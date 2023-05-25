Синеволосая рэп-принцесса и кумир молодежи: биография и творчество певицы Миа Бойка

Биография певицы
Синие или голубые волосы, веселые тексты и стильная музыка. Все это о молодой рэп-исполнительнице по имени Миа Бойка. Девушка вот уже несколько лет находится на музыкальном олимпе, не боится экспериментировать со внешностью и музыкальными стилями. Поклонники любят Мию за непосредственность и позитивный взгляд на жизнь.
Детские годы малышки Мии
Будущая звезда родилась 15 февраля 1997 года в Ивангороде, расположенном на восточном берегу реки Нарва. Настоящее имя девушки — Мария.
Семья певицы многодетная. У Мии есть младший брат и сестры. Так, 25 августа 1998 года супруги, воспитывавшие разных по возрасту детей по канонам православия, приветствовали Анну, 17 марта — единственного сына Михаила. А 5 мая 2004 года в семье появилась Эсфирь. 16 мая 2006 года родился младший ребенок в семье, дочь Елизавета.
Мия Бойка очень любит делиться с подписчиками фото своей большой и дружной семьи. По воспоминаниям девушки, во время пребывания матери в роддоме кормить младших брата и сестер и отвечать за них приходилось именно Маше. Певица рассказывала, что тогда и появился ее фирменный суп, приготовленный по собственному рецепту, — к картофелю, моркови и иным овощам добавлялись любые рыбные консервы.
Сама Миа тяготела к музыке с самого детства, что не особо нравилось отцу. Мужчина считал, что пение дочери больше напоминало вой. Однако девушка не прекратила тренироваться в пении, перенимая манеру исполнения у любимых Деми Ловато, Селены Гомес, Майли Сайрус. В подростковом возрасте Бойка поняла, что хочет быть певицей.
Миа со своей большой семьей. Фото: соцсети
В 18 лет девушка получила аттестат и отправилась в Москву, где без труда покорила РЭУ имени Г. В. Плеханова. В 2019 году Миа поступила в магистратуру родного вуза, продолжив учебу на факультете бизнеса «капитаны» по направлению «менеджмент в инновационном предпринимательстве».
Первый музыкальный опыт
Миа с самого детства старалась связать свою жизнь с музыкой. Сначала она старательно выкладывала кавер-версии на популярные российские и мировые хиты в социальных сетях.
В какой-то момент начала набирать популярность ее пародия на трек «Гучи» Тимати и Егора Крида. Запись разлетелась по многочисленным группам, собрав суммарно около миллиона просмотров.
Прежде чем судьба свела рэпершу с другом и единомышленником T-killah, девушка штурмовала всевозможные кастинги. Например, самым неудачным, по ее словам, оказался смотр «Фабрики звезд», где в первую очередь оценивались не вокальные, а внешние данные конкурсантов.
Миа Бойка и рэпер T-killah. Фото: соцсети
Однажды подписчики прислали Мии информацию, что Александр Тарасов занят поисками бэк-вокалистки. Та отправила исполнителю собственный сингл «Мы улетаем». После встречи с директором Тарасова состоялся тет-а-тет с самим хип-хопером. Тогда он решил сделать из Марии самостоятельного артиста.
В 2019 году вышли такие хиты, как «За неоном», «Бабло», «Ананас Адидас», взорвавший российский «ТикТок», «Розовые звезды». Также был выложен в Сеть дебютный мини-альбомом «Дикая ламба».
По воспоминаниям Мии, 2020 год стал для нее особенно насыщенным. Синеволосая красотка порадовала свою публику новыми хитами. В их числе — «Моя жизнь утекает…», «Эмэмдэнс», также полюбившийся отечественным тиктокерам, «Прятки» и Fendi Mood. Песня «Пикачу» появилась в результате работы с блогером и певцом Егором Шипом, а к «Пикнику» приложили руку Давид Манукян и Calvin.
Фанаты прозвали Мию «королевой океана». С клипами девушке также повезло. Так, с «Пикачу» всего за два месяца познакомились больше 65 млн пользователей, с «Эмэмдэнсом» всего за четыре месяца — 26 млн, с «Ананасом Адидасом» за год — 14 млн, с «Прятками» за месяц — 10 млн.
Синеволосая красотка и Егор Шип. Фото: соцсети
В августе 2021 года певица в одном из интервью заявила, что ее образ для детской аудитории прекращает свое существование. Миа посчитала, что ей пора примерить другой образ и полностью измениться.
Примерно в это же время она выпустила клипы «Морской бой» и «Алень». Последний мгновенно взлетел в тренды «Ютьюба». Эта песня, по словам исполнительницы, была посвящена Егору Шипу.
В августе артистка также выпустила дебютную пластинку под настораживающим названием «Прощальный альбом». Этот сборник, как стало понятно поклонникам, разделил карьеру Миа на до и после.
Личная жизнь
Поклонники исполнительницы тщательно следят за публикациями своего кумира. Синеволосая дива обладает яркой внешностью и стройной фигурой, поэтому проблем с мужским вниманием у нее нет. Красотке неоднократно приписывали романы с коллегами по цеху.
Так, когда выяснилось, что Миа — протеже T-killah, поползли слухи, что их связывают близкие отношения. И не только дружеские. Это оказалось ложью — Александр Тарасов счастлив в браке с Марией Беловой. Подобные предположения мелькали, когда рэперша записывала совместные песни и с Егором Шипом.
Впрочем, певица не прочь поговорить по душам и обнародовать неизвестные факты из личной жизни. В 2019 году исполнительница призналась, что у нее был любимый человек, но сейчас они живут в разных странах и иногда общаются.
Красоте Мии завидуют многие девушки. Фото: соцсети
Осенью 2022 года в СМИ появилась информация о романе рэперши и Артема Минькова, сына певца Александра Маршала. Все началось с опубликованной певицей фотографии с Маршалом, под которой Артем написал: «Знакомство со свекром, получается». Дальше этой публикации дело так не зашло.
В свободное от репетиций и концертов время артистка занимается спортом, охотно посещает тренировки по боксу, а также ходит на вечеринки с друзьями.
Миа Бойка сейчас
Миа постепенно уходит от образа певицы для детей и подростков и стремится записывать более серьезные композиции. Одной из них стала проникновенная лирическая баллада «Вдох». По словам певицы, этот трек она написала для свадьбы Александра Тарасова и Марии Беловой.
В июне прошлого года Миа вместе с коллегами Ваней Дмитриенко, Костой Лакостой, Люсей Чеботиной выступила перед гостями и жителями Санкт-Петербурга на ежегодном фестивале «Алые паруса».
Осенью 2022 года Бойка стала участницей нового спортивно-развлекательного реалити-шоу «Вызов» на телеканале ТНТ. В другом амплуа она предстала в проекте «Битва поколений» на Муз-ТВ, где заняла судейское кресло.
Миа и Александр Маршал. Фото: соцсети
Интересные факты
— Помимо единственной татуировки на лице в виде царапин, у знаменитости нет других нательных рисунков. Она убеждена, что и без них человек выглядит красивым.
— Миа не будет рекламировать алкогольные напитки и табачные изделия, хотя предложения поступали многократно. Она ведет здоровый образ жизни и никого не хочет совращать.