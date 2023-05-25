Веселый и находчивый парень из Нерюнгри: биография и личная жизнь экс-участника КВН Леонида Моргунова

Биография комика
Леонид Моргунов известен российскому зрителю как профессиональный игрок в КВН в составе команд «Дежавю», «Сердце Сибири» и «Парапапарам». Также комик ведет шоу о путешествиях «Руссо Туристо».
Отец Леонида был большим поклонником КВН, записывал на видеокассеты самые смешные игры и обязательно пересматривал их в обществе сына. Поэтому к выступлениям веселых и находчивых Моргунов-младший привык с ранних лет.
Детство и юность Леонида Моргунова
Будущий комик родился 30 декабря 1984 года в городе Нерюнгри, который расположен в Якутии, в обычной семье. До Леонида никто из его родственников не имел отношения к сцене.
Маленький Леня рано начал интересоваться музыкой. Он пробовал играть на различных музыкальных инструментах. Позднее парень самостоятельно научился играть на гитаре и даже выходил на сцену в составе школьной группы. Еще одним подростковым увлечением был спорт, особенно хоккей.
Юный Леонид Моргунов и команда КВН «Сердце Сибири». Фото: соцсети
В старших классах молодой человек стал увлекаться КВН и даже мечтал создать собственную полноценную команду. Это желание воплотилось в жизнь в юридическом колледже. Туда юный Леонид поступил после школы.
Но юриспруденция юношу совсем не интересовала, основную часть времени он проводил на репетициях и городских соревнованиях. Окончив колледж, Леонид поехал в столицу Сибири и поступил в Новосибирский педагогический университет.
Но и здесь будущий юморист он с головой ушел в мероприятия, касающиеся КВН. После столицы Сибири молодого человека ждала Москва. В мегаполис Моргунов поехал по предложению телеканала СТС, с которым сотрудничает до сих пор. Помимо КВН и телепередач, Леонид вместе с другом Сергеем Обориным является востребованным организатором праздничных вечеров.
Дебют в КВН и нарастающая популярность
В чемпионатах КВН совсем еще неопытный Моргунов начал выступать в родном Нерюнгри. Сначала в коллективе юридического колледжа, а затем в местной команде «Дежавю», с которой далее выступал в дальневосточной лиге. После переезда в Новосибирск попал в профессиональный состав «Сердца Сибири».
Моргунов и команда КВН «Парапапарам». Фото: соцсети
В 2008 году команда установила рекорд. Ребята участвовали и завоевали кубки Азии, Российских железных дорог и губернатора Новосибирска, а также победили в Первой лиге. Однако скором времени команда «Сердце Сибири» распалась из-за недостаточного финансирования.
Леонид недолго оставался вне любимой игры. Почти сразу Иван Абрамов, капитан команды «Парапапарам», пригласил его присоединиться к артистам коллектива. Так как Моргунов к тому времени уже переехал в Москву, особых сложностей у него не возникло.
Телевизионный опыт
Популярность Моргунова росла, и его пригласили в Москву на канал СТС, чтобы вести программу «Видеобитва», представляющую собой развлекательное шоу. Поздже юморист писал скетчи для программ «Даешь молодежь» и «Одна за всех».
С 2015 года артист вместе с женой Екатериной Моргуновой (тоже бывшей участницей КВН) стал соведущим трэвел-шоу «Руссо Туристо». Так как он и Катя очень любят путешествовать, они снимали видеозаметки о своих вояжах, из чего и возникла идея делиться с телезрителями своими впечатлениями. Формат передачи с легкими шутками и интересным повествованием быстро понравился зрителю.
Пара любит колесить по миру и рассказывать об этом поклонникам. Фото: соцсети
Личная жизнь юмориста
Во время одного из сборов команд КВН Моргунов обратил внимание на милую блондинку Екатерину Утмелидзе, участницу коллектива «ГородЪ ПятигорскЪ». Ребята встречались некоторое время, а летом 2014 года поженились.
Романтичный Леонид сделал предложение своей возлюбленной на сцене «Дзинтари» в Юрмале, во время одного из выступлений в рамках фестиваля «Голосящий КиВиН». После свадьбы Екатерина взяла фамилию супруга.
В августе 2018 года в их жизни произошло радостное событие: Моргуновы стали родителями. Екатерина родила малыша ростом 54 сантиметра и весом 3370 граммов. Роды проходили в родном Пятигорске, где близкие помогали ухаживать за младенцем. Сына назвали Артемием, посчитав удачным сочетание имени с отчеством — Леонидович.
Сейчас пара продолжает воспитывать ребенка, которому летом исполнится пять лет. Мальчик путешествует с родителями. А они, в свою очередь, делятся милым контентом с поклонниками в соцсетях.
Леонид с супругой и сыном Артемием. Фото: соцсети
Леонид Моргунов сейчас
Звездные супруги постоянно живут в Москве, но нередко гостят у родителей – в Пятигорске или Новосибирске. На данный момент Леонид, кроме участия в телепередачах, продолжает трудиться на поприще веселых и находчивых. Он исполняет обязанности редактора в двух региональных лигах КВН — в Воронеже и Чебоксарах.
Леонид — заядлый путешественник. Фото: соцсети
Интересные факты
— Леонид очень любит путешествовать, причем предпочитает европейские прогулки ленивому отдыху на пляже.
— Одним из хобби юмориста являются компьютерные спортивные симуляторы, особенно он выделяет футбольную игру FIFA.