Танцовщик, режиссер, исследователь: кто такой Валентин Цзин, сыгравший Асыку в «Сердце Пармы»

Актер и танцор Валентин Цзин посвятил развитию языка тела всю свою жизнь. Для него танец — это не просто инструмент самовыражения в искусстве, но и собственная философия, попытка изменить восприятие мира. Что мы знаем об этом многогранном человеке, добившимся мировой известности?

Начало карьеры

Валентин родился 21 января 1984 года во Владивостоке, у него русские и китайское корни. В подростковом возрасте парень немного походил на аутиста: был совершенно независим от социального внимания и самостоятельно придумывал себе развлечения. Юношу увлекали книги по философии и собственный внутренний мир.

Его мать настаивала, чтобы сын занялся юриспруденцией, но, окончив школу, будущий артист поступил на театральный факультет Дальневосточной государственной академии искусств. Маму, кстати, Цзин обожает – называет своим ангелом-хранителем и мудрым учителем.