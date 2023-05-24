Это не «Розыгрыш»: как Татьяна Арно утерла нос Ксении Собчак и почему ушла с телевидения на пике карьеры

На голубоглазую ведущую Татьну Арно с задорными ямочками на щеках просто невозможно было обижаться. Вероятно, именно поэтому она стала соведущей рейтинговой программы Первого канала «Розыгрыш», где шутили над звездами, порой очень жестко.

На это место претендовала Ксения Собчак, но продюсеры сделали выбор в пользу Татьяны Арно. Рассказываем, почему блондинка не в шоколаде ушла с телевидения и чем занимается сейчас.

Татьяна, но не Ларина

Татьяна Арно была вторым ребенком в семье. Если старшая на 10 лет сестра Юля была маминой девочкой, то за воспитание будущей звезды взялся папа. Возможно, поэтому Татьяна Арно увлеклась экстремальными видами спорта - раллийными гонками и прыжками с парашютом.