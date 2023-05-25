Все девушки Егора Крида: как «русский Джастин Бибер» стал кумиром поколения и миллионером

Егор Крид мечтает о семье и детях. В него влюблены миллионы девушек, но многочисленные романы рэпера обрываются один за другим.
Рэп, спорт, компьютерные игры
Егор Крид в детстве. Фото: соцсети
Егор Булаткин (так звучит настоящая фамилия артиста) родился 25 июня 1994 года в городе Пензе, в семье известного в городе бизнесмена, владеющего крупной фабрикой по переработке орехов.
И родители, и старшая сестра Егора так или иначе были связаны с творчеством: отец в молодости был участником группы, мама пела, сестра стала певицей и актрисой. Мальчик рос серьезным и прилежным: занимался английским языком, играл в шахматы…
Но в какой-то момент Егора увлек рэп. Он стал много слушать популярных исполнителей, а в 11 лет сам записал свой первый трек. Подростком Егор начал уделять повышенное внимание спорту – футболу, баскетболу, теннису, играл на бильярде, участвовал в соревнованиях. Это благотворно сказалось на его фигуре: сейчас при росте 185 см музыкант весит 80 кг.
А однажды юный Егор сколотил уличную «банду» под названием Kreed worms – по мотивам популярной компьютерной игры, в которой фигурировал граффити-художник.
Мальчишки разрисовывали стены домов, за что им «прилетало» от взрослых – дело доходило даже до конфликтов с правоохранительными органами. И все же главным для него оставался рэп.
Первые успехи и тайна псевдонима
Егор Крид. Фото: Global Look Press
Школьником Егор выложил свой трек «Слово «люблю» потеряло свой смысл» в соцсети. Композиция быстро стала популярной, и парень сделал на песню видео. Клип «Любовь в Сети» появился на YouTube – это был момент, с которого начался путь Егора к известности. Миллионы просмотров подтолкнули его к созданию новых хитов.
Первый серьезный успех пришел к парню в 2012 году – он выиграл в конкурсе «Звезда ВКонтакте», и его пригласили выступить в Петербурге, на сцене «Октябрьского».
Начав свой путь артиста, Егор взял псевдоним – в память о детской «банде» художников-граффити Kreed worms, предводителем которой он был. Правда, спустя время он изменил сценическое имя:
«Мы живем в России, где люди не умеют читать на английском языке. Потому что KReeD читается как Крид, а не как Крэд, Крот и так далее. Поэтому для России я решил сделать «Егор Крид» на русском языке. Всем понятно, всем доступно».
К тому времени он уже был студентом Московской музыкальной академии имени Гнесиных, где получал специальность продюсера. Молодой человек успевал и учиться, и сочинять и записывать новые хип-хоп композиции. Однажды он перепел песню Тимати «Не сходи с ума», и слушатели отметили, что вариант Егора звучит даже круче.
Black Star и дуэты со звездами
Егор Крид и Тимати. Фото: соцсети
Известный российский лейбл Тимати - Black Star Inc. - подписал с талантливым парнем контракт. Теперь его клипы выходили регулярно, Егор участвовал в разнообразных концертах и фестивалях. Его первый сольный альбом назывался «Холостяк», а за песню «Самая-самая» он получил музыкальную премию канала RU TV и стал номинантом премии МУЗ-ТВ.
Стало ясно: проект «Егор Крид» - это всерьез и надолго: только в 2015-м он завоевал 4 престижные музыкальные премии. Он пел и дуэтом с известными исполнителями – Иосифом Кобзоном, Тимати, Мотом. Позднее зрители увидели его дуэт с Ольгой Серябкиной, одну из песен Егор записал с DJ Smash и Полиной Гагариной.
Ссора с Тимати и «свободное плавание»
В 2018 году заговорили об уходе Егора из Black Star. Недоразумения начались после гастролей в ОАЭ, на которых Егор вел себя вызывающе, что не понравилось Тимати. Крид отказался выходить на сцену, заявив, что занят – пьет кофе, и у него пока нет настроения выступать.
Вместо него вынужденную паузу пришлось заполнять другим артистам – Александру Ревве и Олегу Газманову, который к тому же был нездоров. Организаторы фестиваля пришли в бешенство – ведь их ущерб составил несколько миллионов рублей. После громкой ссоры Егор Крид покинул лейбл Тимати и начал самостоятельное «плавание».
