Как Олег Даль предсказал собственную смерть: жуткое пророчество звезды «Земли Санникова»

25 мая знаменитый советский актер Олег Даль мог бы отметить свой 82-й день рождения. К сожалению, он прожил всего 39 лет: его не стало в марте 1981-го. Даль заранее знал, что умрет, и даже говорил об этом с близкими.
Любовный треугольник с Дорошиной и Ефремовым
Олег Даль и Нина Дорошина. Фото: кадр из фильма "Первый троллейбус"
Зрители запомнили Олега Даля по его ролям в фильмах «Не может быть», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Старая, старая сказка», «Женя, Женечка и «катюша», «Земля Санникова», «Отпуск в сентябре»…
Ему одинаково блестяще удавались и комедийные, и сказочные, и драматические образы. Однако в жизни актера было мало поводов для радости. Ему постоянно приходилось бороться. В театре и кино – за роли, в жизни – за сердце любимой. А еще – с тяжелой зависимостью, которая стала его злейшим врагом.
Главной любовью Олега Даля стала Нина Дорошина. А она с юности была влюблена в другого Олега – Ефремова. Без взаимности. Потому что сердце Ефремова навсегда было отдано театру – для женщин в нем оставалась лишь небольшая часть. Вот и Нину он обманул – обещал приехать на пляж, когда снимался фильм «Первый троллейбус», и не приехал. Огорченная девушка бросилась в штормовое море – и чуть не утонула. Ее спас оказавшийся поблизости Олег Даль.
Потом они вместе играли в «Современнике», и Даль сам не заметил, как полюбил актрису. Он сделал ей предложение – и она согласилась: больше назло Ефремову. На свадьбе внезапно появился Ефремов, подошел к Дорошиной и, не задумываясь, усадил ее к себе на колени, сказав: «А любишь ты все равно только меня».
Видеть этого Даль не мог – он ушел со свадьбы. Торжество было испорчено. А главное – слова Ефремова ничего для него не значили: он уже через пару дней уехал с другой женщиной.
«Выпивала с ним»: вторая жена
Олег Даль и Светлана Крючкова в фильме "Не может быть". Фото: кадр из фильма
Дорошина и Даль все же пытались построить семью. Но из этого ничего не получилось. Они расстались. Второй женой Олега Даля стала актриса Татьяна Лаврова. Он всячески пыталась одолеть алкогольную зависимость любимого.
«Выпивала с ним, чтобы ему меньше досталось. Мне Ефремов сказал, мол, смотри, сопьешься. Но Бог не дал. Мы были с Далем в той близости, что могли не разговаривать даже, звуками общались. Но я не думала, что он будет так переживать, когда я уйду. А иначе надо было бросать все и заниматься его пьянством, что было безнадежно. Он пил с 16 лет», - вспоминала она позднее.
Как Высоцкий
Лишь третья жена Даля стала для него настоящей «хранительницей очага», «оберегом». Елизавета Апраксина работала монтажером. На протяжении десяти лет она была рядом, но и ей оказалось не под силу спасти мужа от алкоголизма, с которым она безуспешно боролась годами. Она понимала: ей в мужья достался необыкновенно тонкий, талантливый и сложный человек, каждую проблему принимавший близко к сердцу и глушивший переживания спиртным.
Порой Даль очень хотел бросить пить. Однажды «зашился» - этот вариант подсказал ему Владимир Высоцкий. А вскоре Высоцкого не стало. У его гроба Даль громко сказал: «Я стану следующим!» Об этих словах потом вспоминали все.
«Пойду к себе умирать»
Олег Даль в фильме "Женя, Женечка и "катюша". Фото: кадр из фильма
Спустя год Даль рассказал жене о странном сне, в котором он видел Высоцкого – тот звал его с собой. Впрочем, тогда актер находился на подъеме. Он уехал в Киев – на съемки фильма. И в один из дней, сказав: «Пойду к себе умирать», - Даль поднялся в гостиничный номер – и больше из него не вышел. Остановилось сердце. То, что друзья восприняли как черный юмор, оказалось зловещим и правдивым предсказанием.
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Олега похоронили 7 марта 1981 года на Ваганьковском кладбище. Плакали по нему многие – несмотря на частые запои и порой неадекватное поведение, он всегда был очень добрым, сердечным и талантливым человеком, и его все любили.
Даже после смерти Даля его вдове Елизавете Апраксиной помогали друзья артиста – и деньгами, и путевками в санатории, и искренним участием. Да, Даля любили все, кто его знал. Но это не помогло ему – видимо, иногда на земле появляются ненадолго люди с такой ранимой душой, для которых жизнь становится невыносимой тяжестью.