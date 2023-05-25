Жизнь на экране, смерть как в сериале: трагическая гибель Андрея Кадетова из «Дома-2»

«Дом-2» так долго идет на отечественном телевидении, что история этого шоу давно наполнилась не только радостными и скандальными, но и трагическими событиями. Один из участников знаменитой телестройки – Андрей Кадетов – был убит в 2010 году. Как это произошло?

Андрей родился 17 сентября 1987 года в Ленинграде. Учился в гимназии, затем в военно-морском училище. Высокий блондин с голубыми глазами и крепким телосложением был нарасхват у девушек.

Журналисты узнали, что до телепроекта молодой человек был женат. Его супруга Анна подарила будущей звезде «Дома-2» сына. Но пара не смогла построить семейное счастье, и Кадетов отправился за этим делом в скандальное шоу. Также его интересовал солидный гонорар участника передачи.