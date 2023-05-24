Это не «Розыгрыш»: как Татьяна Арно утерла нос Ксении Собчак и почему ушла с телевидения на пике карьеры

На голубоглазую ведущую Татьну Арно с задорными ямочками на щеках просто невозможно было обижаться. Вероятно, именно поэтому она стала соведущей рейтинговой программы Первого канала «Розыгрыш», где шутили над звездами, порой очень жестко.
На это место претендовала Ксения Собчак, но продюсеры сделали выбор в пользу Татьяны Арно. Рассказываем, почему блондинка не в шоколаде ушла с телевидения и чем занимается сейчас.
Татьяна, но не Ларина
Татьяна Арно была вторым ребенком в семье. Если старшая на 10 лет сестра Юля была маминой девочкой, то за воспитание будущей звезды взялся папа. Возможно, поэтому Татьяна Арно увлеклась экстремальными видами спорта - раллийными гонками и прыжками с парашютом.
Татьяна Арно с мамой Ольгой Николаевной и с папой Виктором Степановичем. Фото: личный архив
Настоящая фамилия Татьяны - Шешукова. Она родилась в Москве 7 ноября 1981 года. В школе Татьяна Арно невзлюбила свое имя, потому что одноклассники ее дразнили Татьяной Лариной. Но героиня романа в стихах «Евгений Онегин» Татьяне Арно совсем не нравилась. Слишком уж далек был нежный литературный образ от характера Тани.
Как появилась Арно
Татьяна Арно телевидением никогда не грезила. После школы изучала немецкий язык в Московском госуниверситете лингвистики. Когда Татьяна Арно училась на третьем курсе ВУЗа, в газете увидела объявление о кастинге ведущей в передачу «Афиша» на НТВ.
Звезды, их жизнь и сплетни всегда интересовали студентку, и она решила попробовать, особо не претендуя на успех. Однако прошла отбор. Передачу «Афиша» на НТВ Татьяна вела еще под своей фамилией - Шешукова.
Татьяна Арно в ранней юности. Фото: личный архив
А вот псевдоним, вернее мамину девичью фамилию — Арно, решилась взять, когда стала ведущей в новом шоу на Первом канале «Розыгрыш» в 2003 году. Кастинг был жестче, чем в «Афишу». Да и конкурентки серьезные – девушки, которые уже заявили о себе на телевидении, среди них была Ксения Собчак. Но Татьяна Арно обошла всех и стала соведущей Валдиса Пельша.
И вот тут она задумалась о псевдониме, поскольку по мнению продюсеров шоу, Пельш и Шешукова звучало не очень красиво. Ничего придумывать не пришлось, девичья фамилия мамы украсила этот дуэт и принесла всероссийскую славу Татьяне Арно.
На протяжении девяти лет программа была одной из самых рейтинговых на главном канале страны. «Жертвами» «Розыгрыша» становились звезды первой величины.
Татьяна Арно, Лариса Рубальская и Валдис Пельш на съемках «Розыгрыша». Фото: Global Look Press
По признаю Татьяны Арно, у нее дело дошло чуть ли не до мании, она сама боялась стать героиней программы, которую вела. Так, однажды на фотосессии для глянцевого журнала подозрительная Татьяна Арно обыскала гримерку в поисках скрытых камер.
Жизнь после «Розыгрыша»
В 2012 году, хоть рейтинги были по-прежнему очень высокие, «Розыгрыш» закрыли. Не всем знаменитостям нравилось невольное участие в шоу. Из-за многочисленных жалоб съемки прекратили.
К тому времени Татьяна Арно уже была звездой. Снималась во многих телевизионных проектах и как ведущая, и как участница. Татьяна Арно отметилась в таких рейтинговых программах, как «Большие гонки», «Две звезды». На СТС в 2016 году Татьяна вела программу «Новая жизнь».
В 2017 году Татьяна Арно решилась завершить свою карьеру на телевидении. Она заняла должность главного редактора интернет-издания Spletnik.ru, пишущего о звездах.
Спустя четыре года Татьяну Арно пригласили на должность креативного директора по производству оригинального контента в видео-подразделения холдинга Condé Nast Россия, с которым она сотрудничала вплоть до ухода «глянца» из страны.
Зуб Собчак
В отличие от «блондинки в шоколаде», Татьяна Арно редко попадала в скандалы. Да и те, что были, провоцировала Ксения Собчак. Видимо, затаила зуб на более удачливую конкурентку, которая стала ведущей Первого канала.
Позже, из мести, Ксения Собчак увела у Татьяны Арно богатого жениха, который входил в список российской версии издания «Форбс».
Татьяна Арно на спор похудела на десять килограмм. Фото: соцсети
Не давала покоя Ксении Собчак и красивая фигура Татьяны Арно, она постоянно подтрунивала над ее пышными формами. Наконец, знаменитости поспорили о том, что Татьяна Арно похудеет за месяц на 10 килограмм. Звезда выиграла пари, Ксения Собчак признала поражение и сняла клип в честь заклятой подруги.
Личная жизнь
Поклонников у Татьяны Арно всегда хватало. Долгое время она встречалась с Вячеславом Чичвариным, который был переводчиком у Мадонны, когда суперстар приезжала в Москву. Все поговаривали о скорой свадьбе.
Татьяна Арно и Вячеслав Чичварин. Фото: личный архив
Но вскоре Татьяна Арно закрутила роман Амираном Лагвилавой. Отношения длились несколько лет, пока на горизонте у Татьяны Арно не появился миллиардер Александр Мамут. Впрочем, они недолго были вместе. Олигарх переметнулся к Ксении Собчак.
Татьяна Арно и Амиран Лагвилава. Фото: личный архив
В 2010 году Татьяна Арно вышла замуж за журналиста и солиста группы «Самое Большое Просто Число» Кирилла Иванова. Они познакомились на съемках передачи «Большие города». Этот брак продлился всего два года.
Татьяна Арно с бывшим мужем Кириллом Ивановым. Фото: личный архив
Потом Татьяну Арно видели в компании менеджера радиостанции «Серебряный дождь» Андрея Ходорченкова, но и эти отношения длились недолго.
Сейчас Татьяна Арно не афиширует свою личную жизнь. Звезда удалила свои аккаунты в социальных сетях.
Ведет довольно скромный образ жизни лишь изредка появляясь на светских мероприятиях. Татьяна Арно решила посвятить себя благотворительности, она входит в состав попечительского совета фонда помощи хосписам «Вера». Инициирует и продвигает разные социальные проекты.