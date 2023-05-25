Тиктокерша в кокошнике, молодая мама и просто «тетя Наташа»: популярность и личная жизнь блогера Натальи Марковой

Биография тиктокерши
Впервые блогерша Наталья Маркова появилась в конце 2020 года в клипе музыканта Хабиба Шарипова под названием «Ягода-малинка». Этот ролик покорил зрителей YouTube. Всего за месяц после публикации он набрал почти 35 миллионов просмотров, а уже к августу 2021 года — 250 миллионов.
Кроме харизматичного исполнителя, в кадре появились и две коллеги-тиктокерши — Милана Хаметова и Наталья Маркова, облаченная в русский народный наряд с кокошником. Девушки лихо отплясывали и лакомились, собственно, малиной.
Детские годы «тети Наташи»
Будущая звезда интернета родилась 18 января 1991 года в поселке городского типа Боровском Тюменской области. Там она и жила вплоть до переезда в Москву в 2020 году.
Детство Наташи прошло на местном Андреевском озере. Ее отец Виктор трудился егерем в охотничье-рыболовном хозяйстве. Глава семейства, в последние годы жизни работавший дальнобойщиком, постоянно брал детей (у Натальи есть старший брат) с собой на службу.
Там девочка ремонтировала старый желтый трактор, научилась ездить на велосипеде, провалилась под лед, пугалась змей, кормила уток, как позже с юмором вспоминала сама Маркова.
Наталья старается выглядеть моложе своих лет. Фото: соцсети
Мама девочки была учительницей и в старших классах преподавала наследнице русскую и мировую литературу. Школу Наташа не очень любила, но, не желая подводить родительницу, училась на хорошо и отлично.
Маркова никогда не играла в дочки-матери. Позже блогер признавалась, что в ней с раннего возраста «сидел пацан». Кроме этого, она до сих пор хранит дома игрушечного далматина, преподнесенного родителями ко дню рождения.
Прежде чем покорить «ТикТок» и перебраться в российскую столицу, Наталья, мечтавшая о своем магазине, занималась предпринимательством, пыталась стать стюардессой, трудилась продавцом в модных бутиках и водителем такси.
Первые блоги и покорение интернет-пространства
По признанию девушки, семейные проблемы подтолкнули ее начать заниматься ведением блогов. Однажды она пришла домой с работы, а ее отца, имевшего серьезные проблемы со здоровьем, в очередной раз увезли в больницу. Чтобы как-то отвлечься от плохих мыслей, Наталья сняла дебютное видео.
«Я ни у кого не брала идею, я не знала тогда слова «тренды» и «липсинк». Я взяла музыку из «Семейки Аддамс», заплела две косички и сделала подписи типа: «Пришла со школы, села делать уроки и вспомнила, что мне 28 лет и у меня есть сын». Видео набрало 130 просмотров, и я не стала его удалять и легла спать», — позже вспоминала звезда.
В течение следующего дня количество просмотров увеличилось до полумиллиона. Наталья поспешила поделиться радостью с матерью. Обе женщины оказались в восторге от такого внезапного успеха.
Как вспоминала сама Наталья, первое время она не понимала, чем занимается. Она привлекала к съемкам своего сына, который капризничал, а дома царил бардак. При этом знаменитость, отвечая на самый часто задаваемый вопрос, признавалась, что никогда не прибегала к накрутке подписчиков и «байтам», потому что категорически не переносит фальшь и старается быть честной и настоящей.
Тиктокерша со своим сыном Тимуром. Фото: соцсети
Постепенно девушка вошла во вкус и завела аккуанты в нескольких соцсетях, где обнародовала неприглядные факты биографии, рассказывала о трудностях, с которыми сталкивалась, и как с ними справлялась.
В конце 2020 года девушка объявила, что вместе с наследником, заведшим собственный аккаунт в «ТикТоке», заселилась в дом для блогером под названием Super House. Впрочем, скоро мальчик попросился обратно домой.
Личная жизнь звезды
Личная жизнь «тети Наташи» долгое время складывалась неудачно. В 17 лет девушка полюбила человека, за которого согласилась выйти замуж, но этот брак не принес долгожданного женского счастья. Супруг имел несколько зависимостей и даже поднимал руку на возлюбленную. В январе 2012 года года девушка родила сына Тимура и стала матерью-одиночкой, так как отец ребенка не принимал участие в воспитании и не платил алименты.
Затем женщина встретила того, кто в течение пяти лет рассказывал ей, как отдыхает за границей, ездит на дорогой машине. А когда красавица прославилась, заявил, что все это благодаря ему.
Расстроенная Маркова в соцсетях упоминала о бывшем, нелепым образом попавшемся на измене, когда пара состояла в отношениях уже три года. Даже после расставания бойфренд не отставал от нее в течение полутора лет. Сама Наталья признавалась, что никогда не жалела о том, что у ее сына нет отца.
Наталья с молодыми тиктокерами. Фото: соцсети
Наталья сейчас
В мае 2021 года Маркова завела свой канал, где публиковала забавные видео из жизни в Super House, показывала, какие трюки сын Тимур исполняет на самокате, и общалась с другими коллегами по интернет-цеху.
Наталья так часто появлялась в кадре с певцом Хабибом Шариповым, что поклонники заподозрили, что их связывают романтические отношения. Это предположение пара высмеяла в одном из роликов, где исполнитель звал Маркову в ЗАГС, и та уже вооружилась паспортом, но на самом деле речь шла о кредите.
Наталья и Хабиб Шарипов. Фото: кадр из клипа «Ягода-малинка» / YouTube
Интересные факты
— В детстве Наташа очень любила читать повесть «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара. По ее признанию, возможно, это и повлияло на выбор имени наследника.
— Молодая женщина не прошла собеседование на должность стюардессы из-за татуировки на руке в виде надписи Never Give Up («Никогда не сдавайся»). К слову, сыну Тимуру она не запретит делать нательные рисунки, потому что ей нравится, как те смотрятся на мужчинах.