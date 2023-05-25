Мечтал быть таксистом или моряком: какие удары судьбы пережил Владимир Асимов из «На-На»

С группой «На-На» связано немало легенд и звездных историй. Одна из них — история певца Владимира Асимова, яркого участника поп-коллектива 90-х, который в новом веке начал сольную карьеру.

Непростое детство

Владимир родился 16 апреля 1967 года в подмосковном городе Мытищи. В раннем детстве мальчик пережил два удара судьбы. Ему было полтора года, когда родной отец ушел из семьи. Будущего певца воспитал отчим Абдурахим Асимов — таджик по национальности.

Володя любил папу и только в 12 лет узнал, что тот ему не родной. На отношения в семье это никак не повлияло. Юноша даже мечтал таксистом, как Абдурахим. Фамилия и отчество достались певцу от второго папы.

В три года мальчик упал, и после травмы у него началось нагноение кости бедра. Маленький Вова полтора года лежал в больнице без движения. Врачи боялись, что одна его нога станет короче другой. Помогла длительная реабилитация. Асимов стоял на учете у докторов до 16 лет, но при этом активно занимался спортом и даже получал награды в соревнованиях по бегу и лыжам.