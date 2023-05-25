Три брака, измены жен, двое детей: как сложилась личная жизнь и карьера звезды сериалов «Мажор» и «Лихач» Никиты Панфилова

Поступил Панфилов в Институт современного искусства, на актерский факультет в 1996 году. Но бросил - развод с первой женой дался нелегко, и он ушел в армию. Новобранца ростом 180 см и весом 87 кг определили во внутренние войска МВД.

Отслужив два года, Никита решил продолжить обучение, и поступал сразу в несколько вузов. Прошел в Щепкинское училище и Школу-студию МХАТ, последнюю и выбрал, где стал обучаться в мастерской Игоря Золотовицкого.

Театр

Получив диплом актера в 2006 году, Панфилов был принят в труппу МХТ им.А.Чехова, где дебютировал еще студентом три года назад в спектакле «Осада» в роли Икара. Родной сцене он отдал 10 лет, уволившись в 2016 году.