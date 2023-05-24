Рыженький из «Трудных подростков»: как началась карьера Святослава Рогожана

Кто станет звездой российского кино уже завтра? Молодой рыжеволосый актер Святослав Рогожан начал свой путь в профессию еще со школьной скамьи и уже засветился в ряде популярных проектов. Сумеет ли он прославиться, потеснив Петрова и Козловского?

Карьера в кино

Святослав родился 1 июня 1998 года в казахском городе Сатпаев. О своих детстве и семье молодой человек предпочитает не распространяться. Журналистам известно, что начальную школу юноша посещал в Алма-Аты, а среднюю - в Калининграде. Играл в КВН, занимался бальными танцами, вокалом и аккордеоном.

В старших классах парень стал целенаправленно изучать театральное искусство, вышел на сцену областного драматического театра. А затем поступил в Высшую школу сценических искусств, в мастерскую Константина Райкина, которую окончил в 2021-м.

Дебют в кино пришелся на 2019 год - в короткометражном фильме «А где Матвей?» режиссера Олега Афонина. Тогда же актер приступил к съемкам в сериале «Трудные подростки». Ему достался персонаж-футболист, который подвергается насилию в семье, а затем вымещает агрессию на окружающих. Святослав развивает героя уже четыре сезона.