Как Олег Даль предсказал собственную смерть: жуткое пророчество звезды «Земли Санникова»

Зрители запомнили Олега Даля по его ролям в фильмах «Не может быть», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Старая, старая сказка», «Женя, Женечка и «катюша», «Земля Санникова», «Отпуск в сентябре»…

Ему одинаково блестяще удавались и комедийные, и сказочные, и драматические образы. Однако в жизни актера было мало поводов для радости. Ему постоянно приходилось бороться. В театре и кино – за роли, в жизни – за сердце любимой. А еще – с тяжелой зависимостью, которая стала его злейшим врагом.

Главной любовью Олега Даля стала Нина Дорошина. А она с юности была влюблена в другого Олега – Ефремова. Без взаимности. Потому что сердце Ефремова навсегда было отдано театру – для женщин в нем оставалась лишь небольшая часть. Вот и Нину он обманул – обещал приехать на пляж, когда снимался фильм «Первый троллейбус», и не приехал. Огорченная девушка бросилась в штормовое море – и чуть не утонула. Ее спас оказавшийся поблизости Олег Даль.

Потом они вместе играли в «Современнике», и Даль сам не заметил, как полюбил актрису. Он сделал ей предложение – и она согласилась: больше назло Ефремову. На свадьбе внезапно появился Ефремов, подошел к Дорошиной и, не задумываясь, усадил ее к себе на колени, сказав: «А любишь ты все равно только меня».

Видеть этого Даль не мог – он ушел со свадьбы. Торжество было испорчено. А главное – слова Ефремова ничего для него не значили: он уже через пару дней уехал с другой женщиной.

«Выпивала с ним»: вторая жена

