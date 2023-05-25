Песни о любви и яркая внешность: что известно о молодой певице GRIVINA

Биография певицы
Дарья Гривина — молодая звезда российской эстрады. Популярность певицы растет с каждым днем. Красотка стала известной благодаря видеороликам в интернете. Сегодня проект под названием GRIVINA быстрыми темпами покоряет российские города.
Детские годы будущей певицы
Даша Гривина родилась в Абакане 22 июля 2000 года. Семья девушки была среднестатистической. В прессе немного данных о ранних годах девушки. Известно, что в семье звезды два ребенка. У Дарьи есть брат, которого зовут Николай Яковлев.
На момент старта концертной деятельности GRIVINA не была совершеннолетней. Свое 18-летие Дарья встретила в окружении близких и под приятные поздравления поклонников в соцсетях. Девушка едва получила школьный аттестат, поэтому ее дальнейшие профессиональные планы публике малоизвестны. Сейчас красотка стремится развиваться в музыке.
Дарья Гривина в детстве. Фото: соцсети
Начало музыкальной карьеры Дарьи
О певице широкой аудитории стало известно весной 2017 года. Публикация песни в Сети сделала девушку знаменитой за считаные дни. Даша опубликовала сингл «В одно касание».
Песня понравилась аудитории подписчиков. Публика хвалила Дарью за текст, музыку и имидж. Первый успех вдохновил начинающую артистку. Она стала публиковать новые композиции. Главными хитами Дарьи Гривиной сейчас считаются треки «Я хочу» и Chocolate boom.
По признанию певицы, главным источником вдохновения для нее является любовь. В творчестве Гривиной основными оказались направления поп, deep, vocal house. Обычно подобные треки как раз становятся востребованными на танцевальных площадках, рейвах, в клубах и барах.
Проект GRIVINA представлен в лице нескольких человек. Даша выступает вокалисткой, Фархад Веисов — концертный продюсер артистки, а Денис Газиев работает саунд-продюсером исполнительницы. Дизайн нарядов для концертов и фотосессий лежит на плечах Артема Гапоненко.
Дарья во время одного из своих концертов. Фото: соцсети
Первые концерты и запись новых песен
Дебютный концерт девушки состоялся в феврале 2018 года в Екатеринбурге. Входные билеты стоили всего 300 рублей. Послушать песни вокалистки мог любой желающий. Публика состояла из молодежи, отдающей предпочтение клубной музыке и ремиксам в разных аранжировках. К слову, Дарья обожает принимать участие в фотосессиях и съемках клипов.
Даша Гривина работает над созданием композиций для нового альбома и занимается формированием собственного имиджа для покорения музыкального олимпа страны.
Личная жизнь красотки
У девушки есть аккаунты в социальных сетях. Она регулярно публикует фото, снимки с мероприятий и поездок. Личная жизнь девушки сегодня тесно связана с построением карьеры. Девушка любит приковывать взгляды противоположного пола и делиться с поклонниками фото в нижнем белье.
Как известно, на данный момент Даша не состоит в отношениях. Она не торопится с выбором парня, с которым готова была бы проводить свободное время вне репетиций, концертов и гастролей.
Красотка не стесняется показывать себя в нижнем белье. Фото: соцсети
Дарья Гривина сейчас
На данный момент певица выпустила альбом «Я хочу», презентованный в 2018 году. Главным синглом пластинки стала одноименная композиция, также известная в Сети под названием «Я надену белье с кружевами». Песня входит в топ наиболее востребованных на музыкальных порталах и регулярно звучит на молодежных площадках.
Даша уже успела побывать в нескольких турах. Осенью 2018 года Гривина посетила десять российских городов и везде была тепло встречена поклонниками. В благодарность девушка поделилась на своих страницах в социальных сетях новой песней под названием «Твоя ненормальная».
Сейчас красотка продолжает записывать новые песни, участвовать в фотосессиях и делиться с поклонниками подробностями личной и творческой жизни.
Интересные факты
— Рост Дарьи Гривиной составляет 165 см, а вес — 50 кг.
— Девушка постоянно сталкивается с повышенным вниманием поклонников мужского пола, но спокойно, а иногда с юмором реагирует на восхищение ее внешностью и талантом.