Синеволосая рэп-принцесса и кумир молодежи: биография и творчество певицы Миа Бойка

Биография певицы

Синие или голубые волосы, веселые тексты и стильная музыка. Все это о молодой рэп-исполнительнице по имени Миа Бойка. Девушка вот уже несколько лет находится на музыкальном олимпе, не боится экспериментировать со внешностью и музыкальными стилями. Поклонники любят Мию за непосредственность и позитивный взгляд на жизнь.

Детские годы малышки Мии

Будущая звезда родилась 15 февраля 1997 года в Ивангороде, расположенном на восточном берегу реки Нарва. Настоящее имя девушки — Мария.

Семья певицы многодетная. У Мии есть младший брат и сестры. Так, 25 августа 1998 года супруги, воспитывавшие разных по возрасту детей по канонам православия, приветствовали Анну, 17 марта — единственного сына Михаила. А 5 мая 2004 года в семье появилась Эсфирь. 16 мая 2006 года родился младший ребенок в семье, дочь Елизавета.

Мия Бойка очень любит делиться с подписчиками фото своей большой и дружной семьи. По воспоминаниям девушки, во время пребывания матери в роддоме кормить младших брата и сестер и отвечать за них приходилось именно Маше. Певица рассказывала, что тогда и появился ее фирменный суп, приготовленный по собственному рецепту, — к картофелю, моркови и иным овощам добавлялись любые рыбные консервы.

Сама Миа тяготела к музыке с самого детства, что не особо нравилось отцу. Мужчина считал, что пение дочери больше напоминало вой. Однако девушка не прекратила тренироваться в пении, перенимая манеру исполнения у любимых Деми Ловато, Селены Гомес, Майли Сайрус. В подростковом возрасте Бойка поняла, что хочет быть певицей.