Песни о любви и яркая внешность: что известно о молодой певице GRIVINA

Биография певицы

Дарья Гривина — молодая звезда российской эстрады. Популярность певицы растет с каждым днем. Красотка стала известной благодаря видеороликам в интернете. Сегодня проект под названием GRIVINA быстрыми темпами покоряет российские города.

Детские годы будущей певицы

Даша Гривина родилась в Абакане 22 июля 2000 года. Семья девушки была среднестатистической. В прессе немного данных о ранних годах девушки. Известно, что в семье звезды два ребенка. У Дарьи есть брат, которого зовут Николай Яковлев.

На момент старта концертной деятельности GRIVINA не была совершеннолетней. Свое 18-летие Дарья встретила в окружении близких и под приятные поздравления поклонников в соцсетях. Девушка едва получила школьный аттестат, поэтому ее дальнейшие профессиональные планы публике малоизвестны. Сейчас красотка стремится развиваться в музыке.