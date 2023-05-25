Растит дочь Волочковой, не ест мясо, спасает детей: как живет телеведущая Елена Николаева и за что ее называют «святой»

Блондинка Елена Николаева, не только дарит свою улыбку с телеэкрана, но и является автором научных работ, экспертных статей по бизнесу и собственной книги о самореализации. Елена Николаева окончила один из самых престижных нефтегазовых вузов Москвы, снялась в десятке фильмов и сериалов: «Воронины», «Клуб», «Турецкий кульбит» и другие. У Елены Николаевой прекрасная семья, любимая работа и три ресторана в престижных локациях Москвы.

Из Ташкента в Москву и всегда с книгой

Елена Николаева родилась в Ташкенте 25 декабря 1985 года. Родители Елены Николаевой были известными физиками-математиками. Дедушка — директор ташкентского авиационного предприятия. Бабушка руководила конструкторским бюро на том же заводе.

С детства Елена Николаева находилась в кругу интеллектуальных споров, семейных вечеров, где обсуждали культуру и историю, относились к девочке, как к взрослому человеку.