Тиктокерша в кокошнике, молодая мама и просто «тетя Наташа»: популярность и личная жизнь блогера Натальи Марковой

Биография тиктокерши

Впервые блогерша Наталья Маркова появилась в конце 2020 года в клипе музыканта Хабиба Шарипова под названием «Ягода-малинка». Этот ролик покорил зрителей YouTube. Всего за месяц после публикации он набрал почти 35 миллионов просмотров, а уже к августу 2021 года — 250 миллионов.

Кроме харизматичного исполнителя, в кадре появились и две коллеги-тиктокерши — Милана Хаметова и Наталья Маркова, облаченная в русский народный наряд с кокошником. Девушки лихо отплясывали и лакомились, собственно, малиной.

Детские годы «тети Наташи»

Будущая звезда интернета родилась 18 января 1991 года в поселке городского типа Боровском Тюменской области. Там она и жила вплоть до переезда в Москву в 2020 году.

Детство Наташи прошло на местном Андреевском озере. Ее отец Виктор трудился егерем в охотничье-рыболовном хозяйстве. Глава семейства, в последние годы жизни работавший дальнобойщиком, постоянно брал детей (у Натальи есть старший брат) с собой на службу.

Там девочка ремонтировала старый желтый трактор, научилась ездить на велосипеде, провалилась под лед, пугалась змей, кормила уток, как позже с юмором вспоминала сама Маркова.