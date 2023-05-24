Танцовщик, режиссер, исследователь: кто такой Валентин Цзин, сыгравший Асыку в «Сердце Пармы»

Актер и танцор Валентин Цзин посвятил развитию языка тела всю свою жизнь. Для него танец — это не просто инструмент самовыражения в искусстве, но и собственная философия, попытка изменить восприятие мира. Что мы знаем об этом многогранном человеке, добившимся мировой известности?
Начало карьеры
Валентин родился 21 января 1984 года во Владивостоке, у него русские и китайское корни. В подростковом возрасте парень немного походил на аутиста: был совершенно независим от социального внимания и самостоятельно придумывал себе развлечения. Юношу увлекали книги по философии и собственный внутренний мир.
Его мать настаивала, чтобы сын занялся юриспруденцией, но, окончив школу, будущий артист поступил на театральный факультет Дальневосточной государственной академии искусств. Маму, кстати, Цзин обожает – называет своим ангелом-хранителем и мудрым учителем.
Валентин Цзин с матерью. Фото: соцсети
Актерская стезя не особо привлекала молодого человека, он не стремился быть в центре внимания – получал больше удовольствия от созерцания. Валентин быстро понял, что ему ближе профессия режиссера.
Поэтому, когда он оказался в театре Романа Виктюка, то быстро переориентировался на собственные постановки. Позже он перешел в авангардный театр «Дерево» Антона Адасинского с его особой философией исполнения. Там актер загорелся своей новой страстью - современный японским танцем буто, нацеленным на чувственное, а не на рациональное восприятие зрителей.
Исследователь танца
Чтобы изучать буто, нужно было ехать за границу, а денег у артиста было не много. Поэтому он сам стал организовывать мастер-классы этого вида танца в Москве и Петербурге, приглашая видных наставников из-за рубежа. Так и познакомился со многими знаменитыми учителями.
Сам Валентин вошел в буто с мощным бэкграундом: спортивным (в молодости занимался тхэквондо), театральным и даже клоунским (участвовал во Всемирном конгрессе дураков Сергея Полунина). Годы исследования танца привели его к созданию собственного экспериментального проекта Poema Theatre, объединившего физический театр, контемпорари (еще один вид современного танца) и буто.
Цзину даже удалось сформировать оригинальный стиль - семиотику тела - и собственный метод, основанный на принципе «максимального раскрытия и достижения границ тела, отказа от него как инструмента для линейного повествования и перехода в зону интуитивного тела, тела-символа».
Валентин Цзин во время мастер-класса по буто. Фото: стоп-кадр из видео YouTube-канала daniel williams
«Меня интересует не столько внимание (зрителей, - Прим. авт.), сколько изменение. Самое ценное — это событие, которое приведет к смене восприятия мира, например. Идеальный перформанс для меня — тот, после которого зритель по-другому видит мир», - говорит Валентин о своем уникальном творчестве.
Со своими перфомансами он выступал во многих городах Европы, сотрудничал с именитыми зарубежными танцорами. В 2015-2017 годах Валентин учился в магистратуре Центра танца Берлинского университета искусств. Позже он вернулся туда уже в качестве преподавателя, и ныне живет в Германии.
Работа в кино
Увлечение чувственным танцем не помешало театральному актеру засветиться в кино. В «нулевых» он появлялся с эпизодическими ролями в сериалах «Рублевка Live», «Адвокат», «Желтый дракон», «Марш Турецкого», «Дикий», «Медвежий угол», «Московский дворик». Зачастую играл стереотипных азиатов.
Позже были участия в сериалах «Морские дьяволы», «Наркотрафик», «Странствия Синдбада», «Агент особого назначения» и других. Актер обрил голову и получил загадочную и немного пугающую внешность.
Валентин Цзин в сериале «Агент особого назначения». Фото: кадр из сериала 2012 года
В 2013-м с Цзином вышли сразу два полнометражных проекта: фильм Ирины Евтеевой «Арвентур», совмещающий анимацию и игровое кино (проект был отмечен сразу несколькими наградами Московского международного кинофестиваля) и фэнтези «Форт Росс» Дмитрия Харатьяна.
Валентин признавался, что кино и сериалы нужны ему только для того, чтобы финансово обеспечить себя. Найдя свое собственное дело в виде танца и обучения ему, актер на несколько лет оставил кинематограф. Но в 2022 году устроил яркое возвращение в историческом фэнтези «Сердце Пармы».
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Валентин Цзин с супругой. Фото: соцсети
Личная жизнь
Сердце актера и танцора покорила девушка Анита Ауэрнигг - диджей и продюсер с творческим псевдонимом X tin. Они встречались четыре года, прежде чем поженились в пандемийном 2020-м. Свадебные наряды молодоженов были сшиты из одного полупрозрачного материала.
Сегодня жена звезды помогает мужу в его перфомансах по части музыки, а также стала опорой в ведении бизнеса, связанного с хореографией и мастер-классами.