Как независимый артист, он подписал контракт с Warner Music. Вскоре поклонники услышали его новые треки – «Грехи», «Слухи», «Сердцеедка», «Крутой», «Время не пришло»… В конце 2019 - начале 2020-го Егор принял участие в рэп-батле, продержавшись 6 раундов. Кроме того, рэпер зарегистрировался на видеоплатформе Twitch и некоторое время вел стримерскую деятельность.
Роли в кино и участие в телешоу
Егор Крид и Юлия Александрова. Фото: кадр из фильма "(Не)идеальный мужчина"
В фильме «(Не)идеальный мужчина» Егор Крид исполнил главную роль - робота. Его партнершей стала Юлия Александрова, а в центре сюжета была история любви между роботом и девушкой. В комедии звучала песня Крида «Голубые глаза». Впрочем, отзывы о картине можно назвать скорее негативными – и со стороны зрителей, и со стороны критиков. Снимался он и в других проектах – «Жара» и «Отель «Элеон».
Кроме того, Егор Крид – частый гость на телевидении. Он принимал участие в шоу «Импровизация», был героем 6-го сезона «Холостяка», наставником на шоу «Голос. Дети». Появлялся и в других проектах.
Заработки Егора Крида
Егор Крид. Фото: кадр из шоу "Голос. Дети"
Летом 2021 года Егор Крид запустил свой косметический бренд – под названием «Крид Косметикс». Только выгоды ему это не принесло: бизнес довольно быстро ушел в минус. По данным СМИ, за каждый концерт Егор получает не меньше 50 тысяч евро, а каждый рекламный пост в его соцсетях приносит рэперу 2,2 миллиона рублей
Мирослава Карпович, Виктория Дайнеко, Нюша и другие романы
Егор Крид и Мирослава Карпович в клипе "Старлетка". Фото: кадр из клипа
К своим 28 годам Егор Крид уже начал задумываться о построении крепкой семьи. Вниманием девушек он был избалован с юности. Еще в 18 лет рэпер познакомился с актрисой Мирославой Карпович.
Она была старше на 8 лет, но это не помешало разгореться между ними роману. Они встречались полгода, но оба были слишком заняты творчеством, чтобы уделять отношениям достаточно времени. Несовпадающие графики стали причиной отдаления, и однажды они расстались.
Вскоре парень нашел себе новую девушку – модель Диану Мелисон. Для Егора это было серьезно: он постоянно старался удивить и порадовать любимую подарками и сюрпризами. Но ему не нравилось участие Дианы в откровенных фотосессиях. Ссоры по этому поводу становились все чаще, и одна из таких ссор поставила точку в их романе.
Егор Крид и Нюша. Фото: соцсети
Пару месяцев рядом с Егором была певица Виктория Дайнеко, но оба быстро поняли, что у них слишком разные характеры и привычки. Недолго продлились отношения и с Анной Стрюковой – дочерью Анастасии Заворотнюк. Анна старательно училась, и у нее не хватало времени для романтических свиданий.
Поклонники долго обсуждали роман Крида с певицей Нюшей. Они встречались два года, и Егор даже обмолвился, что хотел бы от Нюши детей. Но и эти отношения завершились. После непродолжительных романов с моделями, в 2018 году, Егор Крид стал героем телешоу «Холостяк» и выбрал Дарью Клюкину, но их отношения закончились вскоре после финала шоу.
Роман с Валей Карнавал
Валя Карнавал. Фото: соцсети
А потом поклонники просто перестали считать девушек Егора Крида: то и дело рядом с ним появлялась новая модель, певица или блогерша. Так было до тех пор, пока не стало известно: Егор влюбился в Валю Карнавал. Оказалось, что юная тиктокерша давно уже была его фанаткой. Новый 2021 год влюбленные встречали вместе, в романтической обстановке.
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Многочисленные поклонники с умилением наблюдали за этой историей любви: Егор очень красиво ухаживал, посвятил Вале песню «Голос»… Но история продлилась недолго. О расставании своих кумиров фанаты узнали, услышав песню Вали «Ромашки». После этого Валю многие критиковали, утверждая, что она неискренняя и часто «меняет карнавальные маски».
Новые проекты
Егор Крид на шоу "Холостяк". Фото: кадр из шоу
В начале 2023 года стало известно о недовольстве родителей, детям которых на школьном уроке «Разговоры о важном» показали ролик Крида. Взрослым не понравилось, во-первых, само участие рэп-исполнителя в образовательном проекте, а во-вторых, реклама в ролике концерта и соцсетей Егора.
Между тем, артист продолжает активно работать над новыми проектами. Недавно поклонники смогли услышать его новую песню «Засыпаешь, но не со мной», которую он исполнил вместе с дуэтом HammAli & Navai.