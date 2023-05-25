Мечтал быть таксистом или моряком: какие удары судьбы пережил Владимир Асимов из «На-На»

С группой «На-На» связано немало легенд и звездных историй. Одна из них — история певца Владимира Асимова, яркого участника поп-коллектива 90-х, который в новом веке начал сольную карьеру.
Непростое детство
Владимир родился 16 апреля 1967 года в подмосковном городе Мытищи. В раннем детстве мальчик пережил два удара судьбы. Ему было полтора года, когда родной отец ушел из семьи. Будущего певца воспитал отчим Абдурахим Асимов — таджик по национальности.
Володя любил папу и только в 12 лет узнал, что тот ему не родной. На отношения в семье это никак не повлияло. Юноша даже мечтал таксистом, как Абдурахим. Фамилия и отчество достались певцу от второго папы.
В три года мальчик упал, и после травмы у него началось нагноение кости бедра. Маленький Вова полтора года лежал в больнице без движения. Врачи боялись, что одна его нога станет короче другой. Помогла длительная реабилитация. Асимов стоял на учете у докторов до 16 лет, но при этом активно занимался спортом и даже получал награды в соревнованиях по бегу и лыжам.
Владимир Асимов в детстве. Фото: asimov.ru
В будущем спортподготовка очень пригодилась певцу, ведь на концертах «На-На» ему приходилось танцевать на сцене по несколько часов. Но еще до увлечения музыкой парень всерьез мечтал стать моряком.
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Он год отучился в речном техникуме, затем поступил в мореходное училище в Таллине. Отслужил в армии в Крыму — в ракетных войсках. После получил приглашение на работу в Северное морское пароходство в Архангельск. Но к тому моменту молодой человек уже охладел к морю.
Владимир Асимов мечтал о карьере моряка. Фото: asimov.ru
Группа «На-На»
Первое место работы Асимова по тем временам можно было назвать завидным. Он жарил куриц в кооперативном кафе на Курском вокзале в Москве. Чтобы устроиться на кухню, пришлось даже дать взятку. Зато зарплата в общепите была приличной, а график — сутки через трое.
У Владимира было много свободного времени, чтобы воплотить в жизнь еще одну мечту детства — музыку. Проработав в кафе три месяца, он понял, что способен на большее, и уволился. В середине 80-х парень играл в коллективах «Дуэт» и «Алгоритм». А затем объединился с другом Вячеславом Жеребкиным и организовал собственную группу.
Вместе они давали концерты на фабриках и в клубах. Потом наступили 90-е, и с деньгами стало сложно. Артисты нередко получали гонорар продуктами. Средства на выпуск альбома занимали у родных и знакомых. В 1991 году парни узнали, что Бари Алибасов набирает новых участников группы «На-На», и без лишних рассуждений отправились на прослушивание.
Жеребкина взяли в первый состав коллектива, который показывали по ТВ и возили за рубеж. Асимов попал в дублирующий состав, но не расстроился: зарплата все равно была приличная. А через полгода работы продюсер предложил ему стать четвертым участником основной «На-На».
Вот тогда началась сказка шоу-бизнеса. Владимир стал популярным певцом, участвовал в невероятных концертах. Хиты группы, такие как «Еду к миленькой», «Чудная», «Увезу тебя я в тундру», были записаны с его участием. Асимов долго был в составе «На-На» — до 2003 года. Застал самый пик популярности коллектива.
Ушел, когда закончился его контракт с Алибасовым. По причине того, что в нулевых успех и актуальность некогда феноменальной группы таяли на глазах.
Группа «На-На» в поздний период. Владимир Асимов справа. Фото: Global Look Press
Сольная карьера
Заниматься собственным творчеством Владимир продолжил еще в 1998 году. Тогда он выпустил первый сольный альбом под названием «Один». На пластинке вышли песни «Ночкой темною», «Яблоневый цвет», «Я приеду», «Самый лучший день» и другие.
Уже через год певец выпустил второй релиз — «Что ты делаешь со мной?!». Он показал себя уверенным, самодостаточным артистом. Песни «Только ты одна» и «Темно-красное вино» стали хитами, а композиция «Самоволочка» вошла в саундтрек сериала «Менты».
В 2003-м вышел клип «Не моя, чужая, незнакомая», в котором снялись актеры Ирина Безрукова и Евгений Дятлов. Песня стала заглавной в третьем альбоме Асимова, куда также вошли хиты «Увы, мадам» и «Ветер-скрипач».
Владимир Асимов. Сольное выступление в 2007 году. Фото: asimov.ru
Личная жизнь
На сцене Владимир выступал в образе мачо, но в обычной жизни был верным мужем и примерным семьянином. В интервью певец признавался, за 12 лет работы в «На-На» фанатки не раз пытались предложить ему себя. Они поджидали артиста у подъезда, сидели у него под дверью, пробирались в номера гостиниц и даже дарили музыканту свое нижнее белье.
Любопытно, что по условиям контракта участникам «На-На» запрещалось заводить жен и иметь публичные романтические отношения с девушками. Алибасов считал, что женитьба кумиров помешает их собственному имиджу. Но он же познакомил Асимова с будущей женой.
Татьяна Томилина возглавляла банк и спонсировала некоторые проекты Бари и Аллы Пугачевой. Однажды она отправилась в заграничный тур вместе с «На-На», и там Владимир признался ей в своих чувствах. Алибасов, который и сам был не прочь приударить за девушкой, чуть не выгнал артиста из группы.
Паре пришлось скрывать свои отношения и от родных, и от продюсера, и от публики. Асимов жил на две квартиры: как холостяк и вместе с возлюбленной. Их свадьба в 1996 году прошла втайне от поклонников. Супруги объявили о своем браке только после того, как музыкант ушел из «На-На».
Владимир Асимов и Татьяна Томилина. Фото: estrada4u.ru
Пара пережила вместе еще один удар судьбы. В начале 90-х у Татьяны диагностировали рак крови. По словам женщины, она выздоровела чудом божьим. И сразу после этого забеременела. Врачи настоятельно не рекомендовали ей рожать, но будущий супруг вселил в нее уверенность, что это надо сделать. И в 1995 году в семье музыканта появился сын Семен.
Владимир Асимов сейчас
Несмотря на множество поклонниц в постсоветском пространстве, артист перебрался вместе с семьей в Испанию. Получив гражданство европейской страны, он поселился в провинциальном городке Аликанте. Владимир с женой занимаются бизнесом, их сын выучился в испанском вузе на юриста и стал госслужащим.
Там же музыкант перенес сложную операцию: нейрохирурги устранили грыжу шейного отдела позвоночника, из-за которой певец мог потерять голос. Спустя несколько месяцев реабилитации Асимов вернулся к обычной жизни.
Мужчина признается, что ностальгии по «На-На» не испытывает, его отношения с бывшими коллегами ограничиваются лишь поздравлениями с праздниками. Музыку Владимир Абдурахимович, кстати, не оставил — продолжает записывать песни как на русском, так и на испанском языках. Также занимается продюсированием клипов.
На сайте артиста указано, что ни он, ни его семья не имеют аккаунтов в соцсетях. Если такие встречаются, то они недостоверны.