Рыженький из «Трудных подростков»: как началась карьера Святослава Рогожана

Кто станет звездой российского кино уже завтра? Молодой рыжеволосый актер Святослав Рогожан начал свой путь в профессию еще со школьной скамьи и уже засветился в ряде популярных проектов. Сумеет ли он прославиться, потеснив Петрова и Козловского?
Карьера в кино
Святослав родился 1 июня 1998 года в казахском городе Сатпаев. О своих детстве и семье молодой человек предпочитает не распространяться. Журналистам известно, что начальную школу юноша посещал в Алма-Аты, а среднюю - в Калининграде. Играл в КВН, занимался бальными танцами, вокалом и аккордеоном.
В старших классах парень стал целенаправленно изучать театральное искусство, вышел на сцену областного драматического театра. А затем поступил в Высшую школу сценических искусств, в мастерскую Константина Райкина, которую окончил в 2021-м.
Дебют в кино пришелся на 2019 год - в короткометражном фильме «А где Матвей?» режиссера Олега Афонина. Тогда же актер приступил к съемкам в сериале «Трудные подростки». Ему достался персонаж-футболист, который подвергается насилию в семье, а затем вымещает агрессию на окружающих. Святослав развивает героя уже четыре сезона.
Святослав Рогожан в сериале «Трудные подростки». Фото: кадр из сериала
Также он получил эпизодические роли во втором сезоне «Вампиров средней полосы», триллере «Многоэтажка», комедийных сериалах «Против всех» и «Секреты семейной жизни», а также детективе «Фандорин. Азазель». Такой набор представляет собой весомую заявку на успех. Осталось дождаться главной роли.
В апреле на Московском кинофестивале была презентована драма «Тайное влечение» с участием Святослава, где его персонаж уже не эпизодический.
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Личная жизнь
О Рогожане известно, что он увлекается футболом, баскетболом и водным поло, имеет активную политическую позицию.
Святослав Рогожан и Мила Ершова. Фото: Global Look Press
Личную жизнь молодой актер предпочитает не выставлять напоказ. Но поклонники заметили, что в соцсетях у него часто встречаются совместные фото с коллегой по «Трудным подросткам» Милой Ершовой. Поговаривают, что у пары романтические отношения. На светские мероприятия артисты также приходят вместе.