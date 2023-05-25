Жизнь на экране, смерть как в сериале: трагическая гибель Андрея Кадетова из «Дома-2»

«Дом-2» так долго идет на отечественном телевидении, что история этого шоу давно наполнилась не только радостными и скандальными, но и трагическими событиями. Один из участников знаменитой телестройки – Андрей Кадетов – был убит в 2010 году. Как это произошло?
Андрей родился 17 сентября 1987 года в Ленинграде. Учился в гимназии, затем в военно-морском училище. Высокий блондин с голубыми глазами и крепким телосложением был нарасхват у девушек.
Журналисты узнали, что до телепроекта молодой человек был женат. Его супруга Анна подарила будущей звезде «Дома-2» сына. Но пара не смогла построить семейное счастье, и Кадетов отправился за этим делом в скандальное шоу. Также его интересовал солидный гонорар участника передачи.
Андрей Кадетов в шоу «Дом-2». Фото: кадр из эфира канала ТНТ
«Дом-2»
30 апреля 2010 года Андрей появился среди новичков телестройки. Он признался на «лобном месте», что симпатизирует Жанайим Алыбаевой, но девушка не ответила блондину взаимностью. Тогда он переключился на Екатерину Балакину. Но вскоре стало понятно, что мужчина флиртует сразу с несколькими участницами.
В его поле зрения попали Екатерина Крутилина, Ольга Агибалова и даже неприступная Наталья Варвина. Вскружив головы девушкам, Андрей остановился на Агибаловой. Ради отношений с ним Ольга стала официальной участницей шоу и съехалась вместе с молодым человеком.
Андрей Кадетов и Ольга Агибалова. Фото: кадр из эфира канала ТНТ
Но тут ведущие проекта узнали, что Кадетов все еще официально женат. После такого «сюрприза» новая возлюбленная ушла от него, но мужчина не остался в одиночестве. Уже скоро он был окружен вниманием других девушек, среди которых оказались Лилия Кулик и Элина Либерман. Слава альфонса и ловеласа прочно закрепилась за Андреем на шоу.
Но ведущих это не устраивало. Они поставили участнику ультиматум: уход из проекта или официальный развод с супругой. Кадетов несколько раз ездил в Петербург, чтобы решить вопрос с женой, но ничего не изменилось. В итоге он был вынужден покинуть «Дом-2».
Трагическая смерть
24 декабря того же года молодого человека нашли мертвым неподалеку от его дома в Северной столице. Криминалисты насчитали на теле убитого 14 ножевых ранений. Очевидцы рассказывали о драке, после которой несчастный звал на помощь, но окружающие отреагировали далеко не сразу.
Следствие выяснило, что трагедия произошла за день до развода с женой, и первые подозрения пали на супругу Кадетова. Позже выяснилось, что семейная драма тут ни при чем – убийству предшествовали события похлеще, чем в криминальном сериале.
Анна Кадетова в шоу «Пусть говорят». Фото: кадр из эфира Первого канала
Расследование показало, что после «Дома-2» Андрей познакомился с некой девушкой по имени Александра. Они состояли в интимной связи, а затем новая возлюбленная решила отработать на мужчине известную мошенническую схему.
Она написала заявление в полицию об изнасиловании и требовала с Кадетова 100 тысяч рублей за отказ от обвинений. Андрей выплатил только половину суммы, а вторую часть задержал. И тогда на нем решил нажиться некий правоохранитель, который потребовал 150 тысяч себе за прекращение разбирательства.
Кадетов стал получать звонки с угрозами. И в одном из таких телефонных разговоров ему конкретно озвучили дату нападения. Мужчина обратился за защитой в УСБ и записал разговор с вымогателем на диктофон. Это стало главной уликой в расследовании его гибели.
3 марта 2011 года прошла информация, что убийство телезвезды совершил лейтенант полиции по фамилии Жидков. Оказалось, что у него тоже были отношения с той самой Александрой.
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Андрея тихо похоронили на Богословском кладбище Петербурга. Позже его близкие появились в передаче «Пусть говорят», где обсуждалось расследование громкого убийства.
Кадетову было всего 23 года. Он пробыл на проекте «Дома-2» 212 дней и оставил свой след в жизнях многих участниц телестройки. Журналисты выяснили, что бывшая жена Андрея вышла замуж во второй раз и родила еще одного ребенка.