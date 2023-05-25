Веселый и находчивый парень из Нерюнгри: биография и личная жизнь экс-участника КВН Леонида Моргунова

Биография комика

Леонид Моргунов известен российскому зрителю как профессиональный игрок в КВН в составе команд «Дежавю», «Сердце Сибири» и «Парапапарам». Также комик ведет шоу о путешествиях «Руссо Туристо».

Отец Леонида был большим поклонником КВН, записывал на видеокассеты самые смешные игры и обязательно пересматривал их в обществе сына. Поэтому к выступлениям веселых и находчивых Моргунов-младший привык с ранних лет.

Детство и юность Леонида Моргунова

Будущий комик родился 30 декабря 1984 года в городе Нерюнгри, который расположен в Якутии, в обычной семье. До Леонида никто из его родственников не имел отношения к сцене.

Маленький Леня рано начал интересоваться музыкой. Он пробовал играть на различных музыкальных инструментах. Позднее парень самостоятельно научился играть на гитаре и даже выходил на сцену в составе школьной группы. Еще одним подростковым увлечением был спорт, особенно хоккей.