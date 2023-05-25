Три брака, измены жен, двое детей: как сложилась личная жизнь и карьера звезды сериалов «Мажор» и «Лихач» Никиты Панфилова

Актер Никита Панфилов – коренной москвич. Он родился 30 апреля 1979 года в театральной семье. Его отец Владислав Панфилов - руководитель московского Театра охочих комедиантов, мать Татьяна Панфилова — режиссер театра «Монотон».
Так что мальчик с детства знал, что такое театр и спектакль, и даже выступал в пятилетнем возрасте на сцене. Но особо не увлекся, так как мечтал стать хирургом.
Никита Панфилов в детстве. Фото: соцсети
В школьные годы Никита заинтересовался греко-римской борьбой, начал активно тренироваться и выступать на турнирах, в результате стал мастером спорта. Но в какой-то момент решил, что постоянных поездок, тренировок и травм с него хватит, и оставил спорт. С медициной тоже не вышло, поэтому после школы юноша выбрал пойти по родительским стопам.
Никита Панфилов в молодости. Фото: соцсети
Поступил Панфилов в Институт современного искусства, на актерский факультет в 1996 году. Но бросил - развод с первой женой дался нелегко, и он ушел в армию. Новобранца ростом 180 см и весом 87 кг определили во внутренние войска МВД.
Отслужив два года, Никита решил продолжить обучение, и поступал сразу в несколько вузов. Прошел в Щепкинское училище и Школу-студию МХАТ, последнюю и выбрал, где стал обучаться в мастерской Игоря Золотовицкого.
Театр
Получив диплом актера в 2006 году, Панфилов был принят в труппу МХТ им.А.Чехова, где дебютировал еще студентом три года назад в спектакле «Осада» в роли Икара. Родной сцене он отдал 10 лет, уволившись в 2016 году.
Никита Панфилов в спектакле "Физики". Фото: Global Look Press
За год работы Панфилов сыграл в десятке спектаклей: «Амадей», «Изображая жертву», «Последний день лета», «С любимыми не расставайтесь», «Тартюф», «Ундина», «Чайка» и других.
Кино
Кинокарьеру Панфилов стал строить будучи студентом. Дебютной стала роль в сериале «Веревка из песка» в 2005 году. А уже следующий проект принес ему популярность – его стали узнавать на улицах после сериала «Адъютанты любви».
Никита Панфилов в сериале "Адъютанты любви". Кадр из сериала
Затем были эпизодические роли в сериалах «Погоня за ангелом» (2007), «Мачеха» (2008), «Ставка на жизнь» (2008), «Я вернусь» (2008), «Универ» (2009). В детективе «Черчилль» (2009) Панфилов сыграл российского дипломата, в сериале «Анжелика» - музыканта Юру.
В 2012 году Панфилов снялся в фильме Духless, где сыграл Мишу «Вуду». Компанию ему составили Данила Козловский, Мария Кожевникова, Сергей Белоголовцев. После этого проекта Панфилов проснулся знаменитым, а предложения от режиссеров ему стали буквально сыпаться.
Никита Панфилов в фильме Духless. Кадр из фильма
В 2014 году он снялся в фантастике «Вычислитель» с Евгением Мироновым и Анной Чиповской. В том же году на экраны вышел сериал «Сладкая жизнь», закрепивший Панфилова на кинематографическом Олимпе. Параллельно Никита снимался с Павлом Прилучным в сериале «Мажор». Это были второстепенные, но яркие съемки Панфилова.
Никита Панфилов в сериале "Мажор". Кадр из сериала
Главную роль Панфилов исполнил в детективном сериале «Пес». Он – майор Максимов в отставке, которому помогает расследовать преступление четвероногий друг. Вместе они смогли добиться справедливости.
Центральная роль досталась Панфилову и в мелодраме «30 свиданий». Затем были роли в фильмах «Молот» (2016), «Салют-7» (2017), сериалах «Лихач» (2020), «Грозный» (2020), «Акушер» (2023).
Никита Панфилов на съемках сериала "Акушер". Фото: соцсети
Другие проекты
Панфилов попробовал себя в роли телеведущего в двух проектах – «Бастионы России» и «Земля героев» в 2014 году.
Никита Панфилов в шоу "Кондитер". Кадр из шоу
В 2017 году актер стал звездным гостем на проекте «Ты супер!» на НТВ, где поддержал конкурсанта и своего поклонника 13-летнего Руслана Чванько из Тобольска. А в 2021 году принял участие в кулинарном шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница», где продегустировал вкусный торт.
Личная жизнь
В личной жизни у Панфилова было много боли и предательства. В 17 лет он едва не покончил собой из-за того, что возлюбленная его бросила и ушла к другому.
Никита Панфилов и его первая любовь. Кадр из передачи "Судьба человека"
У актера за плечами студенческий брак с однокурсницей Верой Бабенко, который был весьма кратковременным. Второй раз под венец он отправился после года отношений с журналистом Ладой Поярковой – свадьбу сыграли в 2010 году.
Никита Панфилов и Лада Пояркова. Кадр из передачи "Судьба человека"
Через три года у них родился сын Добрыня. Но когда мальчику исполнилось два годика, родители развелись. Причиной стала измена супруги – об этом он поведал в программе «Судьба человека» Борису Корчевникову в 2019 году. Ради сына он был готов простить супругу и до последнего боролся, чтобы семью сохранить. Но тяжелого развода избежать не удалось.
Никита Панфилов с сыном Добрыней. Кадр из передачи "Судьба человека"
Но одиноким Панфилов был недолго. В конце 2016 года он познакомился в соцсетях со стоматологом Ксенией Соколовой из Петербурга. Девушка приехала к нему в Москву, они стали общаться, а когда мужчина получил официальный развод, то тайно узаконил отношения с третьей женой.
Никита Панфилов и Ксения Соколова. Фото: соцсети
В 2018 году Панфилов стал отцом во второй раз. Жена подарила ему дочку Аврору. Счастливый муж и отец надеется, что этот брак у него – последний и навсегда.
Никита Панфилов с дочкой Авророй. Фото: соцсети
Карьера сегодня
Панфилов продолжает сниматься в кино. в 2023 году кипит работа над продолжением сериала «Лихач». Это уже третий сезон полюбившегося телезрителям сериала.