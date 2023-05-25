Все девушки Егора Крида: как «русский Джастин Бибер» стал кумиром поколения и миллионером

Егор Булаткин (так звучит настоящая фамилия артиста) родился 25 июня 1994 года в городе Пензе, в семье известного в городе бизнесмена, владеющего крупной фабрикой по переработке орехов.

И родители, и старшая сестра Егора так или иначе были связаны с творчеством: отец в молодости был участником группы, мама пела, сестра стала певицей и актрисой. Мальчик рос серьезным и прилежным: занимался английским языком, играл в шахматы…

Но в какой-то момент Егора увлек рэп. Он стал много слушать популярных исполнителей, а в 11 лет сам записал свой первый трек. Подростком Егор начал уделять повышенное внимание спорту – футболу, баскетболу, теннису, играл на бильярде, участвовал в соревнованиях. Это благотворно сказалось на его фигуре: сейчас при росте 185 см музыкант весит 80 кг.

А однажды юный Егор сколотил уличную «банду» под названием Kreed worms – по мотивам популярной компьютерной игры, в которой фигурировал граффити-художник.

Мальчишки разрисовывали стены домов, за что им «прилетало» от взрослых – дело доходило даже до конфликтов с правоохранительными органами. И все же главным для него оставался рэп.

Первые успехи и тайна псевдонима

