николаева с годовалым сыном Александриком. Фото: соцсети
Через год после начала пандемии коронавируса, летом 2021 года, Елена Николаева стала ведущей VIII Международного евразийского конгресса в Якутии, где были приняты решения для борьбы с коронавирусом и вопросы помощи врачам.
Елена Николаева также выступила модератором на онлайн-конференции, на которой эксперты предоставили информацию о научных проектах, благодаря которым вскоре могут появиться альтернативные отрасли питания. В 2019 году Николаева издала книгу «Делай сегодня», чтобы помочь людям начать свой бизнес через успешные стартапы. В 2020 году Елена стала послом фонда «Линия жизни».
Елена Николаева в Париже. Фото: соцсети
Вот уже четыре года Елена Николаева не пьет кофе, не ест мясо и пропагандирует здоровый образ жизни. Елена Николаева счастлива с мужем и детьми, успешно управляет кафе «Сезоны» на Центральном рынке и двумя ресторанами в элитном комплексе и «Москве-Сити».
Николаева очень любит готовить, всему на кухне ее научила ее узбекская бабушка. В соцсетях Елена Николаева делится фотографиями из путешествий и часто снимается вдвоем с дочкой Волочковой.